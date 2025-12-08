Мир через силу обернулся фиаско — что сломило Пентагон

Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем

Пентагон не хочет втягивания в бесконечные конфликты, а предпочитает везде иметь "мир через силу". Загадочная фраза, за которой, как оказывается, силы нет.

Фото: доклад Морской пехоты США, обложка by Морская пехота США Стратегия морской пехоты США

Китай — главный военный противник США

Министр войны Пит Хегсет, выступая на ежегодном оборонном форуме Национальной библиотеки имени Рональда Рейгана обозначил четыре направления, которым должно следовать министерство, чтобы гарантировать "мир через силу".

Защита территории США и Западного полушария (доктрина Монро); "Сдерживание Китая силой, а не насилием"; Справедливое распределение затрат на войну между США и их союзниками; Усиление оборонно-промышленной базы.

Хегсет добавил, что Пентагон намерен "расширить спектр военных коммуникаций" с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) с целью устранения конфликта и деэскалации.

"Это направление основано на гибком реализме, подходе, нацеленном не на доминирование, а на баланс сил, который позволит всем странам, наслаждаться достойным миром в Индо-Тихоокеанском регионе, где торговля будет осуществляться открыто и справедливо, где мы все сможем процветать и где будут уважаться все интересы", — сказал Хегсет.

Откуда взялось миролюбие в министерстве войны

Ранее Хегсет заявил, что все симуляции войны с Китаем с помощью ИИ закончились поражением США.

"То, как работает наша бюрократическая система, скорость закупок оружия — мы отстаем на десять лет, готовясь вести войну прошлого поколения", — сказал он.

Налицо отставание в гонке вооружений, с чем впервые сталкиваются в США.

Это приводит к отказу от конфликтов, которые могут привести к поражению. Но даже "маленькую победоносную войну" с Китаем США не потянут. Это доказывает "Тихоокеанская стратегия морской пехоты США до 2025 года", опубликованная полгода назад.

Морпехи США не выиграют партизанскую войну с НОАК

Руководству морской пехоты США было поручено разработать стратегию действий в гипотетической войне против Китая. Они описали её как "экспедиционные базовые операции". Проще говоря, это партизанская война против Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на многочисленных небольших островах около побережья.

В стратегии приводятся оценки потерь при этой тактике. Первоначальный огонь на поражения после того, как группа морской пехоты США будет развернута на островах "первой островной цепи" приведёт к потерям от 30 до 50% американских морпехов. Если они смогут продержаться более трёх дней для ввода в прорыв кораблей, то уровень потерь возрастет до 70%. Потери малых катеров/ БПЛА оцениваются в 60-80%. Средний срок службы наземной станции управления БПЛА на острове составит 2-5 часов. Но это еще не всё.

При краткосрочном развертывании ожидаются потери от 30 до 50 тыс. человек. Если же операция продлится дольше, то число погибших оценивается в 80-120 тыс. человек.

"Мы вынуждены смириться с непропорционально высокими потерями, чтобы дать флоту возможность проявить себя", — говорится в докладе.

Такие потери будут неприемлемы для американского общества. США не способны вести не то, что конвенциональные войны, какие ведёт Россия, а простые десантные операции с таким соперником как Китай.

Мир — через слабость

Поэтому как только тайваньские полупроводники и чипы начнут производиться в США, Пентагон вообще уйдёт из региона. Признание мира не через силу, а через слабость — это ещё один признак того, что эпоха многополярности постепенно набирает форму. Именно поэтому Россия и Китай рассматриваются теперь стратегическими доктринами США как равные противники.

И эта точка зрения не имеет тенденции к изменению, так как не видны успехи США ни в гиперзвуковом оружии, ни в средствах ПВО, ни в дронах. Стоит задача только обновить ядерный потенциал, в то время как РФ его уже обновила ( "Буревестник", "Посейдон" и другие), а Китай стремительно догоняет по количеству боеголовок и носителям.

Читайте Telegram-канал автора.