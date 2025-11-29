Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила

Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Силовые структуры » Военные новости

Украина нанесла удары по Казахстану и Турции, поразив морскими дронами нефтяную инфраструктуру и логистику в Чёрном море. России и вовсе объявлена война.

Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море
Фото: скрин с видео СБУ by Pravda.Ru
Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море

Турция не получит зерновую сделку

28 ноября в рамках совместной операции СБУ и ВМС Украины морские дроны Sea Baby нанесли несовместимые с дальнейшей эксплуатацией пробоины, поразив танкеры "Кайрос" (Kairos) и "Вират" (Virat) в Чёрном море около побережья Турции, пишут украинские СМИ. Опубликовано соответствующее видео СБУ.

Турецкие СМИ уточнили, что взрывы произошли один за другим: один в 28 милях, а другой в 35 милях в приделах исключительной экономической зоны Турции в Чёрном море. Согласно украинским источникам, оба танкера признаны частью "теневого флота" РФ.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что оба судна были без нефти. Команда "Кайроса" — 25 моряков, эвакуирована, пожар локализован. Что касается "Вирата", то, по словам министра, капитан эвакуацию не запрашивал, так как ни взрыва, ни пожара не было. Уралоглу заверил, что "ситуация с судном будет оценена, и оно будет отбуксировано в порт после проведения всех необходимых процедур".

Министр пообещал, что "будут приняты все необходимые меры предосторожности для предотвращения повторения подобных инцидентов". Заметим, что слово "теракт" не звучит в Турции ни в каком контексте.

Недавно состоялся телефонный звонок президента Реджепа Эрдогана в Москву, в котором турецкий лидер ставил вопрос перед российским президентом Владимиром Путиным о возобновлении зерновой сделки. Атаки украинскими БЭКами дезавуируют переговорные усилия Эрдогана, ему должно быть неприятно, что украинцы даже не позаботились о том, чтобы перенести атаку в международные воды. Удары в экономической зоне прямо угрожают безопасности Турции.

Казахстан молчанием защищает террористов и провокаторов

Неприятный звонок прозвенел и для Казахстана. И уже не первый. Украинские БЭКи на рассвете взорвали один из трёх терминалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Дальнейшая эксплуатация терминала невозможна. КТК освобождён от санкций и объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, обеспечивая транспортировку нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Основная часть загрузки КТК — это нефть Казахстана на экспорт в Европу, а потому от украинских атак прежде всего пострадает бюджет страны. КТК назвал атаку терактом, но Астана молчит. А ведь подспудно Украиной провоцируется конфликт с Россией, которая "затеяла" свою СВО, и теперь на ней "лежит вина" за дестабилизацию социально-экономической ситуации в Казахстане. Это обычная повестка казахских националитстов.

России объявлена война на Чёрном море

России же теперь объявлена война в акватории Чёрного моря с задачей ударить по стабильному снабжению нефтью Причерноморья и Крыма. Конечно, ответ будет. Теперь для ВКС РФ больше нет никаких ограничений на атаки судов, следующих в порты Одессы и Измаила (привет Эрдогану). Более того, именно потопленные здесь суда надёжно "запечатают" эти порты, так как море у берегов Украины мелководно.

Некоторые эксперты предполагают, что будет введена система конвоев для сопровождения танкеров. Официальные лица по линии МИД могут инициировать процессы по признанию действий Украины террористическими в ООН. Россия может использовать этот аргумент, чтобы оказать давление на США в переговорном процессе и страны Глобального Юга.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сбу измаил одесса чёрное море реджеп эрдоган черноморский флот каспийский трубопроводный консорциум
Новости Все >
KGM Korando прошёл испытания и удивил уровнем комфорта — автоэксперты
Найдены древние следы копчения тел в Азии — археолог Сяочунь Хун
Пользу амаранта для профилактики анемии подтвердили диетологи
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Цветовая гамма 50-х задаёт направление праздничным трендам — дизайнер Дж. Бранигану
Глициния потребовала лёгкого укрытия в холодных регионах — Mein schöner Garten
Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной
Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров
Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One
Отмечен эффект подтяжки талии от упражнения пловец — Рафаэль Годар
Сейчас читают
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Авто
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Наука и техника
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Последние материалы
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
KGM Korando прошёл испытания и удивил уровнем комфорта — автоэксперты
Найдены древние следы копчения тел в Азии — археолог Сяочунь Хун
Пользу амаранта для профилактики анемии подтвердили диетологи
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Цветовая гамма 50-х задаёт направление праздничным трендам — дизайнер Дж. Бранигану
Глициния потребовала лёгкого укрытия в холодных регионах — Mein schöner Garten
Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной
Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров
Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.