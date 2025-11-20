Миграционный шторм: операция Нелегал выявила угрозы, о которых молчали

Выводы из трагедии в Крокусе сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал"

МВД подвело итоги операции "Нелегал-2025". Зафиксирован рост уголовных дел, введены новые пункты контроля и цифровой контроль нарушителей миграционных законов.

Наблюдается рост уголовных дел в криминальной среде и в обслуживании миграции

МВД России опубликовало итоги федеральной операции "Нелегал-2025". Для выявления динамики в скобках приведём данные за 2024 год, собранные из отчётов МВД и ОДКБ.

В ходе операции выявлено свыше 128 (135) тысяч нарушений миграционного законодательства. Более 100 (73) тысяч из них касались нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и режима пребывания (проживания) иностранных граждан на территории России.

Также выявлено свыше 28 (22) тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Правоохранительные органы приняли более 19 (около 24) тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы РФ.

Возбуждено около 4,8 тысячи (4148) уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также порядка 1,5 тысячи (1074) уголовных дел по иным преступлениям, включая незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, незаконный оборот оружия, незаконное пересечение государственной границы, преступления экстремистской направленности и теракты.

Наблюдается значительный рост количества возбуждённых уголовных дел, особенно по статьям, не связанным напрямую с миграцией. Это говорит о том, что операция "Нелегал" стала инструментом более глубокого очищения криминальной среды, выявляя такие опасные преступления, как оборот наркотиков и оружия. Существенный рост выявленных нарушений правил пребывания и трудовой деятельности на фоне общего снижения количества нарушений указывает на более целенаправленную и точную работу правоохранительных органов.

Открыты пункты миграционного контроля в аэропортах и реестр нарушителей

Несмотря на некоторые колебания в абсолютных цифрах, масштаб операции остаётся очень значительным, и это при том, что в 2024 году был рост трудовой миграции на 40%, а в 2025-м этот поток снизился (официальная статистика публикуется в начале следующего года). Это говорит о том, что борьба с нелегальной миграцией остаётся одним из приоритетов национальной безопасности.

Этот вывод подтверждает сообщение об открытии первых 12 пунктов миграционного контроля в аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и ряда других крупных городов. Намечено это сделать и на железной дороге в приграничных городах.

Также в феврале 2025 года был запущен федеральный реестр, куда заносят нарушителей миграционных законов. Попадание в него грозит блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. У юрлиц и госслужащих появилась возможность проверить законность пребывания иностранца — перед оказанием ему услуг или оформлением трудоустройства. И это контроль, в том числе работодателей. С сентября в Москве и Подмосковье местоположение мигрантов контролируется с помощью мобильного приложения. Попытка обхода контроля геолокации грозит иностранцам включением в реестр нарушителей и возможной высылкой из страны.

Дума и Бастрыкин сделали правильный вывод

Можно с уверенностью сказать, что законодатели сделали правильный вывод из трагедии в "Крокусе", успеху способствовала и личная позиция председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. МВД уже обеспечило сотрудников патрульных служб, участковых и подразделений по вопросам миграции мобильными устройствами для оперативной проверки по реестру. В условиях СВО коррупция в органах МВД приравнивается к измене Родине.

