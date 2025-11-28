Карибский гром: зачем Вашингтон гонит B-52 к берегам Каракаса

Американские B-52 провели демонстрационную бомбардировку возле Венесуэлы — MWM

3:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американские стратегические бомбардировщики B-52H провели демонстрационную атаку у берегов Венесуэлы. О целях этой операции пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Перевод соответствующего материала публикует MWM.

Фото: flikr.com by Carlos Díaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Венесуэлы

ВВС США развернули стратегические бомбардировщики межконтинентальной дальности B-52H Stratofortress с авиабазы Минот для демонстрации бомбардировочного удара над Карибским морем 24 ноября в рамках операции Southern Spear, направленной на оказание военного давления на Венесуэлу. Эта миссия стала частью продолжающихся усилий по тому, чтобы "принести безопасность и стабильность в полушарии", как заявили официальные лица, и включала интеграцию с истребительными подразделениями.

Стратегические бомбардировщики B-52H и B-1B были развернуты для проведения нескольких демонстраций силы в регионе с середины октября, включая полеты с выключенными транспондерами для проведения имитации атак на венесуэльские цели. Соединенные Штаты одновременно нарастили огромную военную группировку как на море, так и на близлежащих военных объектах, особенно в Пуэрто-Рико.

Последняя демонстрация силы с применением B-52 практически совпала с визитом председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кайна к американскому персоналу в Пуэрто-Рико и к экипажам военного корабля ВМС, развернутого в этом районе, что стало второй поездкой этого должностного лица в регион с момента начала наращивания сил.

Венесуэла ответила на американское военное усиление проведением учений и развертыванием своих истребителей Су-30МК2 для дальних патрулей и демонстрации силы. Венесуэльские системы ПВО считаются лучшими в Латинской Америке, а зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300ВМ и истребитель Су-30МК2 образуют основу их возможностей.

Российские источники сообщали, что наряду с отправкой российских старших офицеров, включая генералов, для укрепления обороны страны, были также поставлены новые системы ПВО. Способность B-52 наносить удары крылатыми ракетами с дальностей, значительно превышающих радиусы действия любых известных систем ПВО, позволяет им поражать цели без риска быть уязвимыми, что делает эти бомбардировщики крайне ценными средствами.

B-52 стал основой американского парка стратегических бомбардировщиков с 1960-х годов и после ключевой роли в войне во Вьетнаме участвовал в боевых операциях против Афганистана, Югославии, Ливии и Ирака, а также других целей. Этот восьмидвигательный самолет, способный нести ядерное оружие, регулярно использовался для демонстрации силы по всему миру — от Персидского залива, где он нацеливался на Иран, до Арктики против России, Южно-Китайского моря против Китая и вблизи Корейского полуострова против Северной Кореи.

Тем не менее жизнеспособность бомбардировщика неоднократно ставилась под сомнение: усилия по модернизации парка в рамках программы B-52J столкнулись с серьезными задержками и перерасходом средств, что породило вероятность отмены и преждевременного списания самолета.