Петр Ермилин

Маневры в польской грязи: зачем США гоняют танки Abrams по болотам

США испытывают танки Abrams в Польше — MWM
4:57
Силовые структуры » Военные новости

Американские танки M1A2 Abrams проходят интенсивные учения в Польше на фоне растущих сомнений в их эффективности на современном поле боя, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как Польша стала ключевой площадкой НАТО и почему США меняют подход к танкостроению, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

M1A2 SEPv3 Abrams
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
M1A2 SEPv3 Abrams

Подразделения американских танков M1A2 Abrams провели интенсивные тренировки на учебном полигоне Бемово Писке в Польше, где экипажи отрабатывали маневры, включая преодоление водных преград и грязевых участков. Танки были доставлены из разных регионов Польши для участия в учениях Forward Land Forces expansion, при этом Вооруженные силы Польши помогали в координации железнодорожных перевозок и управлении тренировочной зоной.

Учения были разработаны для отработки мобильности, обеспечения и позиционирования тяжелой бронетехники в Восточной Европе, моделировали холод, грязь и непредсказуемые перепады температур, характерные для осени и зимы, которые значительно осложняют эксплуатацию танков. Польша является одной из трех иностранных стран, где размещены постоянные подразделения американских танков, наряду с Германией и Южной Кореей, причем там дислоцирован вариант M1A2 SEPv2.

Abrams является одним из двух типов танков наряду с российским Т-80, которые используют газотурбинный двигатель, обеспечивающий более высокую мобильность, особенно на грязных участках местности. Мобильность Т-80 особенно подчеркивали как важный фактор в зимних боях, особенно в сравнении с немецкими танками Leopard, поставленными Украине и, по сообщениям, склонными застревать в зимней грязи.

Несмотря на то что Abrams гораздо тяжелее Т-80 и имеет значительно более низкое отношение мощности к массе, он, как ожидается, будет показывать гораздо лучшие результаты в подобных условиях по сравнению с другими западными типами танков. Наряду с армией США, польская армия является единственным оператором Abrams в Европе и получила последние 116 танков M1A1 бывшего состава Корпуса морской пехоты США в июле 2024 года, а затем первые танки M1A2 SEPv3 в мае 2025 года.

Закупки Abrams Польшей и учения армии США проходят на фоне продолжающегося конфликта на Украине, в котором американские и польские силы активно участвуют. Это включает привлечение сотрудников частных военных организаций, таких как U.S. Forward Observation Group и польский Volunteer Corps, к боевым операциям на передовой, а также участие кадровых военнослужащих в широком спектре ролей — от разведки до логистики.

Ограниченные возможности сухопутных сил Европы делают присутствие подразделений армии США, даже в ограниченных количествах, критически важным для того, чтобы обеспечить укрепление передовой позиции НАТО против России без чрезмерной зависимости от авиации, особенно с учетом того, что развитая система ПВО России и ее возможности нанесения ударов по авиабазам по всей Европе могут ограничить эффективность воздушной силы.

Вопросы о жизнеспособности танка Abrams в современных конфликтах поднимались неоднократно, поскольку танки, переданные США украинской армии в виде помощи, понесли очень тяжелые потери почти сразу после ввода в бой. К началу июня 2025 года оценивалось, что украинская армия потеряла 87 процентов машин, при этом 27 из 31 танка были уничтожены или захвачены. Слабая результативность танка в различных аспектах стала важным фактором, приведшим к решению армии США прекратить разработку нового варианта M1A2 и вместо этого начать создание самого инновационного танка почти за полвека по программе M1E3.

Его совершенно иные приоритеты в конструкции делают его практически неузнаваемым по сравнению с предыдущими версиями Abrams, а масса снижена почти на 20 тонн. Это стало результатом признания недостаточности традиционных западных танковых концепций для современной войны: M1E3 использует многие конструктивные решения, сходные с новым китайским Type 100, представленным в сентябре 2025 года.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу нато военные учения
