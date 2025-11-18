Истребитель за миллиарды, который обнажил слабости США: F-22 трещит по швам

Программа F-22 стала провалом ВВС США — MWM

4:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Программа F-22 переживает крупный кризис из-за огромных затрат и катастрофически низкой боеготовности, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах провала этого самолета, считавшегося символом превосходства США, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-22 Raptor

F-22 Raptor является одним из трех новых типов истребителей, которые поступили на вооружение вооруженных сил США после окончания холодной войны, и разработка началась в середине 1970-х годов, чтобы обеспечить ВВС США истребителем пятого поколения, который стал бы преемником F-15 Eagle для высокоинтенсивных воздушных боев. Сегодня его считают одной из наименее успешных истребительных программ эпохи после войны во Вьетнаме, поскольку возможности самолета постепенно ослаблялись после окончания холодной войны, а глубокие сокращения планируемых закупок привели к тому, что было построено всего 187 серийных самолетов.

С 2022 года ВВС стремятся начать списание F-22 из эксплуатации, несмотря на то что прошла лишь небольшая часть их расчетного срока службы, а показатели доступности остаются худшими среди всех американских истребителей, хотя эти самолеты являются одними из самых новых в строю.

Основным недостатком программы F-22 стали огромные перерасходы на техническое обслуживание и, как следствие, эксплуатационные расходы, которые являются самыми высокими среди всех типов истребителей в западном мире. Изначально планировалось, что истребитель будет требовать меньшего объема технического обслуживания, чем F-15, что позволило бы поддерживать более высокие показатели готовности и сделать эксплуатацию более доступной.

Хотя стоимость одного F-22 оказалась почти втрое выше планируемой из-за серьезных перерасходов, именно перерасходы на содержание, которые составляют большую часть любых пожизненных расходов на истребитель, стали главным фактором, сделавшим самолет слишком дорогим. В начале 2023 года отмечалось, что поддержание оставшихся примерно 184 F-22 в строю в течение следующих шести с половиной лет, до 2030 года, обойдется ВВС в 9 миллиардов долларов, что эквивалентно стоимости закупки еще 110 новых F-35A. Это вызвало новые вопросы об эффективности затрат на флот Raptor.

Показатель готовности F-22 держится на уровне около 50 процентов с тех пор, как истребители поступили в ВВС США в декабре 2005 года, и ожидается, что он продолжит снижаться по мере старения самолетов, особенно потому, что ВВС все чаще вынуждены разбирать их на запчасти. Учитывая уже небольшое количество самолетов в строю, это серьезно ограничивает способность F-22 участвовать в крупном конфликте.

Низкая доступность и ограниченное число боеготовых машин означают, что для боевых операций доступны всего около 70 истребителей, что является скромным показателем, учитывая огромные затраты на весь флот. Хотя более новый F-35 также столкнулся с серьезными перерасходами эксплуатационных расходов и потребностей в обслуживании, что вынудило сократить планируемые закупки и налет часов, эти проблемы были куда более выражены у F-22.

Если бы эксплуатация F-22 была более доступной и требовала бы меньшего объема обслуживания, вероятно, оказалось бы разумным расширить производство после 2011 года, что позволило бы заменить истребители F-15C/D эпохи холодной войны, подвергшиеся десятилетиям износа, которые увеличили их собственные эксплуатационные расходы.

Более длительный производственный цикл, в свою очередь, позволил бы решить многие проблемы устаревания истребителя, особенно его авионики, в более поздних сериях. Однако поскольку F-22 является непрактичным для развертывания, особенно в большом количестве, и далек от эффективности затрат, особенно по сравнению с более новыми F-35A и F-15EX, сокращение производства оказалось крайне выгодным для общего боевого потенциала ВВС.