Любовь Степушова

Поставят ли Украине Rafale и Gripen? Опасные игры Франции и Швеции

Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции
Сделки по поставкам истребителей Украине являются обещаниями, а не твёрдыми заказами. Тем не менее это втягивает Францию и Швецию в конфликт с Россией.

Rafale
Фото: flickr.com by Dylan Agbagni (CC0), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Rafale

Сотни истребителей для Украины пообещали Франция и Швеция. Перемога?

Владимир Зеленский во Франции подписал декларацию о намерениях, подразумевающую поставку Украине в течение 10 лет 100 истребителей Rafale и другого оружия. Сделка рассчитана на сумму около 20 млрд евро. Она значительно превышает бюджетные возможности обеих стран. В бюджете Франции на 2025 год на военную поддержку Украины выделено всего 58 млн евро. Этого едва хватит на закупку нескольких запасных частей, а не на эскадрилью современных истребителей.

Рассматриваются два варианта финансирования:

  1. новый европейский фонд SAFE, призванный мобилизовать до 150 млрд евро для укрепления обороноспособности континента;
  2. 140 млрд евро российских активов, замороженных в ЕС с 2022 года.

Оба варианта крайне ненадёжны — и 150 млрд нет, и на воровство активов пока нет консенсуса.

К тому же портфель заказов Dassault Aviation расписан на пять лет, и если Украина разместит новый заказ, потребуется освободить место на сборочных линиях. Генеральный директор Dassault Эрик Траппье прямо заявил, что его предприятию, чтобы больше производить, нужны твёрдые заказы, а не обещания. Поэтому на данный момент Rafale для Украины — это всего лишь концепция на глянцевой бумаге.

Таким же выглядит подписанный 6 ноября меморандум о поставках ВСУ 150 шведских истребителей Gripen компании SAAB. Это производство даже намерены локализовать на Украине, что сразу отодвигает сроки передачи на "после войны". Украинский министр обороны Денис Шмыгаль предполагает, что это будет в 2033 году. Швеция также намерена финансировать покупку через экспортные кредиты, военную помощь и, возможно, за счёт замороженных российских активов. И в этой сделке денег пока нет, как и самолётов.

Поэтому это всё не переговоры о самолётах как таковых, а о надеждах на их получение. С учётом обстоятельств: поражения ВСУ на поле боя, отсутствием финансирования, инфраструктуры, кадров, логистики, — никакой реальной авиационной помощи Украине от Запада в обозримом будущем не предвидится.

Кроме того, Gripen, Rafale, F-16 — это машины разных эпох и стандартов, и даже если они будут получены Украиной, вопрос их состыковки сделает их боеспособными не раньше, чем через десятилетие, а Украине надо "вчера".

Зачем маленькой Швеции война с Россией?

Разрыв между планами и реальностью свойственен для последнего этапа любого конфликта. Когда военные ресурсы проигравшей стороны иссякают, они начинают заниматься самовнушением, надеясь на чудо.

Тем не менее Франция и Швеция объявляют о такой масштабной поддержке, которая может втянуть их в прямое участие в войне с РФ. Этот аргумент трудно отмести, поскольку безопасность не может строиться на увеличении риска.

Париж и Стокгольм действуют без общественного мандата, игнорируя мнение налогоплательщиков и элементарные принципы контроля. Политическая элита всё ещё мыслит категориями "солидарности с Украиной”, но на уровне населения всё чаще звучит вопрос: "А не превращается ли эта политика в саморазрушение?"

К Швеции это относится особенно, так как её оборонные ресурсы ограничены, а вовлечение в конфликт на Украине угрожает самой логике нейтралитета, на которой Стокгольм десятилетиями строил своё положение в мире. Но мотивы Швеции можно понять. Когда маленькое государство говорит о поставках сотен истребителей, понятно, что оно боится быть "недостаточно вовлечённым" в заботы НАТО, что становится важнее собственного суверенитета.

Макрон погубит Францию

Но Франция — это совсем другое. Она единственная обладает ядерным оружием в ЕС и всегда умела наладить диалог с Россией, а при Шарле де Голле воздерживалась от вступления в НАТО.

Франция ностальгирует по тем временам и уже в открыто ненавидит наполеоновские замашки президента Эмманюэля Макрона, у которого критический дефицит бюджета в 6% от ВВП и перманентный правительственный кризис. Это заставит любого вернуть реальность в политику, но не нарцисса, который пьянеет от вовлечённости Парижа в центр мировой игры. Это политика временщика, которому хоть трава не расти после ухода из власти.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
