F-15E, который пережил всех: что скрывается за вечной жизнью истребителя США

Модернизация F-15 стало ключевым этапом для ВВС США — MWM

5:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Модернизация американского F-15 в ударный F-15E описывает ключевой перелом в истории проекта, отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О превращении истребителя завоевания господства в универсальный боевой комплекс они рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Фотография с сайта ir Force США 071007-F-0986R-902 by Ktr101 из английской Википедии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-15 Eagle с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker

После принятия на вооружение ВВС США истребителя завоевания господства в воздухе F-15A Eagle в 1975 году, который стал крайне необходимым ответом на схожий по размерам советский перехватчик МиГ-25, ранее доминировавший в небе, самолет был доработан в широкую линейку модернизированных вариантов. Сегодня F-15 является самым старым типом истребителя в мире, который все еще находится в производстве, хотя версии, созданные для специализированных задач по завоеванию господства в воздухе, ради которых самолет изначально и был разработан, сняли с производства еще в 1980-х годах. Все последующие модификации стали производными от ударного F-15E Strike Eagle.

Разработка F-15E стала важнейшим поворотным моментом программы и обеспечила создание высоко универсального самолета, обладающего боевыми возможностями в воздушных боях, лишь немного уступающими первоначальному F-15, но при этом получившего жизненно важную способность наносить удары на дальние дистанции.

Конструкция F-15E значительно отличалась от исходного варианта: его тяговооруженность стала заметно ниже в первую очередь из-за увеличения веса из-за топливных баков. Увеличение запаса топлива было критически важным, так как первоначальный F-15 имел ограниченную дальность, которая, хотя и не имела аналогов среди истребителей западных ВВС, была значительно меньше, чем у новых советских самолетов, таких как истребитель завоевания господства Су-27 и перехватчик МиГ-31.

Если оригинальный F-15 создавался в первую очередь как одноместный истребитель, то все F-15E производились двухместными, что позволило разместить офицера по управлению вооружением. Он занимался поражением наземных целей, пока пилот управлял самолетом и отвечал за воздушные бои. В отличие от более старых американских двухместных самолетов, оба члена экипажа F-15E могли управлять машиной, так как каждое кресло оснащалось собственными органами управления и тягой.

Авиационное оборудование F-15 также сильно изменили при создании варианта F-15E: новый радар AN/APG-70 позволял обнаруживать наземные цели на больших дистанциях. Для обеспечения полетов на малых высотах и нанесения ударов по наземным целям как высокоточными, так и неуправляемыми боеприпасами самолет оснастили системой низковысотной навигации и инфракрасного прицеливания для ночных операций (LANTIRN), что значительно повысило точность применения оружия класса воздух-земля.

Это позволило эффективно действовать ночью и в плохую погоду вне зависимости от видимости. Радар следования рельефу местности также получил интегрированную систему автопилота, что оптимизировало самолет для выполнения полетов на сверхмалых высотах и уклонения от обнаружения радиолокационными станциями при нанесении ударов глубоко на территории противника.

Боевой путь F-15E был неоднозначным: уничтожение двух самолетов иракскими средствами ПВО, созданными еще в 1950-х годах, вызвало серьезные сомнения в его живучести в условиях воздушного пространства, защищенного более современными системами. Роль самолета значительно выросла после списания устаревшего ударного F-111 в 1996 году.

Истребители постепенно модернизировали, прежде всего интегрировав новые поколения вооружений, включая ракеты класса воздух-воздух AIM-120 с активным радиолокационным наведением, а также активную фазированную решетку AN/APG-82(V)1, которая радикально улучшила ситуационную осведомленность. Хотя рассматривалась программа разработки перспективного преемника FB-22, ее отмена, серьезное сокращение производства истребителя пятого поколения F-22 и большие задержки и урезания производства F-35 привели к тому, что на парк F-15E продолжат опираться на неопределенно долгий срок, и признаков разработки замены не наблюдается.