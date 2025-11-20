ATACMS теряют статус чудо-оружия: С-400 перехватывают все четыре

C-400 перехватили все выпущенные ВСУ ракеты ATACMS — MWM

Российские С-400 перехватили четыре баллистические ракеты ATACMS, выпущенные по Воронежу, что стало первым таким ударом по признанной территории России. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), рассказывая о попытке Киева расширить ракетные атаки. Перевод соответствующего материала публикует Pravda.Ru.

Российские Воздушно-космические силы с помощью дальнобойных систем противовоздушной обороны С-400 перехватили четыре баллистические ракеты, выпущенные украинскими подразделениями по Воронежу, сообщают представители Министерства обороны России. Ракеты были запущены с использованием поставляемых США тактических ракетных комплексов MGM-140 ATACMS, став частью первой известной атаки с применением этих систем по международно признанной российской территории.

Расширение ударов баллистическими ракетами с использованием этих комплексов, против передачи которых Вашингтон долго выступал, аналитики расценили как попытку стран западного мира вынудить Россию прекратить боевые действия на условиях, выгодных для западных интересов. Системы С-400 уже неоднократно использовались для перехвата ударов ATACMS, хотя поставляемые США ракетные комплексы также достигли ряда успехов в уничтожении компонентов С-400.

После перехвата обломки сбитых ракет, по сообщениям, повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и частного дома, но жертв среди гражданского населения не было. Пусковые установки, использованные для атаки, были, по сообщениям, впоследствии обнаружены в украинской Харьковской области и уничтожены.

Помимо перехвата баллистических ракет, системы С-400 прошли масштабные боевые испытания против широкого спектра целей, включая истребители и крылатые ракеты. В августе было подтверждено, что комплексы также используются для уничтожения зенитных управляемых ракет американской системы MIM-104 Patriot, запускаемых украинскими ВВС. Зенитные ракеты, выпускаемые Patriot, развивают скорость лишь порядка Мах 3.5, по некоторым данным — до Мах 5, тогда как ракеты С-400 развивают скорость свыше Мах 14, что позволяет им уверенно поражать такие цели.

С-400 впервые были испытаны в боевых условиях в феврале 2022 года, в первые дни боевых действий между Россией и Украиной, когда системы с помощью своих сверхдальних рубежей поражали истребители глубоко на территории противника. Сообщения, появившиеся в конце 2023 года, указывали, что комплекс использует свои уникальные сверхдальние ракеты 40Н6 для поражения низколетящих целей на дистанциях до 400 километров, что обеспечивалось использованием загоризонтных данных целеуказания от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

С-400 впервые были применены вне украинского театра боевых действий в мае 2025 года, когда индийские источники приписали подразделениям ПВО уничтожение пяти или шести пакистанских истребителей и одного крупного самолета обеспечения. Дистанции поражения подтвердили использование ракет 40Н6 для ударов по целям глубоко в воздушном пространстве Пакистана, а высокая оценка эффективности системы привела к началу переговоров Министерства обороны Индии о закупке дополнительных дивизионов.