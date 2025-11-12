Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана?

3:39
Силовые структуры » Военные новости

Турецкие эксперты не исключают автоматического срабатывания ПВО Азербайджана, что послужило причиной крушения турецкого военно-транспортного самолёта С-130.

Военно-транспортный самлёт С-130 ВВС Швеции
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Adrian Pingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Военно-транспортный самлёт С-130 ВВС Швеции

Главная версия катастрофы С-130 — техническая неисправность

Военно-транспортный самолёт вооружённых сил Турции С-130 "Геркулес" потерпел крушение в приграничном районе в Грузии, возвращаясь из Баку. На борту находились 20 военнослужащих (спецназ и технический персонал), которые участвовали в военном параде в столице Азербайджана 8 ноября. Все они погибли, как и экипаж. Сообщается, что расследование ведут Грузия и Турция. Последний раз самолёт проходил комплексное техническое обслуживание в 2020 году. Как всегда рассматриваются три версии:

  1. технические причины,
  2. человеческий фактор
  3. и вмешательство извне.

Опубликованное видео катастрофы показывает, что самолёт падал обрубком без головной и хвостовой частей.

Издание Haber указывает на две наиболее вероятные версии.

  1. Первая заключается в том, что "в фюзеляже самолёта могло образоваться отверстие из-за коррозии, ржавчины или окисления".
  2. Вторая — что груз не был должным образом закреплён и сместился во время турбулентности, вызвав разрушение корпуса самолёта.

"Не исключена усталость конструкционного материала", — прокомментировал в интервью телеканалу А Haber, бывший пилот C-130 Бюлент Боралы. По его словам, речь идёт о модели, выпущенной в 1950-х годах.

Военный эксперт редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии для Pravda.Ru отметил, что развал самолёта в воздухе говорит о недостаточной прочности его конструкции. Однако эксперт сомневается в "усталости металла", так как С-130 не является сверхзвуковым самолётом и не испытывал критических перегрузок. Алексей Леонков не припомнил прецедента, чтобы С-130 развалился в воздухе.

"Когда этот самолёт падал, не видно было очагов горения, был инверсионный след, который шёл от крыльев, где были установлены четыре двигателя. Самая вероятная версия — это развал самолёта в воздухе по техническим причинам", — сказал эксперт.

Ошибка системы ПВО Азербайджана

Турецкий эксперт по терроризму и безопасности Джошкун Башбуг в интервью Milliyet считает эту версию маловероятной. Он уверен, что технический персонал турецких ВВС — "один из лучших в мире" в плане технического обслуживания. Также он исключает и ошибку пилота, так как погода была хорошей, но не исключает "столкновение двух самолётов, диверсию или какую-либо другую атаку".

Издание указывает, что ранее сообщалось о том, что С-130 был, возможно, поражён "автоматической системой ПВО", так как не был опознан ею как "свой".

По словам эксперта по терроризму и безопасности Ибрагима Келеша, если посмотреть на маршрут, то самолёт не летел через воздушное пространство Армении. Он вошёл в воздушное пространство Грузии напрямую через воздушное пространство Азербайджана. При этом приграничные районы этой страны оснащены системами ПВО автоматического срабатывания, которые могли стать причиной "непреднамеренного огня" на поражение.

Отметим, что Азербайджан так и не подписал мирный договор с Арменией.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы грузия турция азербайджан алексей леонков
Новости Все >
Эксперты объяснили, как уберечь комнатные растения от холода
Врач Лапа о связи синяков и проблем с сосудами
Реальные зарплаты в России вырастут на 2,7 процента
Длинные ноги жирафа снижают нагрузку на сердце — профессор Эдвард Снеллинг
Росстат зафиксировал рост цен на автомобили в Башкирии
Variety составил рейтинг лучших ролей Леонардо ДиКаприо
В Эритрее действуют строгие правила для самостоятельных путешественников
Квантовый хаос растягивает пространство внутри чёрных дыр — исследователи
Ученый Андреенков: под Новосибирском спасли раненого журавля с переломом крыла
Украинцы потребовали с Анджелины Джоли выкуп за охранника
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Украинцы потребовали с Анджелины Джоли выкуп за охранника
Диетолог Сюракшина назвала лучшие продукты для сна
Лариса Долина перепела песню Инстасамки в новогоднем проекте
Врач Белкина: сахарный диабет ведёт к инфаркту, инсульту и слепоте
Физическая активность замедляет потерю мышечной массы — физиологи
Продажи пива в Новосибирске за год выросли — компания "Эвотор"
Атаман Всероссийского казачьего общества провёл встречу в Грозном
Русский язык появился в мультимедиа китайских Toyota
Диана Арбенина взяла на сцену младенца в Алма-Ате
Эксперт СберСтрахования рассказал, как подготовить дом к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.