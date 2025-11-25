Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Германия хвастается новой гаубицей: апгрейд века или попытка спастись от позора?

Германия выкатила новую гаубицу после провала на Украине — MWM
4:08
Силовые структуры » Военные новости

Германия представила улучшенную самоходную гаубицу PzH 2000 A4, которая стала частью масштабной программы модернизации сухопутных войск страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, какие обновления получила система и почему вокруг нее сохраняется скепсис, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Польско-американские солдаты боевой группы проводят тренировку с гаубицей M777
Фото: dvidshub.net by Чарльз Роузмонд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Польско-американские солдаты боевой группы проводят тренировку с гаубицей M777

Германия представила новую версию 155-мм гусеничной самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) на предприятии KNDS Deutschland в Мюнхене. Вариант PzH 2000 A4 стал частью инвестиций, которых страна не делала десятилетиями, в модернизацию своих сухопутных войск. Основными улучшениями новой версии стали расширенная цифровизация, более совершенная сетевая интеграция и электронные системы. Министр обороны Борис Писториус особо выделил ее новую цифровую архитектуру и усовершенствованные системы управления огнем. Также была интегрирована обновленная силовая и охлаждающая архитектура, созданная с разделением между генератором и системой теплового управления, что улучшило энергопотребление и позволило расширять набор электронного оборудования. Рост оборонных расходов по всей Европе побудил Германию стремиться играть ведущую роль в модернизации вооружения соседних стран, в том числе продвигая новые версии PzH 2000.

Несмотря на масштабные PR-усилия, сопровождавшие PzH 2000 с момента ее появления на службе в 1998 году, система подверглась широкой критике после первых испытаний в условиях высокоинтенсивных боевых действий, когда гаубица использовалась украинской армией в 2022 году. Немецкое издание Der Spiegel сообщило спустя всего месяц после первых поставок Украине, что орудия демонстрировали значительные признаки "износа" и быстро выходили из строя, вынуждая Украинскую армию опираться на артиллерию, полученную из других источников, особенно на гораздо более надежные гаубицы M777, предоставленные Соединенными Штатами.

Лишь итальянская артиллерия оказалась значительно менее надежной, чем немецкая. Еще одной проблемой Panzerhaubitze 2000 стала ее слабая совместимость с боеприпасами других членов НАТО, несмотря на серьезный акцент альянса на интероперабельность. Эта проблема была характерна для ряда немецких видов вооружения. Недостаточная эффективность системы была далеко не единственным примером, так как поставленные Германией основные боевые танки Leopard 2A6 также показали себя значительно хуже, чем прогнозировали западные источники, и быстро понесли тяжелые потери.

На бумаге возможности PzH 2000 далеки от мирового уровня, особенно в сравнении с южнокорейской K9, которую в Европе закупили Польша, Финляндия, Эстония, Норвегия, Турция и Румыния, а также с китайскими PLZ-05 и SH16. Значительно более низкая стоимость этих азиатских систем, производимых крупными партиями, еще больше снижает конкурентоспособность немецкой самоходной артиллерии.

Ожидается, что артиллерийские системы продолжат получать значительные инвестиции из-за ключевой роли, которую артиллерия сыграла в российско-украинском конфликте. Соединенные Штаты попытались компенсировать намного более ограниченные артиллерийские арсеналы Украины поставками высокоточных снарядов Excalibur, которые рассматривались как потенциальные средства усиления огневой мощи. Однако эффективное применение российских средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих систему наведения этих снарядов, значительно ограничило их полезность.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы фрг всу military watch magazine
