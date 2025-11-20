Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Миграционный шторм: операция Нелегал выявила угрозы, о которых молчали

Выводы из трагедии в Крокусе сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал"
4:31
Силовые структуры » МВД

МВД подвело итоги операции "Нелегал-2025". Зафиксирован рост уголовных дел, введены новые пункты контроля и цифровой контроль нарушителей миграционных законов.

цифровой документ
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
цифровой документ

Наблюдается рост уголовных дел в криминальной среде и в обслуживании миграции

МВД России опубликовало итоги федеральной операции "Нелегал-2025". Для выявления динамики в скобках приведём данные за 2024 год, собранные из отчётов МВД и ОДКБ.

В ходе операции выявлено свыше 128 (135) тысяч нарушений миграционного законодательства. Более 100 (73) тысяч из них касались нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и режима пребывания (проживания) иностранных граждан на территории России.

Также выявлено свыше 28 (22) тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Правоохранительные органы приняли более 19 (около 24) тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы РФ.

Возбуждено около 4,8 тысячи (4148) уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также порядка 1,5 тысячи (1074) уголовных дел по иным преступлениям, включая незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, незаконный оборот оружия, незаконное пересечение государственной границы, преступления экстремистской направленности и теракты.

Наблюдается значительный рост количества возбуждённых уголовных дел, особенно по статьям, не связанным напрямую с миграцией. Это говорит о том, что операция "Нелегал" стала инструментом более глубокого очищения криминальной среды, выявляя такие опасные преступления, как оборот наркотиков и оружия. Существенный рост выявленных нарушений правил пребывания и трудовой деятельности на фоне общего снижения количества нарушений указывает на более целенаправленную и точную работу правоохранительных органов.

Открыты пункты миграционного контроля в аэропортах и реестр нарушителей

Несмотря на некоторые колебания в абсолютных цифрах, масштаб операции остаётся очень значительным, и это при том, что в 2024 году был рост трудовой миграции на 40%, а в 2025-м этот поток снизился (официальная статистика публикуется в начале следующего года). Это говорит о том, что борьба с нелегальной миграцией остаётся одним из приоритетов национальной безопасности.

Этот вывод подтверждает сообщение об открытии первых 12 пунктов миграционного контроля в аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и ряда других крупных городов. Намечено это сделать и на железной дороге в приграничных городах.

Также в феврале 2025 года был запущен федеральный реестр, куда заносят нарушителей миграционных законов. Попадание в него грозит блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. У юрлиц и госслужащих появилась возможность проверить законность пребывания иностранца — перед оказанием ему услуг или оформлением трудоустройства. И это контроль, в том числе работодателей. С сентября в Москве и Подмосковье местоположение мигрантов контролируется с помощью мобильного приложения. Попытка обхода контроля геолокации грозит иностранцам включением в реестр нарушителей и возможной высылкой из страны.

Дума и Бастрыкин сделали правильный вывод

Можно с уверенностью сказать, что законодатели сделали правильный вывод из трагедии в "Крокусе", успеху способствовала и личная позиция председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. МВД уже обеспечило сотрудников патрульных служб, участковых и подразделений по вопросам миграции мобильными устройствами для оперативной проверки по реестру. В условиях СВО коррупция в органах МВД приравнивается к измене Родине.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы статистика александр бастрыкин нелегальные мигранты
Новости Все >
Никас Сафронов выразил надежду на бессмертие с помощью ИИ
Нет оснований ужесточать штрафы за курение на работе — депутат Бессараб
Чичен Ица сохраняет пирамиду Кукулькана с 365 ступенями
Изображение еды способно вызвать выброс дофамина — исследователи
Моторы унифицировали измерения в литрах по данным инженеров
Закон разрешает коллекторам один звонок в сутки по данным Центробанка
Трамп подписал закон по делу Эпштейна под давлением общества — американист
Светлое окрашивание усиливает объём тонких волос — стилист Нортвуд
Певица Слава перенесла потерю слуха и несколько операций
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
Сейчас читают
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Экономика и бизнес
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Наука и техника
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Выводы из трагедии в Крокусе сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Пиво и макароны важнее автомобилей: ЕС попросит США снять пошлины с ряда товаров
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
C-400 перехватили все выпущенные ВСУ ракеты ATACMS — MWM
Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций
Короткий световой день меняет режим комнатных растений
Боль и травмы часто становятся причиной отказа кошки сидеть на руках — ветеринары
На Марсе обнаружен возможный металлический метеорит — сообщили в NASA
Снижение стресса помогает сохранить молодость организма — сообщили учёные
Дефицит какао уменьшил выпуск шоколада по оценке доцента Щербаченко
Киевский кризис вывел Залужного в претенденты на премьера — политолог Топорнин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.