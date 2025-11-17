Тень над Дубаем: как истребитель РФ бросил вызов американским и китайским гигантам

Российский Су-57 восхитил публику в небе над Дубаем — MWM

Силовые структуры Военные новости

Российский Су-57 впервые приземлился в ОАЭ, привлекая внимание к попыткам Москвы прорвать блокаду на рынках Ближнего Востока. Об этих усилиях и их ограничениях пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в авиасалоне Dubai Airshow, поскольку страна продолжает активизировать усилия по продвижению самолета за рубежом. Поскольку небольшая группировка Су-57 Воздушно-космических сил России задействована в высокоинтенсивных боевых действиях на украинском театре, для демонстрации возможностей самолета за рубежом используется прототип, в том числе на авиасалоне Чжухай в Китае в ноябре 2024 года и на крупнейшем индийском авиасалоне Aero India в феврале 2025 года.

Показы новых истребителей на Dubai Airshow далеко не беспрецедентны: в 1990 году Советский Союз провел знаковую демонстрацию своего перехватчика МиГ-31 в момент, когда самолет вызывал значительный интерес у потенциальных клиентов региона, в частности Ирака, Ливии, Сирии и Ирана. Однако решение постсоветской России ввести эмбарго на поставки вооружений всем трем странам не позволило осуществить какие-либо продажи.

Несмотря на настойчивые усилия добиться прорыва на рынках Ближнего Востока для своей авиационной промышленности, Россия не преуспела из-за ряда факторов. Пытаясь продвигать свои истребители государствам, ориентированным на Запад, таким как Объединенные Арабские Эмираты, Москва не смогла приблизиться к уровню политического влияния Запада: даже если российские самолеты считались более конкурентоспособными, их все равно не выбирали. Размещение Египтом заказов на истребители Су-35, а затем их отмена под давлением Соединенных Штатов — один из наиболее показательных примеров. В результате возможность прорыва Су-57 на арабский рынок остается незначительной.

Су-57, вероятно, добьется значительных успехов на экспортных рынках, но главным образом в странах, которые по политическим причинам не могут рассматривать китайский J-35. В первую очередь это Индия и Вьетнам, имеющие территориальные споры с Китаем, а также Северная Корея, находящаяся под эмбарго на поставки вооружений. Однако в арабском мире перспективы самолета за пределами Алжира остаются минимальными. Тем не менее, поскольку готовность Китая экспортировать передовые истребители в Иран остается неизвестной, а страна, как подтверждено, заказала российские истребители Су-35, возможность поставок Су-57 для перевооружения ВВС Ирана также сохраняется.