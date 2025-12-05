Стремительный приток военной техники в Молдавию скрывает неочевидную цель — в чем настоящая ставка Кишинёва

Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии

Как и во всех бывших республиках СССР, основу военной "мощи" Молдавии до недавнего времени составляла военная техника советских времен. За прошедшие тридцать с лишним лет, и при отсутствии военных поставок из России, весь этот парк вооружений основательно поизносился. Именно поэтому последние несколько лет Молдавия активно перевооружает свою армию на западную военную технику. По крайней мере, такое объяснение нынешней милитаризации дают власти в Кишиневе.

Фото: defense.gov by U.S. Department of Defense, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине

В предыдущей статье мы рассмотрели финансовую сторону военных расходов Молдавии в сравнении с общеевропейской политикой. А теперь посмотрим, что конкретно стоит за этими миллионами долларов.

Каким вооружением богата молдавская армия

За последние несколько лет Молдавия получила от своих западных партнеров такие виды вооружений:

свыше сотни бронеавтомобилей "Хаммер";

порядка сорока БТР "Пиранья";

радар Ground Master 200;

четыре израильские САУ ATMOS;

партию самоходных минометов "Скорпион".

Если первые два пункта были выполнены в рамках безвозмездной помощи, то радар был куплен у Франции за 14 млн. долларов. Об условиях поставок израильской артиллерии подробности пока не разглашаются, намекают на секретность контракта.

Известно только, что каждая такая САУ стоит свыше 5 млн. долларов. В случае, если бы Молдавия платила за САУ из своего кармана, то это обошлось бы ей как минимум в 20 процентов всего военного бюджета. Ну а если добавить к этому французский радар, то уже 30 процентов. Радар правда покупался еще в 2023 году, но как раз тогда военный бюджет и скакнул сильно вверх.

Для молдавской армии, численность которой составляет всего лишь 6500 человек, такие размеры военных поставок не выглядят какими-то запредельными. Но и процесс еще не закончен. Регулярно появляются сообщения о новых пакетах военной помощи. К тому же в ближайшие годы численность вооруженных сил Молдавии планируется увеличить еще на две тысячи человек до 8500.

Объемы военных поставок будут возрастать еще и потому, что Молдавии нужно полностью заместить старое вооружение, оставшееся с советских времен. На эту необходимость в модернизации армии постоянно напирают власти в Кишиневе. Возникает вопрос, собирается ли Кишинев заменить вооружение в четком количественном соответствии с тем, что было. Или пойдет дальше.

Если исходить из необходимости полного замещения, то Западу ещё "помогать и помогать" Молдавии.

Но кто сказал, что вся старая техника совсем негодная и нерабочая? Вот, например, в соседней "братской" Румынии на вооружении тоже сотни единиц бронетехники советских времен, правда, произведена она в большинстве своем на румынских заводах по лицензии. Но это значит также и то, что в Румынии есть возможности и по ремонту. А значит, и Молдавия могла бы использовать этот ресурс для поддержания своей военной техники в рабочем состоянии.

Но нет, Кишинев решил от старых вещей избавиться. Причем стремительнее, чем Румыния, у которой ресурс всяко больше. Вопрос только, а где эта свалка, место для утилизации. Может в соседней Украине? А может, никто не собирается выкидывать старое вооружение. И оно еще пригодится, например, против Приднестровья?

А ведь в этом старом арсенале более сотни стволов артиллерии, а из тяжелого вооружения за Молдавией числятся даже РСЗО дальнего действия "Ураган".

Поэтому такое старательное пересаживание на новую технику для маленькой нейтральной страны выглядит, по меньшей мере подозрительно.

Тот тезис, который приводился в предыдущей статье, что сейчас страны вооружаются из-за неясности, кто в ближайшем будущем будет друг, а кто враг, к случаю с Молдавией не очень подходит. Соседи: Украина и Румыния. Ни той, ни другой нет смысла предпринимать военные акции против Молдавии.

Замена военной техники — лишь часть военных преобразований в Молдавии

Строительство военной инфраструктуры в Молдавии: скрытое и явное назначение

Вторая важная составляющая военного бюджета Молдавии — расходы на военную инфраструктуру. То, с чего мы начали эту тему — строительство в Бельцах нового военного склада под управлением и на деньги американцев. Роль США в этом проекте, конечно, смущает. Тем более, что рулит процессом некоммерческая организация, специализирующаяся на гуманитарном разминировании.

За ее плечами работа по разминированию в Камбодже, Вьетнаме, Югославии и в ряде других стран. Миссия благородная, но не надо забывать о роли США в развязывании этих конфликтов. Гуманитарное разминирование — неплохое прикрытие для разведывательной деятельности.

Эта организация также проектирует сооружения для хранения и разрабатывает оборудование для утилизации боеприпасов. Весь этот функционал как, нельзя, кстати, подходит в контексте российского военного склада на приднестровской стороне в селе Колбасна.

На этот арсенал, который в СМИ принято называть одним из крупнейших военных складов в Европе, давно засматривается Украина. Правда, подлинное состояние этих боеприпасов неизвестно. Есть информация, что половина запаса не подлежит ни использованию, ни транспортировке.

Склад в Колбасной для молдавской стороны служит поводом для постоянных претензий к России и Приднестровью, как объект повышенной опасности, как повод для присутствия на своей земле иностранных войск, вывода которых они добиваются уже почти 30 лет. Для приднестровцев же этот арсенал стал поневоле своего рода ядерной бомбой, гарантией суверенитета. Ибо в случае подрыва склада эффект будет эквивалентен 10 кт ядерной бомбы.

Но не надо это воспринимать как диктат приднестровский стороны, а-ля ядерное оружие Израиля. Когда в 2019 году в Кишинев приезжал министр обороны Сергей Шойгу, то молдавской стороне предлагалось участие в работах по утилизации склада, но Кишинев согласие тогда не дал. Нет подвижек и сейчас.

В том же году, кстати, была заморожена работа по приднестровскому урегулированию. Переговорная группа в формате "5+2" с тех пор не провела ни одной встречи. Хотя сейчас, вроде бы, самое время этот процесс активировать. Учитывая, что идет переговорный процесс по украинскому вопросу, который напрямую касается региональной безопасности. Но Молдавия что-то тянет время.

Видимо, это карта будет разыграна летом следующего года, когда закончат строительство арсенала в Бельцах. И американцы — тут как тут — выразят свое желание поучаствовать в решении приднестровского вопроса, намекая на свою уже готовую базу по утилизации.

Тем самым готовится обоснование ненужности пребывания группы российских войск в Приднестровье, одной из задач которых является охрана складов в Колбасна.

Второй инфраструктурный проект — это строительство военной базы в Бачое, недалеко от Кишинева, начатое в 2023 году. Какого-то особого и секретного предназначения не имеет. Туда планирует переехать Генштаб Молдавии мотопехотная бригада, которые сейчас находятся в Кишиневе.

Власти Молдавии объясняют новую стройку износом капитального фонда военных городков и переносом их за городскую черту, что с точки зрения безопасности выглядит вполне разумно. В этом смысле увидеть в строительстве какое-то наращивание военного потенциала тоже не получается.

А вот что вызывает настороженность, так это реконструкция полигонов и модернизация аэродромной сети под возможность принятия тяжелых транспортных самолетов, строительство новых дорог. И этот процесс последние годы идет весьма активно.

Фальшивое миротворчество Запада в Молдавии

Новые полигоны и аэродромы дают возможность наращивать количество проводимых военных учений, в том числе с переброской подразделений НАТО. Например, уже регулярными для Молдавии стали международные учения Peace Shield, то есть "Мирный щит", во время которых отрабатываются элементы миротворческой операции.

Тем самым власти в Кишиневе намекают России, что у них готовы свои подразделения для замены российских миротворцев в Приднестровье. Есть в этом и элемент информационно-психологического воздействия — приучить молдавское общество к нормальности пребывания иностранных войск в Молдавии в якобы миротворческом статусе.

Насколько можно привыкнуть к натовцам свидетельствуют социологические вопросы — более 60 процентов жителей страны против вступления Молдавии в НАТО, Более того нередки случаи когда люди выходят на дороги и пытаются блокировать передвижение иностранных подразделений во время учений. Тем более, что согласно конституции размещение иностранных войск в Молдавии не допускается.

Однако эта конституционная норма — палка о двух концах. На эту же статью ссылаются в Кишиневе, требуя вывода российской оперативной группы войск из Приднестровья. Москва неизменно откладывает это решение, мотивируя это тем, что конфликт юридически не урегулирован, да и население Приднестровья против ухода российских подразделений, Россия рассматривается как гарант безопасности.

Наступит момент, когда Кишинев сможет в ультимативном порядке потребовать вывода российских батальонов из ПМР, мотивируя свое решения полной готовностью решить вопрос арсенала в Колбасне при помощи американских специалистов.

Но миротворческие учения это только малая толика милитаризации страны. Воистину можно сбиться со счета, перечисляя все те активности, которые предпринимает НАТО на территории Молдавии. Не говоря уже о том, что в Молдавии открыты три военные миссии:

информационный центр НАТО;

консультативный пункт Бундесвера (ФРГ);

военная миссия Франции.

Чем же таким сладким Молдавия манит иностранных военных специалистов?

Казалось бы, рядом Румыния, нужно вам подготовить молдавских военных для работы с зарубежным вооружением, так организуйте в соседней стране. Там есть вся инфраструктура. И не будет возникать вопросов по части нейтрального статуса Молдавии.

Можно было бы понять западные ухищрения, если бы Молдавия обладала какими-то уникальными запасами ресурсов. Но нет же. С экономической точки зрения Молдавия - страна совсем не интересная. Из местных брендов мы можем вспомнить разве что молдавское вино.

Но и то, его оценят разве что в России. В Европе винодельческая отрасль в упадке. Кризис перепроизводства достиг таких масштабов, что во Франции вспомнили методы Михаила Сергеевича Горбачева во время антиалкогольной компании, и смело вырубают виноградники. Тогда зачем нужна Молдавия Евросоюзу?

Какая она — Молдавия будущего: плацдарм, полигон… Выбираем правильный ответ

На этот вопрос есть вполне официальный ответ, сказанный в свое время Кайей Каллас - после Украины линия обороны ЕС пройдет по Молдавии.

Честно и без лукавства. Ну и уже хорошо, что хоть на словах списала Украину.

Но что принципиально это дает Евросоюзу? У ЕС уже есть Румыния, давно и успешно, состоящая в НАТО, с гораздо более сильной армией, да и с выгодной географией в виде гор, как естественного препятствия.

Так проведите линию обороны по Румынии, если вы так боитесь России. Что решают дополнительные 150 км ширины территории Молдавии для НАТО? Узкая полоска земли, выглядящая как дополнительный нарост на теле Румынии.

Да ровным счетом ничего. К России эта полоса никак не приближает. В случае размещения ракетного вооружения в Молдове, будут все те же параметры дальнобойности, что и в Румынии. К тому же Молдова не выходит к Черному морю.

Потенциальное включение Молдовы в НАТО не делает Евросоюз ближе к России. Да и куда уже ближе? Уже есть Эстония, Финляндия, про Румынию уже сказали, если считать по Черному морю. Молдавия замкнута своей географией между неспокойной Украиной и натовской Румынией.

Представители Евросоюза заявляют, что Молдова обеспечит повышенную мобильность войск НАТО на этом направлении. А что это значит на практике? Опять непонятно.

Когда в свое время Россия давала США право использовать аэродром в Ульяновске для переброски военных грузов в Афганистан, или Кыргызстан делал то же самое для США со своей базой в Манасе, то было все понятно: сокращение расстояния.

А что в случае с Молдавией может сократить для НАТО эта несчастная полоска земли? У рационально мыслящего человека все эти заявления представителей НАТО про какую-то повышенную мобильность могут вызывать только недоумение.

У нас на самом деле на этот вопрос давно ответила Служба внешней разведки в лице Нарышкина. Повторять смысла нет — плацдарм, передовой таран НАТО и так далее, разумеется после Украины. Да и все СМИ, пишущие на эту тему, единодушны во мнении.

Ну а если это так, то вопрос военного статуса Молдавии необходимо включать в переговорный трек по Украине, ибо напрямую касается вопроса региональной безопасности. В условиях недоговороспособности Европы этот момент, конечно, сложно будет реализовать. К тому же НАТО наверняка на словах будет отнекиваться по поводу планов включения Молдавии в НАТО. Да даже если удастся этот пункт зафиксировать юридически, формальное неучастие Молдавии в НАТО не даст гарантии от превращения ее в таран против России.

Как раз для Запада статус Молдавии вне НАТО является даже более предпочтительным. В случае если на территории Молдавии возникнет военный конфликт, НАТО не будет иметь никаких формальных обязательств перед Кишиневом, но фактически будет подогревать эту горячую точку по полной программе. Как и в случае с Украиной.

Парадокс ситуации заключается в том, что говоря об укреплении безопасности Молдавии, Евросоюз и НАТО всеми способами толкают эту страну к еще большей опасности. Понимают ли это люди, живущие там?