Фронт ВСУ рушится по всем направлениям — MWM

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно рушится, кризис касается целых секторов украинской военной сферы, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О критическом положении бойцов ВСУ и особенностях кризиса авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Бывший командир украинской бригады "Азов"* Максим Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, в которой оказались силы на передовой, заявив, что потери включают не только населенные пункты, как широко утверждают западные источники, но и "целые секторы" по мере того, как подразделения российской армии быстро продвигаются вперед.

По его словам, обстановка на поле боя для Украины "становится все хуже", он добавил: "В некоторых районах при отсутствии срочных решений ситуация становится критической. На самом деле, я давно не помню такого стремительного наступления противника". Жорин также заявил: "Сейчас речь идет не о потере отдельных населенных пунктов, а в целом о значительном улучшении оперативного положения противника в целых секторах".

Его заявление последовало за ростом обеспокоенности среди множества западных и украинских сил тем, что линия фронта приближается к возможному переломному моменту, во многом из-за все более острой нехватки личного состава.

Раскрывая проблему нехватки личного состава, влияющую на подразделения передовой, бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич в конце августа сетовал, что бригады укомплектованы лишь на 30 процентов и едва способны вести боевые действия.

Несколькими днями позже президент России Владимир Путин заявил, что боеготовые подразделения Вооруженных сил Украины укомплектованы не более чем на 47-48 процентов. Основным фактором этих потерь является то, что украинские подразделения срочников понесли экстремально высокие потери, временами достигающие 80-90 процентов, при этом среди источников, сообщавших, что армия вынуждена вербовать бедных мужчин из деревень и отправлять их на передовую всего после двух дней подготовки, была и газета Wall Street Journal.

Хотя российские силы понесли огромные потери в начале 2022 года, уровни потерь в 2024 и 2025 годах оставались значительно ниже и, по оценкам, составляют лишь малую часть потерь, понесенных украинскими войсками. Огромный разрыв в огневой мощи между силами двух стран с начала 2023 года все больше вынуждал Украину опираться на массы расходного личного состава, хотя нынешний дефицит кадров показал, что этот подход оказался далек от устойчивого.

Дефицит личного состава привел к растущей зависимости от иностранных боевиков для укрепления позиций на передовой, включая контрактников из Бразилии и Колумбии, а также Польский добровольческий корпус; были также развернуты небольшие группы из стран с более высоким уровнем доходов, включая британских королевских морских пехотинцев и американскую группу передового наблюдения. Иностранные подразделения также часто несли значительные потери.

В апреле 2023 года украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко признал, что Киев скрывает полное число потерь в войне, заявив, что "это была наша политика с самого начала — не обсуждать наши потери", но "когда война закончится, мы это признаем. Я думаю, это будет ужасное число."

Утечка документов в августе подтвердил, что военные потери превысили 1,7 миллиона человек. По сообщениям Financial Times, высокие показатели потерь стали главным фактором, толкающим уровень дезертирства на особенно высокий уровень, при этом в недавней британской оценке говорится, что 650 000 украинских мужчин призывного возраста покинули страну.

По словам украинского депутата Анны Скороход, число дезертиров из Вооруженных сил достигло почти 400 000 человек, усугубив сокращение, вызванное потерями. Это угрожает создать порочный круг, в котором большие потери вызывают более массовое дезертирство, а эффекты того и другого приводят к еще большему дефициту личного состава, оставляя силы на передовой уязвимыми, что, в свою очередь, увеличивает потери.

*организация признана террористической и запрещена в России