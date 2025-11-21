Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Трюк, напугавший Запад: китайский дрон надел маску британского истребителя

Китайский беспилотник имитирует британский Eurofiger во время испытаний — MWM
Силовые структуры » Военные новости

Китайский летательный аппарат выдал себя за британский Eurofighter, что стало частью отработки новых схем дезориентации противника, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы анализируют масштабирование британского военного присутствия в регионе и последствия подобных инцидентов.

Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель
Фото: airliners.net by Chris Lofting is licensed under GNU Free Documentation License
Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель

Китайский летательный аппарат Народно-освободительной армии, предположительно беспилотный, имитировал идентификатор британского истребителя Королевских ВВС Eurofighter ZK334 и позывной YILO2400 во время полета у острова Хайнань 19 ноября. Скорости и высоты полета указывали, что это мог быть беспилотник среднего эшелона, предназначенный для ведения разведки или наблюдения. Отсутствие резких ускорений и крутых наборов высоты стало одним из подтверждений этой версии.

Маневр, вероятно, был частью проверки возможности маскировки под самолеты противника или третьих стран во время боевых действий, чтобы ввести в заблуждение их системы наведения. Подобные методы ранее использовались разными государствами для нанесения неожиданных ударов. Примером может служить случай конца 2010-х годов, когда истребители ВВС Израиля, имитируя американские F-15, нанесли удары по целям в Сирии, пройдя через воздушное пространство Иордании и Ирака.

Британские вооруженные силы значительно расширили свое ранее крайне ограниченное присутствие в западной части Тихого океана. Это стало частью более широких усилий стран Запада по сохранению благоприятного для них баланса сил в регионе на фоне стремительного роста военных возможностей Китая и Северной Кореи. Эти усилия начались в середине 2010-х годов с отправки морских пехотинцев, кораблей, истребителей Eurofighter и различных самолетов обеспечения в Японию.

В 2017 году Лондон заявил, что с использованием этих сил поддержит любые потенциальные удары, которые могут быть нанесены Соединенными Штатами по Северной Корее. В августе британский авианосец класса Queen Elizabeth участвовал в масштабной демонстрации союзной морской мощи в северной части Филиппинского моря вместе с военно-морскими силами США и Японии. Ранее в том же месяце британские истребители F-35B были направлены для совместных учений с японскими и южнокорейскими авиачастями в рамках операции Hightower.

Ограничения военных возможностей Великобритании проявились, когда британский F-35B простоял на земле в Индии 39 дней в период с июня по июль. Это событие стало очередным звеном в длинной цепочке инцидентов, связанных с военной техникой страны: от поломок и крайне низкого уровня готовности эсминцев до затоплений, каннибализации запчастей и других серьезных проблем, которые затронули новые авианосцы.

Несмотря на то, что британские силы обладают гораздо меньшими возможностями по сравнению с американскими, японскими и южнокорейскими в регионе, их присутствие тем не менее учитывается при разработке китайских военных планов. Истребитель Eurofighter постепенно выводится из эксплуатации, его численность существенно сократилась в последние годы, а Министерство обороны Великобритании подтвердило отказ от дальнейших закупок. Самолет четвертого поколения все чаще воспринимается как устаревший и экономически неоправданный на фоне появления F-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine военные учения великобритания
