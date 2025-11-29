Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила

Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море

Украина нанесла удары по Казахстану и Турции, поразив морскими дронами нефтяную инфраструктуру и логистику в Чёрном море. России и вовсе объявлена война.

Фото: скрин с видео СБУ by Pravda.Ru Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море

Турция не получит зерновую сделку

28 ноября в рамках совместной операции СБУ и ВМС Украины морские дроны Sea Baby нанесли несовместимые с дальнейшей эксплуатацией пробоины, поразив танкеры "Кайрос" (Kairos) и "Вират" (Virat) в Чёрном море около побережья Турции, пишут украинские СМИ. Опубликовано соответствующее видео СБУ.

Турецкие СМИ уточнили, что взрывы произошли один за другим: один в 28 милях, а другой в 35 милях в приделах исключительной экономической зоны Турции в Чёрном море. Согласно украинским источникам, оба танкера признаны частью "теневого флота" РФ.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что оба судна были без нефти. Команда "Кайроса" — 25 моряков, эвакуирована, пожар локализован. Что касается "Вирата", то, по словам министра, капитан эвакуацию не запрашивал, так как ни взрыва, ни пожара не было. Уралоглу заверил, что "ситуация с судном будет оценена, и оно будет отбуксировано в порт после проведения всех необходимых процедур".

Министр пообещал, что "будут приняты все необходимые меры предосторожности для предотвращения повторения подобных инцидентов". Заметим, что слово "теракт" не звучит в Турции ни в каком контексте.

Недавно состоялся телефонный звонок президента Реджепа Эрдогана в Москву, в котором турецкий лидер ставил вопрос перед российским президентом Владимиром Путиным о возобновлении зерновой сделки. Атаки украинскими БЭКами дезавуируют переговорные усилия Эрдогана, ему должно быть неприятно, что украинцы даже не позаботились о том, чтобы перенести атаку в международные воды. Удары в экономической зоне прямо угрожают безопасности Турции.

Казахстан молчанием защищает террористов и провокаторов

Неприятный звонок прозвенел и для Казахстана. И уже не первый. Украинские БЭКи на рассвете взорвали один из трёх терминалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Дальнейшая эксплуатация терминала невозможна. КТК освобождён от санкций и объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, обеспечивая транспортировку нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Основная часть загрузки КТК — это нефть Казахстана на экспорт в Европу, а потому от украинских атак прежде всего пострадает бюджет страны. КТК назвал атаку терактом, но Астана молчит. А ведь подспудно Украиной провоцируется конфликт с Россией, которая "затеяла" свою СВО, и теперь на ней "лежит вина" за дестабилизацию социально-экономической ситуации в Казахстане. Это обычная повестка казахских националитстов.

России объявлена война на Чёрном море

России же теперь объявлена война в акватории Чёрного моря с задачей ударить по стабильному снабжению нефтью Причерноморья и Крыма. Конечно, ответ будет. Теперь для ВКС РФ больше нет никаких ограничений на атаки судов, следующих в порты Одессы и Измаила (привет Эрдогану). Более того, именно потопленные здесь суда надёжно "запечатают" эти порты, так как море у берегов Украины мелководно.

Некоторые эксперты предполагают, что будет введена система конвоев для сопровождения танкеров. Официальные лица по линии МИД могут инициировать процессы по признанию действий Украины террористическими в ООН. Россия может использовать этот аргумент, чтобы оказать давление на США в переговорном процессе и страны Глобального Юга.

