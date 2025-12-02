Новый монстр неба: Z-21 показывает, как выглядит реальная китайская сила

Китай разрабатывает уникальный вертолет для ударов над морем — MWM

Первые четкие кадры ударного вертолета Z-21 показывают, что Китай готовит к вводу в строй машину, способную радикально усилить его боевые возможности. Об особенностях конструкции, ее роли в возможном конфликте в Тайваньском проливе и причинах появления такого класса вооружений пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=q72Y6VxXG24 by 中国新闻社, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Китайский истребитель Z-20

Новые изображения предоставили первое четкое представление о китайском тяжелом ударном вертолете Z-21, который сейчас находится на стадии прототипа и может быть принят на вооружение ближе к концу десятилетия. Машина выполнена по двухместной схеме и оснащена двумя двигателями, интегрирует 30-мм цепную пушку и может нести до 16 ракет для поражения живой силы, бронетехники и воздушных целей.

Впервые замеченный в марте 2024 года, Z-21 стал третьим современным ударным вертолетом, разработанным в Китае, после Z-10, поступившего на вооружение в конце 2010 года, и Z-20T, впервые подтвержденного в эксплуатации в 2025 году. По сравнению с Z-10, Z-21 существенно тяжелее и сопоставим по размеру с американским AH-64 Apache и российскими Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-50 и Ка-52. Ни одна другая страна не создавала подобные по массе ударные вертолеты. По сравнению с Z-10, ожидается, что новая машина получит значительно более мощное вооружение и усиленную бронезащиту.

Z-20T разрабатывался как вертолет-огневая поддержка со значительной десантной вместимостью и предназначался для ведения транспортных операций наряду с ударной ролью, в отличие от Z-21, который является специализированной ударной платформой. Народно-освободительная армия Китая ранее не уделяла приоритетного внимания разработке или развертыванию ударных вертолетов, главным образом из-за того, что основные угрозы для страны исходили от западных государств и их стратегических партнеров, что предполагает преимущественно морской характер войны.

Быстрый рост китайского флота десантных вертолетоносцев, прежде всего кораблей классов Type 075 и Type 076, создает возможность использования ударных вертолетов ВМС для проецирования силы, дополняя существенное расширение палубной истребительной авиации, которая может расчистить небо для таких операций.

Z-21 обладает значительным потенциалом в Тайваньском проливе, включая задачи противовоздушной обороны против малоскоростных дронов и огневую поддержку наземных войск. Вертолет может использоваться для сопровождения и обеспечения ближней огневой поддержки транспортным Z-20 и Z-20T при переброске спецподразделений и других передовых сил на Тайвань.

Китай формально остается в состоянии гражданской войны: международно признанное правительство Китайской Народной Республики находится в Пекине, а правительство Китайской Республики — в Тайбэе, и обе стороны считают себя единственной законной китайской властью. Возрастающая поддержка вооруженных сил Китайской Республики западными странами делает подготовку к возможным сценариям войны в Тайваньском проливе приоритетом для Народно-освободительной армии, и Z-21 может сыграть ключевую роль в этих планах.