Китайский хищник J-15 против японского ветерана F-15: воздушная дуэль встревожила Токио

Китайский J-15 нацелился на F-15 во время операций на авианосце — MWM

Китайский J-15, базирующийся на авианосце Liaoning, взял на радар японский F-15 в международном воздушном пространстве, что стало первым публичным признанием подобного инцидента со стороны Токио. О том, почему это произошло и как меняется баланс сил в регионе, рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: https://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=76658365226027df793c73303f6d6fea797803c2&t=2 by McDonnell Douglas, St. Louis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Истребители F-15 Eagle

Истребитель J-15 ВМС Народно-освободительной армии Китая, базирующийся на авианосце Liaoning, взял на прицел японский истребитель F-15 над международными водами к юго-востоку от острова Окинава 6 декабря. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми оперативно подтвердил инцидент, после чего японское правительство направило протест по дипломатическим и оборонным каналам. Это был первый случай, когда Япония публично раскрыла факт наведения китайским военным самолетом радара на японский самолет.

Инцидент произошел на фоне значительного роста напряженности между Токио и Пекином после того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити пригрозила вмешаться в военный конфликт между Китайской Народной Республикой на материке и Китайской Республикой на Тайване, которые десятилетиями находятся в состоянии гражданской войны.

Авианосец Liaoning — один из трех кораблей такого класса, находящихся на вооружении ВМС Китая. Он был замечен в районе острова Кубасима к западу от Окинавы 5 декабря. На следующий день авианосец прошел между Окинавой и островом Миякодзима вместе с тремя эсминцами, после чего вышел в Тихий океан. В ноябре 2024 года стало известно, что Liaoning и его однотипный корабль Shandong значительно усилили возможности своих авиакрыльев благодаря интеграции новых истребителей J-15B поколения "4+" и самолетов радиоэлектронной борьбы J-15D. J-15B существенно превосходит базовый J-15, поступивший на вооружение в начале 2010-х годов. Улучшения включают использование более продвинутых композитных материалов для облегчения и усиления конструкции, установку более совершенного радара с АФАР, внедрение современных радиопоглощающих покрытий, а также одних из самых продвинутых в мире систем авионики и радиоэлектронной борьбы.

Хотя J-15B считается одним из самых мощных истребителей дох пятого поколения, F-15J, напротив, является одним из самых старых истребителей четвертого поколения, все еще находящихся в строю. Эти самолеты были приняты на вооружение в 1981 году и создавались на основе конструкции, которая впервые поступила в ВВС США шестью годами ранее — в 1975-м.

Японский парк до сих пор в значительной степени полагается на ракеты AIM-7 для ведения боя вне визуальной дальности. Эти ракеты считаются почти на три десятилетия устаревшими по сравнению с китайскими PL-15 и PL-16, которыми оснащаются J-15B. Японские самолеты не только имеют меньшие по размеру радары, но и используют механически сканируемые решетки, давно признанные устаревшими и относительно легко подавляемые современными комплексами радиоэлектронной борьбы.

Итог возможного столкновения между китайскими J-15B и японскими F-15J над Тихим океаном был бы крайне односторонним. Однако Япония теоретически может попытаться компенсировать китайское преимущество, применив самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-767 для уменьшения разрыва в ситуационной осведомленности. Хотя новый китайский авианосец Fujian использует самолет ДРЛОиУ KJ-600, авиакрыло Liaoning таких машин не имеет.

Тем не менее возраст E-767, который оснащен радаром 1980-х годов, серьезно ограничивает возможности его поддержки, особенно по сравнению с современными системами, такими как E-7 и китайский KJ-500. Считается, что уклониться от обнаружения E-767 будет относительно легко, если китайские истребители будут действовать при поддержке самолетов радиоэлектронной борьбы J-15D, созданных специально для скрытия боевых групп в воздухе по принципу, схожему с новейшими модификациями американского палубного самолета E/A-18G.