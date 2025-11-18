22 миллиарда причин: почему Париж решил вооружить Киев как никогда прежде

Украина может получить до сотни истребителей Rafale F4 ВВС Франции к 2035 году, что станет одной из самых масштабных сделок в истории ее ВВС. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), анализируя последствия подписанного заявления глав стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября подписал совместную декларацию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским о потенциальной продаже до 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году. Это знаковое соглашение было заключено всего через несколько недель после того, как, по сообщениям, была достигнута договоренность о поставке Украине 120–150 легких шведских истребителей Gripen E/F. Хотя Украина остается должником с десятками миллиардов долларов обязательств и в настоящее время практически полностью зависит от западного финансирования для поддержания функционирования государства, планы европейских стран по присвоению замороженных российских активов могут сыграть ключевую роль в финансировании как послевоенного восстановления, так и крупных закупок вооружений.

Попытки конфисковать российские активы столкнулись с широким сопротивлением значительной части международного сообщества, а также внутри Европы, при этом юридическая сторона такого шага остается сомнительной. Тем не менее потенциальные выгоды, которые подобное финансирование может принести оборонным секторам европейских государств, остаются значительными.

Продажа истребителей Rafale позволила бы Франции усилить свою заинтересованность в обеспечении сохранения Украины как прозападного государства, причем сделка на 100 Rafale F4 могла бы принести около 22 миллиардов долларов дохода. Rafale является вторым из двух истребителей четвертого поколения, разработанных во Франции, причем его предшественник, Mirage 2000, начал поступать на Украину в начале февраля. Значительная общность в вооружении и инфраструктуре обслуживания между двумя самолетами может потенциально позволить ВВС Украины быстрее освоить Rafale.

ВВС Украины в настоящее время эксплуатируют пять типов истребителей, включая тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе Су-27 и ударный Су-24М, средний МиГ-29А/УБ, а также легкие F-16 и Mirage 2000, недавно переданные странами НАТО. Зеленский в конце августа подтвердил, что ведутся переговоры с Францией о закупке Rafale, что ускорит переход страны на флот стандарта НАТО.

Несмотря на слабые экспортные результаты почти на протяжении двух десятилетий с начала века, Rafale в последние годы получил широкий круг заказчиков благодаря эффективному маркетингу. Хотя самолет проиграл каждый тендер, в котором конкурировал с американским истребителем пятого поколения F-35, который относится к совершенно другой категории при сопоставимой стоимости, Франция ориентировалась на страны, которые по политическим причинам не могут рассматривать ни F-35, ни невосточные альтернативы, такие как Индонезия и Египет.

При рассмотрении Алжиром, Казахстаном и Эфиопией на фоне истребителя второго эшелона российского производства Су-30 Rafale неизменно оставался без выбора, поскольку его возможности остаются ограниченными по сравнению с более высококлассными российскими боевыми самолетами, такими как МиГ-31БМ и Су-57.

Экспортные перспективы Rafale были дополнительно подорваны в мае после его первого испытания в условиях высокоинтенсивного боя, во время которого от одного до четырех самолетов, эксплуатируемых ВВС Индии, были нейтрализованы в ходе столкновений с истребителями ВВС Пакистана J-10C китайского производства поколения "4+", которые относятся к числу более низкоуровневых истребителей Китая, выпускаемых сегодня. Ожидается, что способность Rafale существенно повлиять на баланс сил на украинском театре военных действий останется ограниченной.