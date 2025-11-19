Китайский Z-10ME-II стал козырем Пакистана: огненный дебют вертолета

Пакистан провел революционные учения с китайскими истребителями — MWM

2:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китайские ударные вертолеты Z-10ME-II впервые приняли участие в пакистанских учениях, демонстрируя возможности, которые меняют ландшафт региональной авиации. О расширении боевого потенциала Пакистана журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by tayyab3425, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пакистан

Армейский авиационный корпус Пакистана развернул недавно полученные китайские ударные вертолеты Z-10ME-II для участия в комбинированных огневых учениях Raad ul Fatah, что стало дебютом этих машин и позволило им продемонстрировать свои значительные возможности по огневой поддержке. Учения проходили на полигоне Tilla Firing Ranges в Джелуме, где вертолеты совершали полеты совместно с поставленными США в период холодной войны ударными AH-1F Cobra, выполняя скоординированные стрельбовые задачи, которые были описаны как демонстрация огневой мощи полного спектра.

Z-10 был закуплен в качестве прямой замены AH-1F, и поставка этих машин была впервые подтверждена в июле. Модификация Z-10ME-II является значительно улучшенной версией вертолета, впервые поступившего на службу в 2009 году, и оснащена новым двигателем WZ-16, который улучшает летные характеристики и дальность. Вариант способен нести до 16 противотанковых ракет HJ-10, и благодаря расширенной нагрузке по вооружению сокращается разрыв по огневой мощи с более тяжелыми американскими и российскими моделями, такими как AH-64 Apache и Ми-28.

Китайские вооружения приобрели хорошую репутацию в Пакистане, причем их самой заметной недавней победой стали сообщения о том, что истребители J-10C сбили от одного до четырех индийских Rafale в ходе столкновений в начале мая 2025 года, что стало серьезным ударом по имиджу программы Rafale. Более легкий и дешевый аналог J-10C, JF-17 Block III, в настоящее время закупается в значительных количествах.

Боевые возможности Пакистана в воздухе были дополнительно усилены недавними закупками систем противовоздушной обороны большой и средней дальности HQ-9 и HQ-16, которые впервые обеспечили страну полноценной возможностью использования зенитных ракет. Сообщается, что рассматриваются дальнейшие закупки китайских самолетов и систем ПВО, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600, противоракетные системы HQ-19 и истребители пятого поколения J-35.