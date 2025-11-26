Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда флот тонет без боя: одна подлодка разоблачила хаос в судостроении США

Подлодка USS Massachusetts раскрыла кризис в ВМС США — MWM
Силовые структуры » Военные новости

Новая атомная подлодка USS Massachusetts вошла в состав ВМС США на фоне масштабного кризиса американского субмаринного производства и растущих задержек строительства, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, они анализируют причины дефицита кораблестроительных мощностей и сбои программы Virginia.

Атомная подводная лодка USS Plunger
Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомная подводная лодка USS Plunger

ВМС США приняли в состав новый атомный многоцелевой подводный корабль класса Virginia — USS Massachusetts, доведя общее количество субмарин этого типа до 25 единиц. Закладка корпуса Massachusetts состоялась 11 декабря 2020 года, затем лодку оснастили в феврале 2024 года, а первые ходовые испытания начались в октябре 2025 года.

Ввод корабля в строй произошел в тот момент, когда флот сталкивается с все более серьезной нехваткой производственных мощностей для строительства подводных лодок. Эта проблема не только угрожает реализовать планы расширения флота, но и может привести к сокращению числа атомных субмарин.

На это обратил внимание в конце 2024 года капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс, который отметил: "На самом деле производство новых подводных лодок сократилось с двух до чуть более чем одной в год именно в тот момент, когда тридцатилетний план кораблестроения ВМС требовал от промышленности увеличить выпуск до трех многоцелевых подлодок и одной подлодки с баллистическими ракетами в год".

Хендрикс отметил, что США также не хватает верфей для обслуживания субмарин: десять сухих доков на военно-морских верфях и три сухих дока на коммерческих верфях загружены до максимума и сталкиваются с задержками.

Почти одновременно с предупреждениями Хендрикса член Палаты представителей Кен Кэлверт подытожил: "Одним словом, эти программы находятся в кризисе", указав, что программы строительства подводных лодок превысили бюджет на ошеломляющие 17 миллиардов долларов, а сроки постройки отстают до трех лет.

"Без исключения они отстают", — заявил он, подчеркнув, что они "все чаще превышают бюджет. Без вмешательства сегодня у меня нет никакой уверенности, что кораблестроение ВМС вернется в нормальный график.

Кэлверт тогда обвинил руководство ВМС в том, что оно "скрывало информацию о расходах и задержках", заявив, что "планы по решению" кризиса "в основном носят декларативный характер". Его заявление отразило опасения, которые широко высказывали законодатели, официальные лица и аналитики.

ВМС США уделяют приоритетное внимание развертыванию атомных многоцелевых подлодок в западной части Тихого океана на фоне роста геополитической напряженности с Китаем. В ноябре 2024 года флот впервые начал постоянное передовое развертывание подлодки класса Virginia на Гуаме в центральной части Тихого океана, что позволяет эффективнее проецировать американскую морскую мощь в Восточную Азию.

Ранее ВМС размещали на Гуаме четыре атомные многоцелевые субмарины: USS Annapolis, USS Asheville, USS Jefferson City и USS Springfield, однако все они относятся к более старому классу Los Angeles и были введены в строй в начале 1990-х годов. Подлодки класса Virginia обладают значительно более высокими показателями скрытности, заметно превосходят по скорости, но при этом почти втрое дороже в производстве. ВМС планируют построить 66 таких кораблей, что означает, что программа находится менее чем на половине пути.

Единственным соперником Virginia, сопоставимым по уровню, считается российский класс Ясень-М, который поступает на вооружение в быстро растущем количестве и в начале 2025 года начал применять гиперзвуковые крылатые ракеты — технологии, которые ВМС США пока не смогли внедрить. Китайская программа создания подлодок типа 095 рассматривается как обладающая потенциалом обойти и американские, и российские разработки после ввода в строй в 2030-х годах благодаря широкому набору революционных технологий, которые будут использованы на этих кораблях. Считается, что текущее превосходство американского флота многоцелевых подлодок над китайским является критически важным активом, особенно в условиях, когда американские истребители и надводные эсминцы все чаще уступают своим более тяжелым, более современным и лучше вооруженным китайским аналогам.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы вмс сша пентагон military watch magazine
