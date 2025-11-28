Как идёт милитаризация по-молдавски: с подачками от НАТО и превращением в полигон

США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии

17 ноября в Молдавии началось строительство крупного военного склада.

Финансирование этого проекта ведется за счет средств США, в связи с чем

возникает резонное опасение, что и фактическим хозяином новой военной базы в итоге будет НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Weston ABIPP is licensed under OGL v1.0 Пушки нато

Если так, то хотелось бы знать, в каком статусе НАТО планирует получить Молдавию: как полноценного участника альянса или просто как очередной полигон по украинскому примеру.

Чтобы разобраться в вопросе, вникнем в суть военных преобразований,

проходящих сейчас в Молдавии. Действительно ли масштабы милитаризации страны таковы, что баланс сил в регионе может быть нарушен?

Начнем с того, что с юридической точки зрения Молдавии не так-то просто вступить в НАТО. Государство по конституции имеет нейтральный статус, и чтобы его отменить, нужен референдум. Но согласно новой европейской моде, когда сильно хочется, то на закон можно закрыть глаза. Поэтому последние несколько лет Кишинев, нисколько не смущаясь своего конституционного нейтралитета, активно расширяет сотрудничество с северо-атлантическим альянсом. Да так, что уже не очень понятно, где кончается Молдавия, а где начинается НАТО.

Дружба с НАТО начинается с подачек

Как всегда в таких случаях, все началось с программы НАТО "Партнерство во имя мира" еще в 1994 году, ну а в 2014 году Молдавия подключилась к программе НАТО по по наращиванию потенциала в области обороны и безопасности — Defence and Related Security Capacity Building Initiative (DRSCBI).

Эта инициатива не является каким-то стандартным набором решений и услуг, а в каждом индивидуальном случае формируется под запрос конкретной страны.

Так, для Молдавии были реализованы два проекта:

поставка оборудования для Учебного центра по подготовке сержантов;

поставка аптечек первой помощи.

Вроде бы не бог весть что, и выглядит почти невинно, как гуманитарная

помощь, но это только то, что на поверхности. Помимо прямых натовских

программ у кишиневских властей существует еще целое множество различных каналов взаимодействия с США и Евросоюзом.

По ним-то и льется тонкими ручейками поток различных военных грузов в Молдавию:

то Евросоюз передаст десятки военных грузовиков на сумму 5 евро;

то США подарит партию бронежилетов;

то те же американцы пригонят в Молдавию колонну армейских джипов Хамви.

Это не исчерпывающий список, есть и другие факты. Так, с миру по нитке, — голой Молдавии и рубаха цвета хаки.

Справедливости ради, надо заметить, что эта военная помощь большей частью нелетального свойства или не относится к тяжелым вооружениям. Но лиха беда — начало.

Когда-то точно также начинался проект милитаризации Украины: с аптечек, касок, бронежилетов и прочих проявлений крокодиловой заботы о человеческой жизни. Зато теперь на Украину вовсю пытаются натянуть шкуру стального дикобраза, если применить метафору Урсулы фон дер Ляйен.

Правда, похоже, европейцы что-то перемудрили и натянули эту шкуру на "тело" Украины не той стороной — иголками вовнутрь. От чего украинское общество до сих пор пребывает в изрядном изумлении. Как бы и Молдавию в недалекой перспективе не постигла сия печальная участь.

Тем более все признаки милитаризации на лицо. Помимо военной продукции, Кишинёв получает от Запада на оборонные нужды и живые деньги. Например, еще в 2023 году один из траншей США составил 30 млн. долларов. Сумма вроде пустяковая, но кому как. Для небогатой Молдавии это — треть годового военного бюджета.

Много ли тратит Молдавия на оборону на фоне европейской милитаризации

Власти в Кишиневе, следуя в кильватере европейской милитаризации,

старательно тянутся в струнку перед своими покровителями. В качестве

примера, в том же 2023 году военный бюджет Молдавии резко вырос сразу на 68%. А если взять период подлиннее, последнее десятилетие, то военные расходы и вовсе выросли в четыре раза — до 108 млн долларов.

Впрочем, не следует впадать в излишний алармизм, наблюдая такой характер изменений. Долгое время Молдавия тратила на свою армию по минимуму, буквально в режиме поддержания штанов. Поэтому с учетом старта с низкой базы рост может показаться колоссальным. Но даже с учетом такой динамики итоговая цифра в 108 млн долларов выглядит смешной по современным меркам.

Если мы возьмем в качестве примера страны НАТО, от которых Трамп

добивается роста военных расходов до 5% ВВП, то Молдавия и вовсе покажется пацифистским государством.

На текущий момент ВВП Молдавии составляет 17 млрд долларов, соответственно военный бюджет в 107 млн — это даже не 1% от ВВП.

По планам властей в Кишиневе, только к 2035 году Молдавия должна выйти на уровень военных расходов в 1% от ВВП.

К слову сказать, ни одна страна НАТО так и не достигла пятипроцентных

хотелок Трампа. По крайней мере, пока. Но уже в планах на следующий год у ряда стран есть серьезная заявка на лидерство в этой гонке военных бюджетов.

Так, Литва намерена уже в следующем году потратить на оборону более 5% ВВП. Соседки-подружки: Латвия и Эстония планируют ровно по 5%. Им в спину дышит гордая Польша со своими 4,8% ВВП.

Заметим, ни одна из этих стран не может похвастаться великим

благосостоянием своего народа. Троица из Прибалтики дружно сидит где-то на тридцатых местах в Евросоюзе. Разве что только Польшу с ее 10-м местом можно условно записать в лидеры Евросоюза.

А вот что касается Германии — самой богатой страны Евросоюза, то она тоже наращивает военные расходы, но лишь до скромных 3,5% ВВП.

Таким образом, только Прибалтике и Польше, ну и, может быть, Германии

можно присвоить звание отъявленных милитаристов Европы. Что касается

остальных стран НАТО, то две-трети из них тратит на оборону всего 2% от ВВП, правда даже это они считают своим достижением.

Как мы видим по расходам на оборону, молдавский военный бюджет весьма скромен. Правда не совсем корректно сравнивать нейтральную Молдавию со странами членами военного блока.

Правильнее посмотреть, например, на нейтральную Швейцарию или Австрию. У них расходы на оборону тоже растут. Швейцария, как и Молдавия, планирует установить норму расходов на уровне 1 % ВВП, и тоже не скоро — к 2032 году. А вот соседняя Австрия настроена более воинственно — к тому же 2032 году желает тратить на "военку" 2% ВВП, вместо нынешнего одного.

Казалось бы, где Молдавия, и где — Швейцария с Австрией. Несопоставимые страны ни по населению, ни по экономике. ВВП Австрии больше аналогичного показателя Молдавии в 30 раз, у Швейцарии и того больше — в 60. Эти страны вполне себе могут позволить высокие военные расходы. Вот только зачем?

Боятся ли европейцы друг друга?

Вроде бы, вокруг них нет никакой военно-политической нестабильности:

Украина далеко, Россия, которую все "боятся" еще дальше. Натовскими

обязательствами они не обременены. Может, они видят какие-то другие угрозы, и не верят, что их нейтралитет будет соблюден третьими силами?

А может, ответ кроется в словах Виктора Орбана, сказанных еще летом 2023 года перед студентами Национального университета госслужбы: "Мы живем во времена, когда весь мир сотрясается до основания. По соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы. Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы".

Определенно, Виктор Орбан — человек осведомленный и не стал бы понапрасну пугать людей. Но что же это за такие апокалиптические предсказания? Россия-то уж точно не собирается воевать с Европой по собственной инициативе.

Значит, речь идет о других угрозах, по большей части внутриевропейских.

Существует такая точка зрения, пока довольно маргинальная, что Евросоюз и НАТО неминуемо распадутся в ближайшей перспективе. И тогда каждая из европейских стран либо в одиночку, либо в составе небольших коалиций будет бороться друг с другом за свое место под солнцем.

Пока никаких намеков на такой сценарий не видно. Но что произойдет, когда наступит тот самый глобальный экономический кризис, который нам обещают который год и каждый раз — вот-вот. Хватит ли скрепляющих механизмов Евросоюза и НАТО, чтобы сохранить единство общего европейского дома?

Неуверенность в будущем — не это ли подлинное объяснение европейской милитаризации. А уж Россия в данном контексте просто предлог, понятный многовековой образ врага. А если учесть, что европейские страны долгое время очень слабо тратились на свою безопасность, то сейчас наращивая военные расходы, они просто восстанавливают необходимый минимум.

К тому же, у нас в мире произошла революция в военном деле. Наступившая эра беспилотников заставляет все страны пересматривать свои взгляды на приоритеты в вооружениях и фактически с нуля строить новые армии, которые бы соответствовали современным уровню.

В свою очередь, милитаризация может превратиться в самовоспроизводящийся процесс. Каждая из стран, опасаясь отстать от своих вооружающихся соседей, будет наращивать военный потенциал все сильнее и сильнее. И в конечном итоге ситуация может дойти до той стадии, которая известна как "ловушка Фукидида" — такое состояние отношений между конкурирующими странами или странами-соседями, при котором каждая из сторон опасается чрезмерного усиления другой.

В результате страх потерять своей позиции и побуждает нападать первым того, кто боится больше всех. В совсем упрощенном виде это означает, что конкуренция между двумя странами неизбежно приведет к войне, если они не договорятся о балансе сил и интересов во взаимоотношениях. На примере Европы таким балансирующим механизмом выступает Евросоюз вкупе с НАТО.

Но вернемся к Молдавии. Какую ситуацию мы имеем здесь? Цепная реакция европейского милитаризма, приказ сверху или нечто другое?

Продолжение следует…