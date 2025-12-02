Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Британия осталась без истребителей? F-35B снова сорвали дедлайны и планы Лондона

Поставка последних семи F-35B для Британии вновь сорвана, и сроки окончательно ушли в 2026 год, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как затянувшиеся задержки ломают планы Лондона и бьют по боеспособности королевских ВВС, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что поставка последних семи истребителей пятого поколения F-35B из Соединенных Штатов не поступит по графику, и прежние планы получить все самолеты до конца 2025 года не будут реализованы. Поставка истребителей в 2026 году завершит заказ первого транша на оснащение вооруженных сил Великобритании, который состоял из 48 самолетов. Министр обороны Люк Поллард заявил, что ведомство "ожидает получить все семь самолетов F-35B, заказанных в производственной партии 17, к концу апреля 2026 года", подтвердив, что хотя самолеты "должны были быть поставлены к концу 2025 года", текущее планирование предполагает, что "четыре из этих самолетов перейдут на 2026 год и будут поставлены к апрелю 2026 года (трех-четырехмесячная задержка от первоначального контракта)". Он подтвердил, что "нет финансового возмещения за поставку самолетов партии 17".

Великобритания является единственным партнером первого уровня в программе F-35, а не внешним заказчиком самолета, что лишает ее возможности налагать штрафы за задержки поставок. Оборонный сектор США испытывает трудности с соблюдением сроков поставок истребителей, и даже самый легкий и простой в производстве тип — F-16 — неоднократно задерживался при поставке крупнейшему клиенту последних двадцати лет, Военно-воздушным силам Китайской Республики.

Это усилило растущие призывы в Тайбэе о необходимости принять юридические меры для получения компенсаций. Остается неизвестным, в какой степени Великобритания продолжит инвестировать в закупку F-35B после 2026 года, поскольку первоначальные планы Министерства обороны по закупке 138 самолетов теперь считаются полностью непосильными.

F-35B является самым дорогим тактическим боевым самолетом, который сейчас производится где-либо в мире; его стоимость примерно на 50 процентов выше, чем у более массового F-35A, из-за специализированных возможностей короткого взлета и вертикальной посадки. При этом истребитель имеет значительно более ограниченные боевые возможности по сравнению с F-35A, включая существенно худшие летные характеристики, меньшую дальность и уменьшенные основные отсеки вооружения, что снижает внутреннюю перевозку ракет класса "воздух-воздух" на одну треть.

Стоимость обслуживания и потребности в техническом обслуживании также значительно выше. F-35B был выбран специально для эксплуатации с двух авианосцев Королевского флота класса Queen Elizabeth, которые не имеют элементов, необходимых для эксплуатации обычных палубных самолетов, таких как F-35C. Истребители эксплуатируются совместно флотом и ВВС, при этом Великобритания — единственный клиент F-35, который полагается на вариант B для большинства своих заказов.

Главный заказчик F-35B — Корпус морской пехоты США — в начале 2025 года объявил о планах сократить закупки до 280 самолетов, снизив первоначально планировавшийся парк в 353 единицы и направив средства на более чем двукратное увеличение планируемого парка истребителей F-35C — с 67 до 140. Считалось, что это отражает недовольство характеристиками самолета при эксплуатации с импровизированных аэродромов, а также необходимость иметь более способные истребители с большей дальностью, даже если приходится жертвовать универсальностью базирования.

После Корпуса морской пехоты ожидается, что вооруженные силы Великобритании также значительно сократят инвестиции в F-35B и переключат финансирование на закупку F-35A, которые будут эксплуатироваться исключительно Королевскими ВВС. Крупные проблемы с двумя авианосцами класса Queen Elizabeth, включая затопления, поломки и каннибализацию одного корабля для поддержания другого, могут дополнительно повлиять на решение и сделать развертывание достаточного количества F-35B для обоих кораблей менее приоритетным.

Планы по закупке F-35A были впервые подтверждены в июне 2025 года и обеспечили стране значительно более способный истребитель по намного более низкой цене. Закупки F-35A считаются критически важными, поскольку единственный текущий тип истребителя ВВС — Eurofighter — все чаще считается устаревшим, особенно из-за его продолжающейся зависимости от радара с механическим сканированием.

Несмотря на усилия местной индустрии лоббировать продолжение закупок Eurofighter и избежать закупки F-35A, Министерство обороны Великобритании прекратило закупки и в сентябре подтвердило планы продолжить вывод самолета из эксплуатации, предоставив данные о запланированном списании. Это делает закупку дополнительных F-35A особенно срочной на фоне того, что задержки в планах приобретения F-35 оставили общее количество истребителей в стране на исторически беспрецедентно низком уровне.

