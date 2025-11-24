Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу

Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
4:50
Российский Су-30СМ2 впервые уничтожил украинскую систему Patriot, что стало новой вехой в борьбе с дальнобойной западной ПВО. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), анализируя растущие возможности российских истребителей в ходе конфликта на Украине. Перевод соответствующего материала публикует Pravda.Ru.

Истребитель Су-30СМ
Фото: https://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License
Истребитель Су-30СМ

Российские Вооруженные силы успешно применили свой новейший тип истребителя Су-30СМ2 для нанесения удара по украинской системе противовоздушной обороны большой дальности MIM-104 Patriot, согласно новому заявлению государственного конгломерата по экспорту вооружений Ростех.

"Самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе специальной военной операции. На их счету сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая системы Patriot", указано в заявлении, где подчеркивается "мощная радиолокационная станция" Су-30СМ2 и его способность видеть "дальше и точнее", а также "современная система радиоэлектронной борьбы", позволившая противостоять ракетным атакам противника.

Это делает Су-30СМ2 первым в мире многоцелевым истребителем, который был подтвержденно уничтожившим западную дальнобойную систему ПВО.

Российский истребительный флот долгое время был серьезно ограничен в способности уничтожать системы противовоздушной обороны противника, что приводило к тяжелой зависимости от ударов дронов, а также баллистических ракетных комплексов "Искандер-М" и "Кинжал "для нейтрализации таких целей. Воздушно-космические силы осуществляли ограниченные применения истребителей, вооруженных противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые, хотя и далеки от современных образцов, хорошо оптимизированы для подобных задач.

Ракета Х-31П ценится за свою высокую скорость, превышающую Мах 3, а ее небольшой вес позволяет каждому истребителю Су-30 нести до шести таких ракет. Ракеты наводятся на излучение вражеских радаров, обеспечивая высокоточное поражение, и несут боеголовку массой около 90 килограммов. Однако относительно небольшая дальность порядка 130 километров означает, что они не могут применяться против дальнобойных систем вроде Patriot без определенного риска для носителей, хотя возможность подлета таких самолетов на малых высотах теоретически делает подобные операции осуществимыми.

Поставки систем Patriot в Украину начались в апреле 2023 года, при этом Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды стали первыми тремя странами, передавшими их. Тогда широко поднимались вопросы о способности Украины освоить эти системы, для эксплуатации которых требуется более года подготовки личного состава, что вызывало предположения, что по крайней мере первоначально они будут сильно зависеть от западных контрактников.

Первое сообщение об успешном поражении системы Patriot появилось 16 мая 2023 года, когда по системе в Киеве была запущена воздушная версия ракеты комплекса Искандер-М 9К720. Кадры с дронов впервые подтвердили успешный удар по системе Patriot 23 февраля 2024 года, а последующий удар 10 марта уничтожил еще одну систему возле населенного пункта Сергеевка, что оставило группировки сухопутных войск в регионе без прикрытия.

Во второй неделе июля 2024 года новые кадры подтвердили уничтожение двух пусковых установок Patriot в Одессе, а 11 августа три пусковых установки и радар AN/MPQ-65 были сообщены как уничтоженные. Успешные удары по системам Patriot продолжили фиксироваться, причем за большинство из них отвечал комплекс Искандер-М. Улучшение возможностей российского истребительного флота по поражению передовых дальнобойных систем ПВО имеет потенциал дополнить возможности баллистических ракет и ускорить разрушение украинской сети противовоздушной обороны.

Ожидается, что поступление в войска большего количества истребителей пятого поколения Су-57, обладающих стелс-технологиями, значительно более мощными средствами радиоэлектронной борьбы и существенно более современными типами ракет, станет дополнительным фактором для устранения текущих ограничений российского истребительного парка в борьбе с вражеской ПВО.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
