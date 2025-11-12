Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана?

Турецкие эксперты не исключают автоматического срабатывания ПВО Азербайджана, что послужило причиной крушения турецкого военно-транспортного самолёта С-130.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Adrian Pingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Военно-транспортный самлёт С-130 ВВС Швеции

Главная версия катастрофы С-130 — техническая неисправность

Военно-транспортный самолёт вооружённых сил Турции С-130 "Геркулес" потерпел крушение в приграничном районе в Грузии, возвращаясь из Баку. На борту находились 20 военнослужащих (спецназ и технический персонал), которые участвовали в военном параде в столице Азербайджана 8 ноября. Все они погибли, как и экипаж. Сообщается, что расследование ведут Грузия и Турция. Последний раз самолёт проходил комплексное техническое обслуживание в 2020 году. Как всегда рассматриваются три версии:

технические причины, человеческий фактор и вмешательство извне.

Опубликованное видео катастрофы показывает, что самолёт падал обрубком без головной и хвостовой частей.

Издание Haber указывает на две наиболее вероятные версии.

Первая заключается в том, что "в фюзеляже самолёта могло образоваться отверстие из-за коррозии, ржавчины или окисления". Вторая — что груз не был должным образом закреплён и сместился во время турбулентности, вызвав разрушение корпуса самолёта.

"Не исключена усталость конструкционного материала", — прокомментировал в интервью телеканалу А Haber, бывший пилот C-130 Бюлент Боралы. По его словам, речь идёт о модели, выпущенной в 1950-х годах.

Военный эксперт редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии для Pravda.Ru отметил, что развал самолёта в воздухе говорит о недостаточной прочности его конструкции. Однако эксперт сомневается в "усталости металла", так как С-130 не является сверхзвуковым самолётом и не испытывал критических перегрузок. Алексей Леонков не припомнил прецедента, чтобы С-130 развалился в воздухе.

"Когда этот самолёт падал, не видно было очагов горения, был инверсионный след, который шёл от крыльев, где были установлены четыре двигателя. Самая вероятная версия — это развал самолёта в воздухе по техническим причинам", — сказал эксперт.

Ошибка системы ПВО Азербайджана

Турецкий эксперт по терроризму и безопасности Джошкун Башбуг в интервью Milliyet считает эту версию маловероятной. Он уверен, что технический персонал турецких ВВС — "один из лучших в мире" в плане технического обслуживания. Также он исключает и ошибку пилота, так как погода была хорошей, но не исключает "столкновение двух самолётов, диверсию или какую-либо другую атаку".

Издание указывает, что ранее сообщалось о том, что С-130 был, возможно, поражён "автоматической системой ПВО", так как не был опознан ею как "свой".

По словам эксперта по терроризму и безопасности Ибрагима Келеша, если посмотреть на маршрут, то самолёт не летел через воздушное пространство Армении. Он вошёл в воздушное пространство Грузии напрямую через воздушное пространство Азербайджана. При этом приграничные районы этой страны оснащены системами ПВО автоматического срабатывания, которые могли стать причиной "непреднамеренного огня" на поражение.

Отметим, что Азербайджан так и не подписал мирный договор с Арменией.

