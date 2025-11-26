Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Капитуляция Украины неизбежна, план изобретён не Путиным

Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины
4:38
России нужна капитуляция Украины, а не реставрация нацистского режима в случае принятия плана Трампа. Каков план Кремля?

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Какие резоны есть у Кремля поддерживать проект Трампа по Украине

Войны любят завершение. Проигравшая сторона всегда объявляет о капитуляции, сдаётся на милость победителя и какое-то время находится под управлением его военной администрации. Затем власть передаётся лояльному правительству, которое связано соответствующими договорами с победителем.

План президента США Дональда Трампа по Украине начинается словами: "Украина сохраняет суверенитет". Уже одно это не годится для России, поэтому последующие пункты просто не имеют значения.

Значит, можно сделать вывод, что Кремль имеет какие-то резоны поддерживать американский план, пытаясь в него встроиться. Иначе неизбежна реставрация бандеровского режима и возвращение к прокси-войне, а может быть, и уже прямой — с НАТО.

Резонов несколько. Во-первых, 80 лет Запад был врагом России, разрушить этот монолит и эту инерцию за шесть месяцев невозможно. Тем более, что экономический потенциал США на порядок больше российского, как и их возможность нанести чувствительные удары санкциями. Если ядерная война не входит в планы РФ, а она не входит, то надо действовать хитростью, а не лезть напролом. Хитрость состоит в постоянной работе на дипломатическом фронте пока на поле боя армия неуклонно приближает капитуляцию киевского режима.

Отсюда вытекает второй резон: Россия умеет вести успешные войны на истощение противника, не только физическое но и моральное. Например, Северная война со Швецией за Прибалтику при Петре I длилась 21 год (1700-1721 годы). А войны за Крым сменяли друг друга с XVI века. Россия воевала за полуостров сначала с Крымским ханством потом с Османской империей, потом с Британией, Антантой, Турцией, Германией. И, наконец, свидетелями последней войны за Крым мы сейчас являемся.

В-третьих, российское руководство действительно ценит усилия Трампа в его желании осушить "вашингтонское болото", которое, несомненно, представляет большее зло. Именно глобальные трансатлантические силы не просто хотят видеть Россию ослабленной и управляемой, они не могут себе позволить оставить Россию живой и функциональной. Они вложили в проект анти-Россия огромные средства и просто так не сдадутся. Но ощущается, что силы у них заканчиваются, — Россия с помощью Трампа постепенно разворачивает маховик реальности.

Капитуляция Украины неизбежна

О настроении российского руководства говорят буквы на свитере главы МИД РФ Сергея Лаврова, который он надел на саммит в Анкоридже. Никто не знает, о чём на самом деле говорят Путин и Трамп, Путин и Си Цзиньпин, и это деморализует глобалистов не меньше, чем успехи ВС РФ на фронте. Вчера, 25 ноября, обнародованы телефонные беседы российских и американских переговорщиков, но реакции нет и паника нарастает. Так что будем доверять российскому руководству, там сидят люди, которые знают, чего хотят и каким способом этого достигнуть.

Пока Украина не подпишет капитуляцию, конфликт останется замороженным и война будет продолжаться в виде терактов в городах и диверсиях на трубопроводах, железной дороге, промышленных объектах. Будут продолжаться санкции, экономическая война, дестабилизация соседей и глобальной логистики, то есть всё то, что сопровождает незавершённый конфликт.

Поэтому рано или поздно капитуляция Украины состоится. Это произойдёт либо с выходом на польскую границу, либо раньше, если к власти в Киеве или во Львове Москва приведёт лояльное правительство в результате крупного военного поражения ВСУ на Днепре или в Одессе. Капитуляцию подпишет спикер Рады, и в документе будут требования репараций, территориальные признания, гарантии безопасности России, внешнеполитические обязательства Запада. Какой сигнал будет о завершении войны с Западом? Европа вернётся к закупкам российского газа.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
