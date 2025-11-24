Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО

План Трампа поставил перед Россией задачу полного освобождения Запорожской области
Силовые структуры » Военные новости

Перед ВС РФ поставлена задача максимально освободить Запорожскую область. Это исключит дискуссии о Запорожской АЭС и передаче Украине российских территорий.

Вид на вокзал «Запорожье-I»
Фото: commons.wikimedia.org by Mixabest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вид на вокзал «Запорожье-I»

ВС РФ должны решить стратегическую задачу в Запорожье

Украинские источники, например, издание "Страна", прямо указывают, что наиболее важными с военно-стратегической точки зрения и опасными для украинской обороны являются направления наступления ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск. Продвижение в этих направлениях не только защищает сухопутный коридор в Крым, но ведёт к созданию плацдарма на правом берегу Днепра. Это нарушит логистику снабжения ВСУ, увеличит транспортное плечо, а значит, и время для маневра резервами, а ВС РФ "откроется прямая дорога в центральную Украину — к Кривому Рогу и к границе с Приднестровьем с отрезанием основной территории Украины от моря".

Будет также огромный поток беженцев, не говоря уже о потере двух крупнейших промышленных центров. Причём жизнь и экономическая активность в них остановится сразу, как только фронт приблизится на 5-10 километров.

"Это направление очень опасно. Хотя до Запорожья и Днепра (Днепропетровска), если из района Гуляйполя идти, ещё очень большое расстояние, но есть высокий риск потери Гуляйполя уже в этом году", — сигнализирует украинский политолог Руслан Бортник.

Добавим, что переговорный процесс с американцами облегчится во много раз. Новый план Трампа предусматривает "делёж" Запорожской АЭС и корейский вариант разделения сторон по ЛБС в Запорожской и Херсонской областях, а завоёванные территории в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях предлагается сдать ВСУ.

После Гуляйполя и Орехова обороны у ВСУ нет

Между тем задача по выходу к Запорожью, действительно, не такая уж и невыполнимая. Минобороны РФ сообщило, что освобождено село Затишье, от которого до главного укрепрайона на этом направлении Гуляйполя осталось три километра. В направлениях Гуляйполе и Покровское российские достигли восточного берега реки Гайчур, пишут иностранные OSINT-ресурсы. Всего с выходом на линию от Даниловки на Новое Запорожье, Отрадное, Гай освобождено за два дня около 50 квадратных километров, сообщает ресурс AMK Mapping.

Российские источники утверждают, что на окраинах Гуляйполя уже завязались бои. Telegram-канал Бориса Рожина указывает, что город фактически отрезан от логистики — трасса на Покровское перерезана а дороги на северо-запад и запад активно обрабатываются FPV-дронами. В случае полного отхода за реку Гайчур, город противнику придётся через некоторое время оставить, считает Рожин.

По его словам, его освобождение позволит группировке сил "Восток" обойти позиции врага и выйти к Орехову, последнему на пути к Запорожью крупнейшему укреплённому району ВСУ.

Тем временем ВС РФ атакуют на Орехов и с юга. За последнюю неделю после взятия Малой Токмачки российская армия вошла в Новоданиловку и закрепилась на её южных окраинах. Военные эксперты отмечают, что часть оборонительного пояса Орехова проходит как раз через Новоданиловку.

Ещё западнее ВС РФ наступают на Запорожье от Степногорска на север вдоль автомагистрали Е-105 и по берегу высохшего Каховского водохранилища — в Приморске.

Изменить ситуацию ВСУ уже не смогут

В направлении Днепропетровска российским войскам удалось совершить неожиданный прорыв на пять километров до Новопавловки. Далее будет взято село Межевая, далее — движение на Павлоград и Днепропетровск. Возможно, наступление на Днепропетровск будет развёрнуто после взятия Северска и Лимана и освобождения Славянска и Краматорска.

Разгром ВСУ в Запорожской области решит и проблему освобождения Херсона и Херсонской области.

Изменить ситуацию уже невозможно, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", возможно только затормозить падение и отступление, что всё равно только отсрочит неизбежное — одномоментный обвал всей линии обороны в какой-то момент, когда запас прочности будет обнулён.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
