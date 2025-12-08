Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM

Норвежские F-35 завершили боевое развертывание в Польше в рамках миссии интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О целях этой миссии, рисках эскалации и скрытых возможностях F-35 авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Военно-воздушные силы Норвегии завершили развертывание истребителей пятого поколения F-35A в рамках миссии интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны под командованием Объединенного авиационного командования НАТО. Развертывание было инициировано в августе в ответ на растущую напряженность с Россией на фоне продолжающегося участия Запада в российско-украинском конфликте.

Истребители были переброшены на аэропорт Ржешув, расположенный чуть более чем в 70 километрах от польской границы с Украиной. Министерство обороны Норвегии сообщило, что присутствие этих самолетов "поддерживает защиту польского воздушного пространства и ключевого логистического узла для помощи Украине."

Норвегия и Нидерланды осуществляли совместные операции с F-35: нидерландские пилоты летали на норвежских истребителях и наоборот, пока они находились в Польше. Эскадрильи двух стран также интегрировали свое техническое обслуживание. Обе страны участвовали в программе F-35 и одновременно переходили на этот самолет с парка F-16, приобретенного в 1980-х годах.

Военное присутствие Норвегии в Польше включало зенитно-ракетные комплексы NASAMS, два отдельных развертывания F-35 и строительство учебной базы в Легио. F-35 должны были обеспечивать постоянную готовность к возможному появлению российских самолетов в воздушном пространстве НАТО, поскольку сохранялся риск того, что российско-украинские боевые действия могут перекинуться на территорию Польши.

Украинские ракеты и дроны, которые, как утверждается, имеют российское происхождение, неоднократно входили в польское воздушное пространство. В начале сентября истребитель F-35A военно-воздушных сил Нидерландов оказал поддержку польским истребителям F-16C/D в их попытках сбить дроны, нарушившие воздушное пространство Польши. По утверждениям западных источников, эти беспилотники были запущены Россией. Остается неясным, участвовал ли F-35 в их уничтожении или же использовал свои усовершенствованные сенсоры и возможности обмена данными для поддержки боевых действий польских F-16.

F-35 может служить мультипликатором боевых возможностей польских F-16: его радар с активной фазированной решеткой AN/APG-81 не только значительно больше, но и намного совершеннее, чем устаревшие радары с механическим сканированием на старых самолетах. Ожидается, что польские ВВС значительно усилят собственные возможности ПВО, модернизировав F-16 до стандарта F-16V и закупив собственные F-35.

Уникальные сенсоры F-35 сделали этот самолет крайне востребованным в Восточной Европе. ВВС США развернули его в регионе для сбора ценнейшей электронной разведки о российских системах ПВО в украинском театре военных действий. Это привело к тому, что аналитики назвали "дуэлями в электромагнитном спектре" между истребителями и российскими наземными средствами, такими как комплексы С-300. Вполне возможно, что норвежские F-35 участвовали в аналогичных эпизодах из-за близости района их операций к российским силам.