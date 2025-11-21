Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Германия выкатывает улучшенную версию Leopard 2 после тяжелых потерь на Украине

ФРГ улучшила Leopard 2 после провала на Украине — MWM
Первые танки Leopard 2A8 для Норвегии и Европы показывают масштаб новой гонки вооружений на континенте, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О росте закупок, политическом контексте и слабых местах легендарного танка авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Немецкий танк Leopard
Фото: www.flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Немецкий танк Leopard

Производитель наземной бронетехники Krauss-Maffei Wegmann и Nexter (KNDS) представил первый основной боевой танк Leopard 2A8, который был построен для исполнения заказов норвежской армии. На церемонии присутствовали министр обороны Германии Борис Писториус и статс-секретарь Норвегии Марте Герхардсен. Компания заявила, что это "важная веха для современного оснащения Бундесвера и для европейского сотрудничества в области наземных систем".

На мероприятии также была представлена новая мобильная система самоходной артиллерии PzH 2000. Ожидается, что и она, и новый танк поступят на вооружение в 2028 году. Программа Leopard 2 стала одним из главных бенефициаров резкого роста оборонных расходов по всей Европе, который начался с 2022 года на фоне обострения напряженности с Россией.

По сравнению с Leopard 2A6, который, хотя и представлен в относительно небольших количествах по миру, остается основой для Германии и других крупных операторов, Leopard 2A8 получил улучшения, включая интеграцию израильской системы активной защиты Trophy, новый вспомогательный силовой агрегат мощностью 20 кВт и новую систему управления боем и информацией, наряду с другими умеренными модернизациями.

Машина рассматривается как конкурентоспособная в Европе благодаря совместимости, которую она обеспечит армиям континента. В июле 2025 года сообщалось, что Министерство обороны Германии рассматривает планы по закупке нескольких сотен Leopard 2A8 после сокращения собственных запасов Leopard 2A6 из-за их передачи украинской армии.

22 мая германская армия официально сформировала 45-ю бронетанковую бригаду, размещенную в Вильнюсе, Литва, которая должна обеспечить элитные передовые механизированные силы на территории бывшего Советского Союза. Расположенная всего в 150 километрах от столицы Белоруссии Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы, бригада предназначена для развертывания 108 танков Leopard 2A8. Эти машины были заказаны в июле 2024 года по контракту стоимостью 2,93 миллиарда евро (3,14 миллиарда долларов), и их поставки запланированы на период с 2027 по 2030 год.

Чехия, Италия и Нидерланды также разместили заказы на эти танки. Основным конкурентом Leopard 2 на европейском рынке является южнокорейский K2, причем Польша и Турция планируют закупить по 1000 таких машин, вместо того чтобы размещать дополнительные заказы на Leopard 2. Южнокорейские танки не обеспечивают совместимость с другими европейскими бронетанковыми парками, а Южная Корея не обладает сопоставимым политическим и экономическим влиянием для продвижения своей техники, однако K2 значительно современнее, обладает более высокой мобильностью, а также требует меньшего экипажа и обслуживания.

Жизнеспособность Leopard 2 в современной войне уже широко подвергалась сомнениям — как и других крупных западных основных боевых танков с аналогичной философией, таких как американский M1A2 Abrams и британский Challenger 2, — поскольку акцент на тяжелую броню в эпоху дроновой войны считается далеко не оптимальным.

Китайский Type 100, представленный в сентябре 2025 года, рассматривается как лидер в адаптации к новым реалиям бронетанковой войны. Российский Т-14 и американский M1E3, которые находятся в разработке, представляют собой попытки модернизировать более старые конструкции в том же направлении. Leopard 2A6 понес очень большие потери в украинском театре против российских сил, причем несколько танков были захвачены и детально изучены на российских объектах.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
