Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США

Китайская авианосная группа у берегов Японии привлекла внимание к возможностям кораблей и самолетов, формирующих ее ударную мощь, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О ключевых качествах эсминца Nanchang и его роли в сопровождении "Ляонина" авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

После развертывания китайской авианосной ударной группы, построенной вокруг авианосца "Ляонин", для операций у японских вод значительное внимание было привлечено к возможностям кораблей и самолетов, формирующих основу боевых возможностей группы. Наряду с самим "Ляонином", возможности которого были недавно значительно усилены благодаря развертыванию новых истребителей J-15B и самолетов радиоэлектронной борьбы J-15D, эсминец класса Type 055 Nanchang и два меньших эсминца класса Type 052D обеспечили передовой боевой потенциал, сопоставимый только с мощью ударных групп ВМС США.

Возможности Nanchang остаются одним из самых выдающихся элементов ударной группы, поскольку, хотя сам "Ляонин" является более компактным и менее мощным авианосцем, чем новый суперкарьер "Fujian" или суперкарьеры ВМС США, Type 055 широко считается самым совершенным эсминцем в мире.

Nanchang был спущен на воду в июне 2017 года и введен в состав действующих сил на военно-морской базе Циндао в январе 2020 года как шестой корабль класса Type 055, вошедший в состав флота. Имея полное водоизмещение 13 000 тонн и оснащенный 112 вертикальными пусковыми установками для крылатых и зенитных ракет, он является одним из крупнейших и наиболее вооруженных надводных боевых кораблей в мире и интегрирует некоторые из самых передовых типов ракет.

Среди них системы HHQ-9B с дальностью 300 километров, а также гиперзвуковая противокорабельная баллистическая ракета YJ-21, которая не имеет близких аналогов в мире. Интеграция двухдиапазонной радиолокационной системы, аналогичной SPY-3/SPY-4, которую ВМС США планировали, но не смогли установить на эсминцы класса Zumwalt, обеспечивает ударной группе особо высокий уровень ситуационной осведомленности, включая возможности обнаружения за горизонтом.

Уникальный комплекс сенсоров класса Type 055, как ожидается, обеспечит преимущество в ситуационной осведомленности перед другими типами эсминцев, включая Zumwalt, Arleigh Burke, японский класс Kongo и южнокорейский класс Sejong the Great, которые считаются наиболее совершенными среди всех, кроме китайских. Этот тип эсминца продемонстрировал свои возможности, когда Zunyi возглавил боевые стрельбы в международных водах у побережья Нового Южного Уэльса, Австралия, в феврале 2025 года, при этом корабли считаются способными отражать значительные силы противника даже без поддержки других эсминцев, авианосцев или какой-либо палубной авиации.

Особенно большая дальность их ракет и сенсоров, которая, как ожидается, позволит наносить первые удары по потенциальным целям, остается ключевым фактором в пользу Type 055, что может позволить кораблям вступать в бой с флотами, превосходящими их численностью в несколько раз. В сочетании с обновленной и значительно улучшенной авиагруппой "Ляонина" боевой потенциал Nanchang ожидается еще более значительным.