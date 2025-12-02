Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи

Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО

Путин посетил зону СВО и заслушал доклад об освобождении Красноармейска и Волчанска. Обсуждены планы наступления и расширения буферной зоны.

Фото: Яндекс.Карты by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ после взятия Красноармейска

Генерал Туман обеспечил русским взятие Красноармейска

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 1 декабря посетил пункт управления Объединённой группировки войск в зоне спецоперации на Украине (СВО), где заслушал доклад об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Красноармейск (Покровск) с довоенным населением 61 тысяча человек расположен в 50 километрах к северо-западу от Донецка. Город представлял стратегическое значение для снабжения ВСУ и ключевое значение для металлургии Украины из-за расположенного к западу месторождения коксующегося угля "Покровское". Теперь оно также находится под контролем ВС РФ.

Опубликовано видео с демонстрацией флага РФ в центре города. К слову, западные ОСИНТ-каналы заявили о взятии Красноармейска ещё неделю назад. Более важным представляется освобождение агломерации Красноармейска вместе с Димитровым (Мирноградом). Как доложили Путину, украинские силы, заблокированные в северной части Димитрова, безуспешно пытаются вырваться, а южная часть котла уже зачищена. По оценке, в Димитрове в окружении находятся от полутора до двух тысяч солдат ВСУ.

Украинские источники, анализируя причины "быстрой сдачи города", сетуют на бреши в обороне через которые малыми группами "просочились" с юга ВС РФ, а также на туман, который помог российским бойцам быстро "затянуться" в центральную часть города. Где нет генерала Мороза, там у русских эстафету берёт генерал Туман.

От Красноармейска открываются три направления атаки

Успех на красноармейском направлении обеспечит поступательное решение основных задач, поставленных в начале спецоперации, отметил Владимир Путин. Ожидается, что наступление пойдёт на север, на Доброполье, и далее с заходом с запада, на Дружковку, Славянск и Краматорск — последние в ДНР укреплённые районы обороны ВСУ (см. схему). С этой стороны противник обороняться не готовился, его фортификации рассчитаны на оборону с юга и востока.

Во-вторых, уже ясно, что будут дожимать Гришино — к западу от города, и двигаться по дороге на Павлоград в Днепропетровскую область.

В-третьих, возможно, будет оказана помощь в освобождении Константиновки — на северо-востоке.

Взятие Волчанска расширяет буферную зону

Волчанск с довоенным населением 20 тысяч человек был частично занят в мае прошлого года в ходе формирования буферной зоны для Белгородской области. Но противник оказал сильное сопротивление и бои затихли. Они возобновились и успешно завершены взятием города после того, как оттуда были переброшены части ВСУ на Купянск. Предполагается, что от Волчанска пойдёт наступление навстречу группировке в Двуречной, что отрежет значительную часть Харьковской области от Украины.

Это в духе указания Владимира Путина на расширение буферной зоны вдоль всей границы. Последнее означает, что она затронет не только Харьковскую, но и Сумскую и Черниговскую области.

Из Волчанска можно наступать и на Харьков, там расположены РСЗО HIMARS, которые терроризируют Белгород.

Также Владимиру Путину доложили, что ВСУ не в состоянии реагировать на темпы наступления войск РФ на запорожском направлении. Российские части закрепились на окраинах Гуляйполя и ведут уличные бои. Севернее фронт движется на запад широкой полосой в 40 километров, стоит ближайшая задача форсировать реку Гайчур. Здесь украинцы также сетуют на поспешную и несогласованную переброску подкреплений, что привело к большим потерям. Несомненно, выход к городу Запорожье — задача следующих нескольких месяцев.

США пересмотрят переговорный процесс под давлением Владимира Путина

Визиты Владимира Путина в зону СВО участились, он выполняет своё обещание сделать условия мира для Украины хуже, чем были до сих пор в силу её недоговороспособности. Сегодня приезжает американский переговорщик Стивен Уиткофф, ему в такой обстановке будет трудно продвигать "хотелки" Зеленского, а вернее, его нежелание вывести ВСУ из ДНР и отказаться от вступления в НАТО. Но Уиткофф не будет настаивать.

Это самый здравомыслящий человек из команды Трампа, и он сразу понимал, что Москва не будет подписывать мирное соглашение в виде 28 пунктов, а уж тем более после внесения поправок Украиной. Заявление Владимира Путина о создании сплошной буферной зоны может быть намёком американцам, что переговорный поезд, загруженный в "духе Анкориджа" уходит, если не ушёл.

После Запорожской области настанет час Херсонской. Символично, что от фашистов Херсон освобождали после взятия Запорожья. И сегодня восстановление над Херсоном контроля уже не кажется невыполнимым или делом многих лет.