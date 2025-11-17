Эскалация в Ормузском проливе: Иран захватил танкер Talara, США в недоумении

США требуют объяснений от Ирана по захвату танкера Talara, но угрожать не решаются

США требуют от Ирана объяснений по поводу захвата танкера Talara, но молчат о подобных действиях Эстонии против России. Идея изначально была плохой.

Силы КСИР на абордаже захватили танкер в Ормузском проливе

Центральное командование армии США (CENTCOM) потребовало от Ирана объяснений по поводу "незаконного захвата" танкера Talara под флагом Маршалловых Островов, который 14 ноября проходил через международные воды в Ормузском проливе.

Согласно заявлению, Talara был захвачен после того, как на него с вертолёта высадились подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Военнослужащие КСИР затем направили танкер в сторону Ирана, где судно остаётся в проливе Кларенс у побережья острова Кешм.

"Использование Ираном военных сил для проведения вооружённого захвата и изъятия коммерческого судна в международных водах является явным нарушением международного права, подрывающим свободу судоходства и свободный поток торговли. Мы призываем Иран объяснить международному сообществу правовую основу своих действий", — говорится в заявлении CENTCOM.

Отметим, что груз был загружен в порту Аджман в ОАЭ и нет подтверждений, что он принадлежал американцам, но Маршалловы Острова являются страной, ассоциированной с США, а Эмираты являются их союзником. Однако в целом присутствует общая ссылка на свободу морского судоходства.

Двойная мораль: наши законы — международные, но не ваши

При этом, когда эта свобода попирается Эстонией или Германией, захватывающих танкеры с российской нефтью в проливах Балтийского моря, то США не требуют объяснений. Двойные стандарты налицо. США и их союзники рассматривают действия Ирана как акт незаконной агрессии, в то время как действия стран НАТО в Балтийском море представляются ими как законное противодействие уклонению от санкций и обоснованы регламентами ЕС. Они направлены "против судов без флага, с поддельными документами или нарушающих санкции", в то время как суда имеют документы и страховки, правда не западных юрисдикций.

Иран также основывается на внутренних законах. Согласно заявлению КСИР, операция была проведена на основании судебного ордера и с целью защиты национальных интересов и ресурсов из-за нарушения судном правил перевозки грузов. Но свои правила США считают международными, а правила Ирана — их нарушением.

Важно отметить, что США не угрожают Ирану, потому что перекрытие Ормузского пролива не в их интересах.

Иран отвечает на давление США и прямые военные удары

Действия Ирана предприняты в результате длительного и острого конфликта с США. Захват Talara можно рассматривать как ответ Ирана на многолетнее давление со стороны США и их союзников, включая санкции, конфискации и прямые военные удары. США хотя и не арестовывали прямо танкеры с иранской нефтью, но активно используют дипломатическое давление для ограничения экспорта иранской нефти.

Так, в апреле 2022 года греческие власти у берегов острова Эвия задержали российский танкер Pegas, который перевозил иранскую нефть. Министерство юстиции США обратилось с просьбой в Афины конфисковать груз, а Греция объявила о намерении передать нефть США. Иран расценил эти действия как "международный грабёж". 8 июня 2022 года суд отменил первоначальное решение о конфискации груза, и он был возвращён Ирану с компенсацией.

Действия Ирана — пример для России, как надо поступать на Балтике, впрочем как бы не наоборот. Россия в мае задержала танкер Green Admire под либерийским флагом, следовавшим из эстонского порта Силламяэ. Арест произошёл на ранее согласованном маршруте, который Россия отменила, а в Эстонии "не заметили". Также Россия отреагировала отправкой истребителя на задержание танкера Jaguar, после чего попытка его ареста ВМС Эстонии была остановлена.