Война проиграна: ВСУ деградировали и утратили наступательный потенциал

Стратегические ошибки ВСУ ведут к неизбежной капитуляции в 2026 году

4:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ деградировали и утратили наступательный потенциал. Провал реформ, в кадровой политике и коррупция подрывают боеспособность, война проиграна.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Солдат ВСУ в окопе

ВСУ уже два года стратегически лишь обороняются. Сегодня наблюдаются судорожные попытки навести порядок в войсках, чтобы остановить наступление ВС РФ сразу на пять-семь городов. Но они не выглядят перспективными, грядёт неминуемая утрата позиций с обрушением фронта.

Деградация украинской армии вызвана рядом факторов:

1. Провалом структурной реформы, которая мыслилась как объединение бригад в корпуса. Идея была в том, чтобы элитные бригады ВСУ подтягивали вновь образованные или неуспешные. Однако на практике получилось наоборот, вторые размыли первые, поэтому провалы на флангах как были, так и остались.

2. Не удалось преодолеть кадровый кризис как количественный, так и качественный. Исчерпавшую себя мобилизацию из-за повального дезертирства (за два года возбуждено более 250-290 тысяч уголовных дел, согласно официальным данным) в Киеве собрались заменить на систему добровольного рекрутинга, похожего на российский. Но инициатива заглохла. С другой стороны, был открыт выезд молодёжи за границу до 22 лет включительно, совершенно не вписывающийся в нарративы "войны до победы" в условиях дефицита живой силы. Украинские источники сообщают, что скоро будет разворот в мобилизационной политике на 180 градусов — тотальная мобилизация с 18 лет.

Такие метания говорят об отсутствии профессионализма в высшем командном составе ВСУ, который не может отстаивать интересы армии у политиков. Главком ВСУ Александр Сырский создал пропасть между риторикой о победах и реальной ситуацией на фронте. Он идёт на поводу у Зеленского, который заперся в нарративе "обязательной победы", что мешает признать реальные проблемы (высокие потери, нехватка ресурсов) и, следовательно, попытаться решить их.

Генштаб ВСУ продолжает использовать одни и те же оборонительные тактики против адаптирующихся ВС РФ, что ведет к предсказуемому поражению.

Офицерский состав на уровне командиров корпусов и батальонов также деградировал, если на запорожский фронт вернули провалившего оборону Авдеевки генерала Александра Тарнавского. Любитель-дронщик Роберт Бровди (Мадьяр) в свою работу командующего силами БПЛА принёс много пи-ара, но ничего не сделано для того, чтобы внедрить системно дроны на оптоволокне, изменить тактику и логистику.

Офицерское звено уровнем ниже потеряло способность докладывать правду, повсеместны приписки, чтобы поделить якобы "боевые" работающих в тылу солдат, сокрытие потерь, чтобы получать деньги мёртвых душ, перевод убитых в пропавшие в без вести. В итоге фактическое количество имеющихся на фронте солдат существенно ниже официального. Система отчетности не работает, что позволяет лгать на всех уровнях о ситуации, хотя заявлялось, что в ВСУ присутствует суперсистема "Крапива" контроля он-лайн за полем боя.

Солдатское звено также потеряло качество. Срок подготовки мобилизованных снизился до двух недель. Солдаты приходят немотивированными, часто больными и возрастными.

3. Все эти проблемы покоятся на одной самой главной — Украина не может самостоятельно финансировать ВСУ, а поддержка НАТО сворачивается. Это к вопросу о том, а стоило ли вообще начинать будить русского медведя.

Не будем преуменьшать успехи российской армии, которые связаны с грамотно выбранной стратегией, способностью пополнять и обучать личный состав, качественным улучшением высшего и среднего офицерского состава, который действует тактически разнообразными методами ведения боя, и даже неожиданными, такими как выход в тыл ВСУ по подземным коммуникациям. Российская система победила класс одиночек-любителей ВСУ, внедрив повсеместно дроны на оптоволокне и подразделения, работающие 24/7, такие как "Рубикон".

Украина, очевидно, проигрывает войну, единственный способ сохранить государственность — это быстрая капитуляция и демилитаризация.

Читайте Telegram-канал автора.