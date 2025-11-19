Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Китайский Z-10ME-II стал козырем Пакистана: огненный дебют вертолета

Пакистан провел революционные учения с китайскими истребителями —  MWM
2:56
Силовые структуры » Военные новости

Китайские ударные вертолеты Z-10ME-II впервые приняли участие в пакистанских учениях, демонстрируя возможности, которые меняют ландшафт региональной авиации. О расширении боевого потенциала Пакистана журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Пакистан
Фото: commons.wikimedia.org by tayyab3425, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пакистан

Армейский авиационный корпус Пакистана развернул недавно полученные китайские ударные вертолеты Z-10ME-II для участия в комбинированных огневых учениях Raad ul Fatah, что стало дебютом этих машин и позволило им продемонстрировать свои значительные возможности по огневой поддержке. Учения проходили на полигоне Tilla Firing Ranges в Джелуме, где вертолеты совершали полеты совместно с поставленными США в период холодной войны ударными AH-1F Cobra, выполняя скоординированные стрельбовые задачи, которые были описаны как демонстрация огневой мощи полного спектра.

Z-10 был закуплен в качестве прямой замены AH-1F, и поставка этих машин была впервые подтверждена в июле. Модификация Z-10ME-II является значительно улучшенной версией вертолета, впервые поступившего на службу в 2009 году, и оснащена новым двигателем WZ-16, который улучшает летные характеристики и дальность. Вариант способен нести до 16 противотанковых ракет HJ-10, и благодаря расширенной нагрузке по вооружению сокращается разрыв по огневой мощи с более тяжелыми американскими и российскими моделями, такими как AH-64 Apache и Ми-28.

Китайские вооружения приобрели хорошую репутацию в Пакистане, причем их самой заметной недавней победой стали сообщения о том, что истребители J-10C сбили от одного до четырех индийских Rafale в ходе столкновений в начале мая 2025 года, что стало серьезным ударом по имиджу программы Rafale. Более легкий и дешевый аналог J-10C, JF-17 Block III, в настоящее время закупается в значительных количествах.

Боевые возможности Пакистана в воздухе были дополнительно усилены недавними закупками систем противовоздушной обороны большой и средней дальности HQ-9 и HQ-16, которые впервые обеспечили страну полноценной возможностью использования зенитных ракет. Сообщается, что рассматриваются дальнейшие закупки китайских самолетов и систем ПВО, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600, противоракетные системы HQ-19 и истребители пятого поколения J-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пакистан истребители military watch magazine военные учения
Новости Все >
Перехват ATACMS стал тревожным звонком для США — военный эксперт Ходаренок
Проблемы с сосудами вызывают потемнение в глазах при вставании — профессоры
Планы глобалистов на Украине раскрыты — политолог Кнырик
Маркировку мясных изделий запустило правительство России
Инженер Mitsubishi намекнул на возрождение Evo — эксперты
Башаров женился на возлюбленной Асе Борисовой два года назад
Разогрев духовки обеспечивает равномерное поднятие теста
У берегов Калифорнии нашли подлодку, затонувшую в 1917 году — учёные
Голубая лагуна сохранила лидерство среди термальных мест Исландии — турэксперты
Тина Канделаки призналась, что делает инъекции ботокса
Сейчас читают
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Шоу-бизнес
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Последние материалы
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России
Перехват ATACMS стал тревожным звонком для США — военный эксперт Ходаренок
Проблемы с сосудами вызывают потемнение в глазах при вставании — профессоры
Планы глобалистов на Украине раскрыты — политолог Кнырик
Маркировку мясных изделий запустило правительство России
Инженер Mitsubishi намекнул на возрождение Evo — эксперты
Башаров женился на возлюбленной Асе Борисовой два года назад
Разогрев духовки обеспечивает равномерное поднятие теста
У берегов Калифорнии нашли подлодку, затонувшую в 1917 году — учёные
Голубая лагуна сохранила лидерство среди термальных мест Исландии — турэксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.