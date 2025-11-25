Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Су-30МКИ рвут небо Европы: что индийские тяжеловесы показали французам на Garuda 25

Индийские Су-30МКИ приняли участие в масштабных учениях Garuda 25 на базе Монт-де-Марсан во Франции, где отработали совместные полеты с Rafale и Mirage 2000. О том, какие выводы сделаны по итогам учений и почему интерес к индийским тяжелым истребителям растет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Перевод соответствующего материала публикует Pravda.Ru.

ВВС Индии развернули истребители Су-30МКИ поколения "4+" для участия в учениях Garuda 25 на авиабазе Монт-де-Марсан во Франции с 16 по 27 ноября, в ходе которых они действовали в тесной связке с французскими истребителями Rafale и Mirage 2000. Публикация снимков из кабины, сделанных на авиабазе Монт-де-Марсан, привлекла значительное внимание к учениям: на них запечатлены шесть Су-30, летящие плотным смешанным строем рядом с Rafale, при поддержке французского танкера A330 MRTT Phenix.

Хотя сами ВВС Индии эксплуатируют небольшую партию Rafale, заказанную у Франции, прежние планы закупить свыше 100 таких истребителей и наладить их локальное производство были свернуты в середине 2010-х годов, и в итоге было заказано лишь 36 машин, из которых от одной до четырех были потеряны в бою с пакистанскими силами в мае 2025 года.

Западные и союзные армии придают большое значение возможности проводить учения вместе с индийскими Су-30МКИ, которые тесно связаны с более продвинутым Су-30СМ, широко применяемым Воздушно-космическими силами и ВМФ России, а также с более новым Су-35. В октябре Королевский флот Великобритании направил шесть истребителей F-35B для отработки учебных воздушных боев против индийских Су-30МКИ и ударных самолетов Jaguar, а четырьмя годами ранее Силы самообороны Японии впервые провели учебные схватки с тяжелыми истребителями российской разработки, когда Су-30МКИ приземлились в стране.

По сравнению с Rafale Су-30 выигрывает за счет значительно более мощного радара, размеры которого более чем вдвое превышают французский, существенно большей тяги двигателей и значительно более высоких летных характеристик, а также превосходной дальности, что сильно снижает зависимость от дозаправки в воздухе или подвесных баков.

Индия является крупнейшим оператором Су-30: на вооружении состоят более 270 таких самолетов, что делает его самым массовым истребителем в индийском флоте. В июле было подтверждено, что Министерство обороны Индии ведет переговоры с Россией о дальнейшей модернизации самолета, который, будучи одним из лучших в мире на момент ввода в строй в 2002 году, постепенно отстает от современных стандартов. В стране разрабатывается собственный радар AESA, который должен заменить российский Н011М с фазированной решеткой в 2030-х годах, а возможность установки России двигателей AL-41Ф-1С от Су-35, по аналогии с модернизацией собственных Су-30, остается существенной.

Министерство обороны Индии также проводит переговоры о закупке и лицензированном производстве истребителя пятого поколения Су-57, который может стать прямым преемником Су-30МКИ. Су-57 с его существенно превосходящими возможностями пятого поколения выглядит привлекательной альтернативой расширению парка Су-30 или дальнейшему увеличению индийского флота Rafale, особенно после восприятия серьезной недееспособности французского истребителя в мае.

