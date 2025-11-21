Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО

Новый план Трампа оставляет враждебную России Украину

"Вой на болотах" стоит после опубликования американского проекта плана мирного урегулирования на Украине, и это большой его плюс. Но у России есть свой план, зачем ей чужие.

Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин

Путин напомнил о своём плане завершения войны на Украине

О российском плане завершения войны на Украине вчера, 20 ноября, на совещании с военными в зоне СВО напомнил президент РФ Владимир Путин.

"У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции", — сказал Путин, назвав украинские власти организованной преступной группировкой (ОПГ).

Эти цели на настоящий момент следующие —

демилитаризация,

денацификация,

внеблоковый статус Украины с возвращением статуса русскому языку и УПЦ,

полное освобождение вошедших в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Прозвучавшие на совещании данные о том, что Купянск освобождён, Красноармейск — на 70%, Волчанск — на 80%, говорят о том, что план реализуется весьма успешно. Военные пообещали освободить Константиновку в декабре. Добавим, что скоро падут Северск и Красный Лиман — крупные укрепрайоны и логистические узлы ВСУ, что приведёт к освобождению оставшихся территорий в ДНР. Неудержимо развивается наступление на Запорожье.

План Трампа не устраивает Россию

С этой точки зрения новый план президента США Дональда Трампа неприемлем, поскольку в Запорожской и Херсонской областях он очерчивает границу по ЛБС, а численность ВСУ сокращает до 600 тысяч человек, что на порядок больше, чем в странах НАТО в Европе. И это не есть демилитаризация Украины. Хотя план и говорит о запрете нацистской идеологии, но, возможно, речь идёт лишь о вооружённых формированиях, а не о государственной политике. Также силы НАТО не отводятся на границы 1997 года, а опять присутствует набившее оскомину обещание не расширяться.

Пункт плана о гарантиях безопасности Украине совершенно неприемлем. В нём говорится, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооружённое нападение" (кто это будет определять?) со стороны России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", и США и их союзники ответят соответствующим образом, включая применение военной силы. То есть налицо замороженный конфликт с перспективой третьей мировой войны, а не долговременное решение проблемы противостояния России с НАТО.

Кроме того, упоминаются некие "военные преступления" России, которые "амнистируются", это не годится ни с моральной точки зрения, ни с юридической, поскольку создаёт, а не отменяет базу для преследования РФ в западных юрисдикциях.

России не нужен возврат в серую зону дружбы с США

Бенефициаром плана являются США, которые решили распорядиться замороженными в Европе российскими активами, а "морковка" России выглядит непривлекательно. Это снятие санкций, возвращение в G8, совместные проекты, газ в Европу под патронажем США. Россия уже изменила парадигму своего развития на восточный вектор и возвращаться в отработанную "серую зону", которая после смены власти в США опять будет ими занята, не имеет никакого смысла. Сначала Вашингтону надо восстановить доверие, но сейчас опять озвучиваются угрозы введения новых санкций.

План Трампа как бы говорит, миритесь, чего уж там, торгуйте лучше, как сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но для этого нужна новая пророссийская Украина, которая США не нужна. Там хотят сохранить давление на Россию через возможность реставрации нацизма под другой личиной, которая будет проводить диверсии и теракты, провоцируя Россию на ответ.

Вой на европейских болотах будет наказан

Вызывает улыбку учреждение "Совета мира Трампа". Не потому, что это гордыня и нарциссизм, а потому, что туда некого включать, — Европа против мира даже в усечённом виде. Отрицательная реакция европейских тяжеловесов, которые обещают представить свой план, говорит о том, что усилия Трампа изначально не будут одобрены в Киеве.

Однако это уже третья попытка нынешней администрации США продвинуться в направлении мира, и Трамп на этот раз не простит Европе и Украине её забалтывания. Возвратившаяся из Киева военная делегация доложит о результатах, и меры, безусловно, будут предприняты. Вероятно, будет озвучен ультиматум по дальнейшей поддержке ВСУ оружием, разведданными и связью, который зафиксирует минимальный ресурс Украины и даст чёткие условия дальнейших действий. Уже всем очевидно, что без американской воли изменить расклад сил на фронте невозможно.

