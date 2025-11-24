Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Когда макет опаснее ракеты: С-300 заставили Пентагон понервничать в рамках новых учений

США использовали макеты систем С-300 в рамках новых учений — MWM
4:58
Силовые структуры » Военные новости

Морская пехота США применила полноразмерные макеты систем ПВО С-300 на учениях Resolute Hunter, что намекает на подготовку к реальным столкновениям с такими комплексами. О содержании тренировок и столкновениях F-35 с российскими системами рассказывает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

С-400
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
С-400

Корпус морской пехоты США использовал полноразмерные макеты систем противовоздушной обороны, близко напоминающие российский C-300, на учениях Resolute Hunter 26-1 на авиабазе Фэллон, что указывает на намерение отработать столкновения с этими широко распространенными комплексами. Макеты дают подразделениям возможность отрабатывать обнаружение, наведение и боевые процедуры, а также часто имитируют радиолокационные, визуальные и электромагнитные сигнатуры реальных систем.

C-300 играет важную роль в обороне ряда потенциальных противников, включая Россию, Венесуэлу, Алжир и Иран, в то время как Китай и Северная Корея создали близкие аналоги этих систем — HQ-9 и Понегэ-6 соответственно.

Корпус почти не раскрыл детали использования макетов, заявив об учениях следующее: "Во время Resolute Hunter 1-й радиобатальон Информационной группы 1-й экспедиционной дивизии морской пехоты сертифицировал морпехов в выполнении задач, критически важных для миссии, протестировал новые возможности и концепции и взаимодействовал с объединенными и союзными партнерами".

Вооруженные силы США получили доступ к ранним вариантам C-300 с начала 1990-х годов через закупки на Украине и у бывших членов Варшавского договора, хотя их возможности значительно уступают тем, которыми располагают потенциальные цели американских ударов, например венесуэльский C-300ВM или иранский C-300ПM-2. Хотя вооруженные силы США не участвовали ни в одном кинетическом столкновении с системами C-300 или аналогичными современными комплексами, истребители пятого поколения

F-35 были задействованы в электронных взаимодействиях в украинском театре. После передовой переброски F-35A ВВС США на немецкую базу Шпангдалем 16 февраля 2022 года, незадолго до начала боевых действий на Украине, самолеты использовали свои дальнодействующие возможности радиоэлектронной разведки для сбора информации, находясь над дружественной территорией в Восточной Европе, формируя картину поля боя на Украине.

Комментируя столкновения F-35 с российскими дальнобойными системами ПВО, командир 388-го истребительного крыла полковник Крейг Андрл отметил: "Мы не пересекали границу. Мы не ведем огонь и не сбрасываем ничего. Но самолет постоянно ведет наблюдение, собирает информацию. И он делал это очень, очень хорошо… Мы все надеялись, что он будет работать так, как должен, но увидеть, что он действительно очень, очень хорошо справляется с этой ролью, было здорово".

Он добавил, что F-35 столкнулись с трудностями при обнаружении российских систем. 

Стоит отметить, что макеты C-300, задействованные в Resolute Hunter, были окрашены в пустынный камуфляж, что может указывать на то, с какими странами силы готовятся к возможному столкновению. Пустынный камуфляж используют иранские C-300PM-2, алжирские C-300ПM-2 и С-400, а также китайские HQ-9, применяемые в пустынных районах страны.

Неподтвержденные сообщения о поставках китайских HQ-9 в Иран с июля также предполагают их использование в пустынной окраске. После интенсивной воздушной кампании Запада против Ливии в 2011 году возможность проведения похожей операции западными странами против Алжира неоднократно поднималась аналитиками.

Крупные учения под руководством США в Северной Африке в июне 2021 года, проведенные в беспрецедентных масштабах, моделировали конфликт с противником, географически совпадающим с Алжиром, и обладающим средствами ПВО, близкими к тем, что стоят на вооружении этой страны, включая российские С-400. Также сообщалось, что Алжир эксплуатирует HQ-9 наряду с российскими комплексами и обладает самыми мощными системами ПВО в арабском мире и среди стран с мусульманским большинством.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
иран алжир системы пво military watch magazine военные учения
