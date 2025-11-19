Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов

Россия поставила в Алжир первые истребители пятого поколения Су-57, которые стали первыми экспортными боевыми самолетами этого класса вне семейства F-35. О подтверждении поставок и их значении пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) в материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

Россия поставила Алжиру первые истребители Су-57, что стало первым случаем экспорта боевого самолета пятого поколения, не относящегося к американской серии F-35. Генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подтвердил поставку и заявил, что самолеты уже находятся на боевом дежурстве.

Хотя российские источники не указали напрямую страну-получателя, ранее СМИ писали, что Алжир получит два самолета до конца года, будучи единственным подтвержденным клиентом.

Алжир стабильно рассматривался одним из ключевых потенциальных покупателей Су-57, и с 2020 года появились признаки того, что министерство обороны страны планирует приобрести эти машины. Тогда алжирских военных показывали на государственном телевидении с моделями Су-57 во время переговоров с прибывшими российскими представителями, а несколькими неделями ранее в здании Минобороны установили коллаж с изображением истребителя, что указывало на принятое решение.

Заявление алжирских государственных СМИ от 12 февраля 2025 года подтвердило, что первые Су-57 прибудут в страну до января следующего года, после чего пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России подтвердила, что экспортные поставки начнутся в этот срок. Сообщение российских официальных лиц о начале поставок совпало с открытием авиасалона Dubai Air Show, на который отправили летный прототип Су-57 для демонстрации возможностей потенциальным клиентам.

Алжирские ВВС считаются обладающими наибольшим боевым потенциалом среди стран Африки, арабского мира и государств с мусульманским большинством. Удар НАТО по соседней Ливии в 2011 году стал ключевым фактором, подтолкнувшим Алжир к серьезным инвестициям в новейшие средства ведения воздушной войны.

Помимо Су-57, Алжир получил небольшое количество истребителей завоевания превосходства Су-35С в начале года, а появление самолетов Су-34 в алжирской раскраске на российских аэродромах указывает на то, что контракт на их продажу также мог быть подписан.

Ожидается, что поставки в Алжир придадут новый импульс российским усилиям по экспорту Су-57, поскольку эта страна традиционно предъявляет самые высокие требования среди крупных покупателей не западных боевых самолетов, включая случаи отказа от техники, качество которой сочли недостаточным.

Поставка укрепляет престиж Су-57 как наиболее активно применяемого в боях истребителя своего поколения: он участвовал в операциях по подавлению ПВО, воздушным боям и полетам в зонах с мощной системой противника. Су-57 использует более широкий спектр дальнобойных авиационных средств поражения по наземным целям, чем любой другой истребитель своего поколения.

Помимо основного вооружения — крылатой ракеты Х-59МК2 — в начале ноября его сфотографировали с противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ во внутренних отсеках вооружения. Конкурирующий F-35 до сих пор не интегрировал ни один тип дальнобойных авиационных средств поражения по наземным целям, не говоря уже о их боевом применении, что является одним из факторов, повышающих привлекательность Су-57.