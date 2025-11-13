ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ

Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера

4:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На запорожском направлении ВС РФ близки к тому, чтобы с севера обойти гуляйпольский район обороны ВСУ и приступить к его захвату. Запорожью приготовиться.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема прорыва ВС РФ на запорожском направлении

Невероятные темпы: ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Гуляйполя

Ранее попытки наступления с юга на Гуляйполе были неудачны. Сейчас атаки идут на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР. Этот участок фронта занимает примерно 40 километров и тянется от Александрограда (ДНР) на севере до Гуляйполя (Запорожская область) на юге с продвижением темпами по три-десять километров в день.

Такого не было с начала СВО, "Восток" в Запорожье творит чудеса, считает военкор Александр Коц. По его словам, группировка российских войск "Восток" совершает невероятные для нынешнего типа войны прорывы, продвинувшись на десять километров в глубину обороны ВСУ за несколько дней.

"Если этот темп удастся сохранить, то вскоре произойдут битвы не только за Гуляйполе, но и за Орехов — вплоть до самого Запорожья", — сказал Коц в своём видеоблоге.

Немецкий аналитик Юлиан Рёпке считает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ на этом направлении. По его словам, "после падения Успеновки, похоже, больше не осталось ни укреплённых позиций, ни подразделений, способных замедлить продвижение российских сил". За два дня, уточнил Рёпке, армия РФ продвинулась примерно на восемь километров и, судя по всему, "не намерена останавливаться".

Перерезана дорога Гуляйполе — Покровское

В сводках генштаба ВСУ тема этого направления либо не упоминается, либо освещается в виде кратких ремарок. Вчера, 12 ноября, например, сообщалось, что ВСУ отошли из Равнополья," заняв более выгодные позиции". Расстояние от этого села до Гуляйполя — 11 километров. Тем самым российская армия продолжает зачистку западного берега реки Янчур, а ВСУ с большими потерями отступают к реке Гайчур.

Минобороны РФ подтвердило, что сегодня, 13 ноября, взята Даниловка (см. схему), расположенная на дороге Гуляйполе — Покровское. В настоящее время остаётся только одна пригодная для движения дорога, ведущая в Гуляйполе, — к западу от села, которая постоянно контролируется российскими дронами.

"Российское командование явно стремится прорваться к реке Гайчур и дороге Гуляйполе — Покровское на участке Доброполье — Варваровка, а также выйти непосредственно к Покровскому с юго-востока", — пишет военный аналитик Константин Машовец в Telegram. Подтверждено взятие не только Равнополья, но и Яблокова и Солодкого.

Поиск виноватых — признак системного кризиса в ВСУ

На этом фоне в украинских военных пабликах усиливается критика главкома ВСУ Александра Сырского, который сжигает резервы в безуспешных попытках спасти погибающую красноармейскую группировку, и генерала Александра Тарнавского, который провалил задачу стабилизации обороны ВСУ на запорожском направлении. Поиск виноватых — признак системного кризиса.

"После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы приблизиться к южным окраинам Запорожья", — пишет украинский волонтёр Богдан Мирошников в Telegram. По его мнению, если Покровское будет ВСУ потеряно, то ВС РФ выйдут "аж на Вольнянск" (см. схему), а это 28 километров от Запорожья, и тогда у россиян будут оперативно-тактические успехи, а у ВСУ — "настоящая катастрофа".

Российские войска нанесли 750 ударов по 17 населённым пунктам Запорожской области за последние дни, включая авиаудары по Воздвижевке, Терноватому, Канцеровке и Доброполью. В Запорожье сегодня, 13 ноября, регистрируются серьёзные проблемы с отоплением и водоснабжением. Выявился целый ряд домов, в которых нет тепла. Власти молчат, когда всё восстановится — не известно, пишут местные паблики.

Читайте Telegram-канал автора.