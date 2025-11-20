Авиагиганты выходят в море: как Китай тихо построил восемь авианосцев и напугал США

КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM

Китай завершил строительство восьмого авианосца и одновременно вывел в море свой первый корабль нового типа. Об ускорении программы и роли новых авианосцев пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by 中国新闻社, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Chinese aircraft carrier Fujian flight deck

Программа строительства авианосцев Китая продолжает стремительно развиваться: страна уже создала восемь кораблей этого класса и ведет строительство как минимум еще двух, причем оба являются суперносцами. Это позволит китайской палубной авиации выйти на уровень сопоставимый с возможностями ВМС США в 2030-х годах. Через девять дней после ввода в строй первого китайского суперносца "Фуцзянь", состоявшегося 5 ноября, восьмой авианосец Китая и первый корабль класса Type 076 "Сычуань" начал свои первые ходовые испытания 14 ноября.

Эти два корабля обладают взаимодополняющими возможностями и различными задачами в составе флота. "Фуцзянь" и "Сычуань" входят в число первых трех авианосцев в мире, использующих электромагнитные катапульты, наряду с американским суперносцем USS Gerald Ford. Эта технология позволяет передавать самолетам значительно больше энергии при запуске, обеспечивая им повышенную взлетную массу. Ожидается, что все будущие китайские авианосцы будут оснащаться такими системами.

"Фуцзянь" — это корабль водоизмещением 85 тысяч тонн, способный обеспечивать очень высокую интенсивность вылетов и запускать до трех самолетов одновременно. "Сычуань" значительно компактнее — 50 тысяч тонн — и занимает промежуточное положение между легким десантным кораблем, подобным кораблям класса Type 075, на базе которых он создан, и полноценным авианосцем.

Он рассчитан на размещение меньшего авиакрыла, которое, как ожидается, будет состоять преимущественно или полностью из беспилотных летательных аппаратов, включая новые малозаметные ударные беспилотники, такие как GJ-11. Несмотря на меньшие размеры по сравнению с суперносцами, этот корабль крупнее американских десантных кораблей классов Wasp и America, которые эксплуатируют истребители F-35B, и превосходит по водоизмещению крупнейший европейский авианосец — французский атомный "Шарль де Голль" массой 41 тысяча тонн. У "Сычуань" нет прямых аналогов по сочетанию характеристик и размерам, и он может стать особенно революционным элементом китайских палубных сил.

"Сычуань" получил особую архитектуру из-за использования газотурбинной энергетики: воздухозаборники и выхлопы не должны быть слишком длинными или расположенными слишком близко друг к другу. Корабль оснащен полнопалубной взлетной площадкой, несколькими крупными подъемниками и внутренним ангаром, позволяющим обеспечивать работу дальнобойных самолетов с фиксированным крылом.

Ожидается, что он сможет нести около 28–35 летательных аппаратов в зависимости от их размеров. При этом корабль оснащен доковой камерой, что позволяет ему выполнять функции десантного корабля наподобие Type 075. Создание авианосца, предназначенного специально для эксплуатации беспилотной авиации, ранее не предпринималось ни одной страной, но это открывает ряд потенциальных преимуществ.

Китай является мировым лидером в разработке беспилотников, а сами такие аппараты обычно требуют меньше обслуживания, занимают меньше места и зачастую оказываются более эффективными, чем пилотируемые машины. По сравнению с "Фуцзянь", "Сычуань" станет более легким авианосцем, авиакрыло которого в обозримом будущем будет сосредоточено прежде всего на нанесении ударов, а не на выполнении задач в воздухе-воздух, что связано с ограничениями беспилотных платформ.