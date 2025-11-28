Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Тряска, рвота, госпиталь: как британская машина устроил хаос на военных учениях

2:57
Силовые структуры » Военные новости

Британская армия приостановила использование новой бронемашины Ajax из-за вибраций и шума, приведших к десяткам пострадавших, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как проект стоимостью миллиарды фунтов превратился в череду скандалов и опасных провалов, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Армия Великобритании приостановила использование новых бронемашин Ajax после того, как необычные шумы и вибрации в нескольких машинах привели как минимум к 32 пострадавшим. Среди симптомов у личного состава отмечались дрожь и рвота, в некоторых случаях потребовавшие нескольких дней медицинской помощи. Решение было принято после использования Ajax в ходе учений Iron Fist на Солсберийской равнине, хотя Министерство обороны заявило, что "никаких системных проблем не обнаружено" в этих машинах.

Программа Ajax долгое время была крайне проблемной, а последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как министр заявил о введении машины в эксплуатацию и ее безопасности, что вызывает серьезные вопросы к целостности процессов закупок Министерства обороны. Запущенный в 2014 году, новый тип машины должен был начать поставляться в 2017 году, но столкнулся с более чем восьмилетними задержками из-за серьезных проблем с шумом и вибрацией.

Программа Ajax была инициирована в 2010 году и должна была преобразить возможности британской армии в сфере наблюдения и разведки, однако значительные задержки в поставках пригодных к эксплуатации машин и серьезные недостатки в характеристиках стали причиной ряда крупных скандалов.

В 2022 году председатель Комитета по государственным счетам Мег Хиллиер заявила, что повторяющиеся провалы программы "создают нагрузку на устаревшие мощности, которые давно нуждаются в замене, и напрямую угрожают безопасности наших военнослужащих, их способности защищать страну и выполнять обязательства перед НАТО".

В июне 2023 года обзор проблемной программы стоимостью 5,5 млрд фунтов (7 млрд долларов) пришел к выводу, что в Министерстве обороны существуют "системные, культурные и институциональные проблемы".

Проблемы, с которыми столкнулась программа, далеко не уникальны: крупнейшие британские оборонные проекты после холодной войны широко страдали от серьезных сбоев. Среди наиболее известных примеров, привлекших большое внимание, — программы эсминцев типа 45 и авианосцев типа Queen Elizabeth, среди ряда других.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine военные учения великобритания
