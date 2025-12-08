Поворот в истории с Су-35С для Ирана кажется простым — но внутри кроется иной смысл

Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов

Россия поставит Ирану 16 новейших истребителей Су-35С. Слухи об этом просочились в профильные СМИ. Якобы, иранская сторона уже полностью оплатила заказ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Pichugin is licensed under GFDL 1.2 Многоцелевой истребитель Су-35С

Официального подтверждения этой информации пока нет. Международная торговля вооружениями — дело деликатное, не терпящее суеты и публичности. Тем более, когда речь идёт о такой сложной и передовой технике как истребитель поколения "4++". Только очень ограниченный круг стран в принципе способен создать столь совершенную машину. Россия входит в этот круг.

Боевой опыт Су-35С и оценка Ростеха

Иностранные заказчики с большим вниманием смотрят на боевое применение намеченных к покупке образцов техники. Каким бы красивым ни был самолёт, какие бы фигуры высшего пилотажа он ни исполнял, каким бы вооружением он ни был оснащён, в конечном итоге всё решает реальный бой с настоящим противником.

Су-35С этот экзамен с успехом прошёл в зоне СВО. В недавнем интервью агентству ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что "тридцать пятый" прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу.

"А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров. Поэтому самолеты противника просто не могут подойти на рубеж пуска своих ракет "воздух — воздух". Это касается и американских F-16, и французских "Миражей". Также от наших истребителей сильно достается зенитным комплексам противника," — заявил глава Ростеха.

Справка

Максимальная взлетная масса — 34500 кг.

Максимальная скорость — 2500 км/ч (2,35 Маха).

Максимальная дальность полета без/ с подвесными топливными баками - 3600 км/4500 км.

Практический потолок — 18 тыс. м.

Экипаж - 1 человек.

Двигатели и маневренность Су-35С

Парадоксальная особенность: за счёт того, что Су-35С продольно неустойчив на дозвуковых скоростях и балансируется в полёте с помощью электродистанционной системы управления, он имеет исключительные маневренные характеристики, недоступные зарубежным и отечественным конкурентам.

Сердце "тридцать пятого" - два двухконтурных турбореактивных двигателя мощностью 14 с половиной тонн-сил каждый на форсаже. Это очень большой показатель, выше, к примеру, чем у большинства версий американского F-16.

Важная особенность: управление вектором тяги, то есть способность менять направление вылета реактивной газовой струи из сопел. Вектор тяги на Су-35С отклоняется в плоскости "вверх-вниз". Но за счёт того, что сопла обоих двигателей наклонены к оси двигателя, технически движение "вверх-вниз" превращается в движение "вверх наружу-вниз внутрь". Получается этакий 3D-режим.

В итоге, Су-35С способен выполнять в прямом смысле слова экстремальные маневры. Например, разворачиваться в горизонтальной плоскости на 360 градусов без снижения скорости и высоты полета. Этот маневр специалисты окрестили "блинчиком".

Радиолокация и системы обнаружения

На "тридцать пятом" установлена РЛС "Ирбис-Э" с фазированной антенной решеткой, способная обнаруживать цели на дальности до 400 км и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно. Что такое фазированная решётка? Она представляет собой множество излучателей (своего рода маленьких РЛС), собранных в один блок. На практике это позволяет практически мгновенно изменять направление луча, его ширину, интенсивность и так далее.

В дополнение к основной РЛС, на самолете размещены антенные системы бокового обзора "Белка". Они хороши для обнаружения малозаметных целей, например, построенного по стелс-технологии американского истребителя F-22.

К слову, F-22 (как и любой другой стелс) прекрасно виден в оптическом диапазоне, ближнем и дальнем инфракрасных диапазонах, а также в радиоволнах длиннее одного метра. В радиоволнах менее одного метра он лишь менее заметен. Об абсолютной радиоволновой невидимости не идёт и речи. Система поиска и сопровождения Cy-35С способна обнаружить такие стелсы на дальностях до 90 километров.

Ещё одна любопытная деталь. Система целеуказания интегрирована в шлем пилота. После того, как летчик нажимает функциональную кнопку, давая тем самым команду на уничтожение цели, автоматика сама отрабатывает процесс пуска ракет с заданными интервалами и в заданной последовательности.

Орудие и ракетное вооружение

Стрелково-пушечное вооружение Су-35С состоит из встроенной автоматической скорострельной одноствольной пушки ГШ-301 калибра 30 мм. Её боекомплект — 150 выстрелов. Пушка была принята на вооружение ещё в средине 80-х годов прошлого века, но до сих пор считается одной из лучших в мире. Её ставят также на фронтовой бомбардировщик Су-34.

При начальной скорости пули порядка 900 м/с (или 3240 км/ч) она способна дать до 1800 выстрелов в минуту. Конечно, это только теоретически. На практике, имея в виду ограниченный боезапас и неизбежный перегрев ствола, скорострельность значительно ниже. Как известно, в кинематике векторы скоростей складываются. Так что снаряд, выпущенный из ГШ-301 на максимальной для Су-35 скорости, летит к цели почти на гиперзвуке.

ГШ-301 имеет неофициальное прозвище "балерина". Ходит легенда о пари, заключённом оружейниками и офицерами военной приемки, которые считали невозможным создать эффективную автоматическую авиационную пушку легче 45 кг. На кон был поставлен ящик марочного коньяка. Оружейники в итоге победили. А во время приемных испытаний один из членов комиссии пошутил, что новая пушка весит столько же, сколько профессиональная балерина в хорошей физической форме.

Для борьбы с летящими целями, на узлах внешней подвески Су-35С могут быть размещены ракеты большой дальности (до 300 км) типа Р-37 с активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории полета, ракеты средней дальности Р-77-1, а также ракеты ближнего маневренного боя (до 30 км) Р-73 с инфракрасной головкой самонаведения.

Р-73 — сама по себе уникальна. Высокая управляемость и сверхманевренность позволяет ей атаковать цели, летящие на высотах от 5 метров с перегрузками до 12g не только на догонных, но и на встречнопересекающихся курсах. При этом сама ракета подвергается нагрузке в 40g без вреда для аппаратуры и механизмов.

Благодаря высокой энерговооруженности Р-73 может запускаться и в заднюю полусферу для обороны носителя. Это называется "обратный старт". Далеко не всякая ракета способна к таким маневрам в принципе, не говоря уж об эффективности.

Боевые возможности и стратегический контекст

Технических и конструктивных особенностей Су-35 и его систем вооружений так много, что рассказывать о них можно очень долго. Но главное, что следует понять — боевые возможности самолёта по-настоящему широки.

Иранцы не прогадали, когда выбрали эту машину. Их наиболее вероятный противник — Израиль. В составе его ВВС некоторое количество американских F-35 Lightning II, с которыми наши "тридцать пятые" часто сравнивают на Западе. F-35 проигрывает Су-35С по ряду основных параметров. И поэтому не может считаться серьёзным противником. Эксперты полагают, что пилот F-35 постарается избежать боя с Су-35С на любых дистанциях.

А что касается F-16, составляющих основу израильских ВВС, то можем вновь обратиться к словам главы Ростеха Сергея Чемезова, подтвердившего превосходство Су-35С над F-16 в реальных боевых условиях.

Впрочем, исход воздушного боя зависит не только от самолёта. Самый совершенный истребитель мало что может сделать без качественного обслуживания на земле, без оперативной поддержки разведданными, без оперативного пополнения всей необходимой номенклатуры боеприпасов; наконец, без высокопрофессиональных пилотов-асов, подготовка которых занимает ни один год.

Возможно, со временем Иран сложит вместе все эти фрагменты сложнейшего пазла и его Су-35С станут подлинными королями ближневосточного неба.