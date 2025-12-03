Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием

Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм

Англия может быть объявлена Россией террористическим образованием, и надо брать пример с американцев, как они действуют против них.

Фото: Kremlin.ru by Послание президента РФ 2018 года, презентация Воадимира Путина is licensed under Свободно распространяемое изображение Торпеда "Посейдон"

Англия стоит за спиной терактов в Чёрном и Балтийском морях

Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять атаки в Чёрном море, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на воросы журналисов 2 декабря.

Здесь не надо гадать долго, кто помогает Украине. Это Англия. Лондон выступает в роли ключевого идеолога украинских терактов в черноморском регионе, поставляет запчасти для сборки безэкипажных катеров (БЭК), обучает и инструктирует персонал, даёт целеуказания и отмашку Киеву на торпедирование танкеров, а также нефтяной инфраструктуры. При общей дестабилизации обстановки и нанесении физического ущерба России эти удары рискуют вызвать гигантские экологические катастрофы.

Если дальше цитировать Путина, то он указал на "самый радикальный способ" борьбы с пиратством — это отрезать Украину, а стало быть, и Англию, от Чёрного моря.

Англия распространяет своё влияние и на Балтику. Именно Англия науськивает прибалтийские страны на пиратские захваты танкеров "теневого флота" в Балтийском море якобы для проверки их на соответствие требованиям безопасности. В августе в СВР заявили, что Англия намерена подорвать в Балтийском море танкер, перевозящий российскую нефть, чтобы ввести жёсткие вторичные санкции для стран, закупающих у России энергоресурсы. Согласно второму сценарию, описанному СВР, Лондон попытается поджечь танкер при отгрузке энергоресурсов в "порту дружественного России государства".

Путин указал на радикальное средство борьбы с Англией

Директор ФСБ Александр Бортников предупреждал, что готовятся теракты на "Турецком потоке" и несколько были купированы. По его словам, Лондон также причастен к реализации операции "Паутина".

Англия является одним из последовательных участников "коалиции желающих" и провоцирует Польшу и Румынию ввести свои войска под видом миротворцев на территорию Украины. В октябре на сайте "Форин-офиса" появилось сообщение, что Лондон может прибегнуть к силовым мерам против России в случае повторных инцидентов с БПЛА, которые якобы пересекают воздушное пространство стран НАТО.

Каждая безумная акция украинских самоубийц, как, например, курская авантюра или катастрофическая летняя наступательная операция 2023 года, была в значительной степени спланирована и направлялась разведкой MI6.

На руках экс-премьера Бориса Джонсона кровь русских и украинцев с момента саботажа мирного соглашения в Стамбуле в 2022 году.

Англичане где только могут, но и дальше будут продолжать создавать локальные войны на постсоветском пространстве.

Третье предупреждение Путина Англии — ядерная атака

Англия — террористическое государство. Третье предупреждение Путина также относится к Англии.

"Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её, то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", — сказал Путин журналистам.

У Англии в Шотландии находится база подводных лодок Клайд, оснащённых ракетами с ядерными боеголовками. Она является целью для российского подводного беспилотника "Посейдон".

Россия взяла у США опыт выявления и наказания иноагентов, надо брать другой — опыт объявления правительств террористическими, если они угрожают национальным интересам, что открывает прямой путь для военного удара или военной операции. Самым известным примером является закон AUMF ("Разрешение на применение военной силы") от 2001 года, принятый после терактов 11 сентября, который использовался США для проведения широкого спектра военных операций по всему миру на протяжении десятилетий.