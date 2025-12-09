Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

США прощаются с ветераном: новый T-7 вытеснил T-38 после 65 лет службы

ВВС США получили долгожданную замену 65-летним Т-38 — MWM
Силовые структуры » Военные новости

Первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk поступил в ВВС США, открыв этап замены устаревшего T-38 и перехода к цифровой подготовке пилотов. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), рассказывая о модернизации системы обучения пилотов США.

ВМС США в Персидском заливе
Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВМС США в Персидском заливе

ВВС США получили первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk, который прибыл на совместную базу Сан-Антонио Рэндольф для службы в 99-й эскадрилье летной подготовки. Представители ВВС заявили, что прибытие самолета ознаменовало начало перехода от учебного T-38, который поступил на вооружение 65 лет назад, в 1965 году, подчеркнув, что этот шаг продиктован необходимостью обучать новых пилотов работе с потоками сложной информации и взаимодействию с многодоменными архитектурами с самого начала их карьеры. Замена T-38 эпохи до войны во Вьетнаме на современный T-7 должна запустить цикл модернизации летной подготовки, основанной на цифровой авионике, продвинутой симуляции и более тесной связи между наземным и воздушным этапами обучения.

Возможности T-7 должны оказаться особенно важными при обучении пилотов F-35 и будущих F-47, поскольку значительно более высокий уровень автоматизации и огромные объемы данных в F-35 смещают задачи пилота от собственно полета в сторону управления информацией в воздухе. Ожидается, что эта тенденция сохранится по мере дальнейшей модернизации F-35 и ввода в строй истребителя шестого поколения F-47 и бомбардировщика B-21.

Несмотря на небольшие размеры и относительную простоту конструкции T-7, его разработка сопровождалась широким спектром технических и эксплуатационных проблем, что привело к значительным задержкам сроков ввода в эксплуатацию. Серьезные недостатки цифрового проектирования и технологий тестирования, которые ранее считались способными значительно ускорить разработку новых самолетов, стали одной из ключевых причин задержек, что заставило руководство ВВС назвать эти технологии "переоцененными".

T-38 впервые поднялся в воздух менее чем через шесть лет после окончания Корейской войны, в 1959 году, и более 450 таких самолетов, как предполагается, все еще находятся в эксплуатации в ВВС. Самолет был преобразован в легкий истребитель F-5, поступивший в ВВС в 1964 году и остававшийся в производстве до 1987 года для экспорта, при этом на его основе были созданы F-18 и нереализованный F-20 после значительных доработок конструкции.

Отражая достижения в области двигателестроения, один турбовентиляторный двигатель F404 на T-7, аналогичный тому, что используется на истребителе F-18, развивает в три раза большую суммарную тягу, чем два турбореактивных двигателя T-38, что позволяет новому учебному самолету имитировать гораздо более впечатляющие летные характеристики, включая большие углы атаки. Это может сделать самолет особенно полезным при подготовке пилотов к управлению более маневренными самолетами, такими как новый F-15EX. Хотя ВВС США, как ожидается, закупят лишь 350–400 самолетов T-7, компания Boeing, по сообщениям, намерена продать более 2700 машин по всему миру, что более чем вдвое превышает объем производства T-38.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch magazine
Новости Все >
Возрастной макияж требует лёгких кремовых средств — визажист Матвеева
Повышенный расход топлива вызывают неисправные шины, фильтры и датчики
Январский посев петунии обеспечивает цветение уже к началу лета
Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние
Сейчас читают
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Экономика и бизнес
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Деньги
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Последние материалы
ВВС США получили долгожданную замену 65-летним Т-38 — MWM
Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Сорт Банкетная даёт до 50 кг груш с дерева
Финляндия бьёт рекорды по банкротствам
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.