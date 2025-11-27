ОДКБ на перепутье: почему Курская область осталась без помощи партнёров

Саммит ОДКБ в Бишкеке не обсудил острые моменты: Армению и Курскую область

В Бишкеке прошёл саммит ОДКБ. Россия предложила вооружить Коллективные силы современным оружием, апробированным в СВО, но острые моменты открыто не обсуждались.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ одкб

Коллективные силы ОДКБ увеличились до 30 тысяч бойцов

В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер Армении Никол Пашинян на саммите не присутствовал.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, который передаёт полномочия киргизскому представителю Таалатбеку Масадыкову, выделил следующие достижения организации.

Численность личного состава Коллективных сил быстрого реагирования возросла в 1,8 раза, достигнув 30 тысяч человек; была усилена авиационная группа.

В 2025 году в ходе антинаркотической операции "Канал" изъято более 8 тонн наркотиков, а в 2024 году в ходе операции "Нелегал" пресечено около 130 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Проведена первая международная конференция и киберучения ОДКБ.

Подписана "дорожная карта" по развитию сотрудничества с ШОС и СНГ.

Демарш Армении не обсуждался

Генеральный секретарь также сказал, что ОДКБ уважает суверенное право Еревана определять формат своего участия в организации.

Отметим, что Пашиняном к ОДКБ были предъявлены претензии из-за того, что во время вооружённого конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе организация (читай — Россия) не встала на сторону Армении. Российское руководство объяснило, что Россия, выполняя обязательства по ОДКБ, может встать на защиту Армении, однако эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах, не признанный Арменией. 22 февраля 2024 года Ереван объявил о замораживании членства страны в ОДКБ, но о выходе пока речи не идёт.

Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость реакции ОДКБ на нарастающую милитаризацию европейских стран, которые фактически переводят свои экономические модели на военные рельсы.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, отвечая на эту озабоченность, предложил запустить широкую программу оснащения Коллективных сил современными российскими вооружениями, эффективность которых подтверждена в зоне СВО, а также сосредоточиться на повышении боеготовности национальных контингентов, совершенствовании управления Коллективными силами и развитии системы ПВО и авиационных подразделений.

Данная программа, безусловно, делает ОДКБ весьма привлекательной для её членов.

Путин также предложил разработать новую антитеррористическую стратегию ОДКБ по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, пресечению каналов их финансирования и укреплению информационной безопасности.

По Курской области есть вопрос

Для РФ ОДКБ — важнейшая организация, с учётом активизации США в Центральной Азии, включая интерес Вашингтона к возвращению на афганскую авиабазу Баграм. На этом фоне успехом является сохранение присутствия российских военных баз:

в Киргизии (авиабаза "Кант"),

в Гюмри в Армении (102-я),

в Душанбе и Бохтаре в Таджикистане (на базе 201-й дивизии).

События 2022 года в Казахстане показали, что ОДКБ может быстро реагировать на серьёзные вызовы, направленные на развал страны изнутри.

Есть вопрос, почему страны ОДКБ не поддержали РФ в освобождении Курской области в рамках КТО. Россия сама не стала привлекать партнёров к конфликту с Украиной, хотя имела такое право по статье 4 Договора ОДКБ. Что касается СВО, то, по некоторым данным, некоторые столицы, в частности Астана, заняли позицию, что организация не должна участвовать в операциях за пределами границ своих государств-членов. Россия сделала ставку на использование стран ОДКБ в преодолении экономических санкций США через параллельный импорт, а не подвергать их военным и другим рискам.

С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность".