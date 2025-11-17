США требуют от Ирана объяснений по поводу захвата танкера Talara, но молчат о подобных действиях Эстонии против России. Идея изначально была плохой.
Центральное командование армии США (CENTCOM) потребовало от Ирана объяснений по поводу "незаконного захвата" танкера Talara под флагом Маршалловых Островов, который 14 ноября проходил через международные воды в Ормузском проливе.
Согласно заявлению, Talara был захвачен после того, как на него с вертолёта высадились подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Военнослужащие КСИР затем направили танкер в сторону Ирана, где судно остаётся в проливе Кларенс у побережья острова Кешм.
"Использование Ираном военных сил для проведения вооружённого захвата и изъятия коммерческого судна в международных водах является явным нарушением международного права, подрывающим свободу судоходства и свободный поток торговли. Мы призываем Иран объяснить международному сообществу правовую основу своих действий", — говорится в заявлении CENTCOM.
Отметим, что груз был загружен в порту Аджман в ОАЭ и нет подтверждений, что он принадлежал американцам, но Маршалловы Острова являются страной, ассоциированной с США, а Эмираты являются их союзником. Однако в целом присутствует общая ссылка на свободу морского судоходства.
При этом, когда эта свобода попирается Эстонией или Германией, захватывающих танкеры с российской нефтью в проливах Балтийского моря, то США не требуют объяснений. Двойные стандарты налицо. США и их союзники рассматривают действия Ирана как акт незаконной агрессии, в то время как действия стран НАТО в Балтийском море представляются ими как законное противодействие уклонению от санкций и обоснованы регламентами ЕС. Они направлены "против судов без флага, с поддельными документами или нарушающих санкции", в то время как суда имеют документы и страховки, правда не западных юрисдикций.
Иран также основывается на внутренних законах. Согласно заявлению КСИР, операция была проведена на основании судебного ордера и с целью защиты национальных интересов и ресурсов из-за нарушения судном правил перевозки грузов. Но свои правила США считают международными, а правила Ирана — их нарушением.
Важно отметить, что США не угрожают Ирану, потому что перекрытие Ормузского пролива не в их интересах.
Действия Ирана предприняты в результате длительного и острого конфликта с США. Захват Talara можно рассматривать как ответ Ирана на многолетнее давление со стороны США и их союзников, включая санкции, конфискации и прямые военные удары. США хотя и не арестовывали прямо танкеры с иранской нефтью, но активно используют дипломатическое давление для ограничения экспорта иранской нефти.
Так, в апреле 2022 года греческие власти у берегов острова Эвия задержали российский танкер Pegas, который перевозил иранскую нефть. Министерство юстиции США обратилось с просьбой в Афины конфисковать груз, а Греция объявила о намерении передать нефть США. Иран расценил эти действия как "международный грабёж". 8 июня 2022 года суд отменил первоначальное решение о конфискации груза, и он был возвращён Ирану с компенсацией.
Действия Ирана — пример для России, как надо поступать на Балтике, впрочем как бы не наоборот. Россия в мае задержала танкер Green Admire под либерийским флагом, следовавшим из эстонского порта Силламяэ. Арест произошёл на ранее согласованном маршруте, который Россия отменила, а в Эстонии "не заметили". Также Россия отреагировала отправкой истребителя на задержание танкера Jaguar, после чего попытка его ареста ВМС Эстонии была остановлена.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.