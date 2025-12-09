США прощаются с ветераном: новый T-7 вытеснил T-38 после 65 лет службы

Первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk поступил в ВВС США, открыв этап замены устаревшего T-38 и перехода к цифровой подготовке пилотов. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), рассказывая о модернизации системы обучения пилотов США.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМС США в Персидском заливе

ВВС США получили первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk, который прибыл на совместную базу Сан-Антонио Рэндольф для службы в 99-й эскадрилье летной подготовки. Представители ВВС заявили, что прибытие самолета ознаменовало начало перехода от учебного T-38, который поступил на вооружение 65 лет назад, в 1965 году, подчеркнув, что этот шаг продиктован необходимостью обучать новых пилотов работе с потоками сложной информации и взаимодействию с многодоменными архитектурами с самого начала их карьеры. Замена T-38 эпохи до войны во Вьетнаме на современный T-7 должна запустить цикл модернизации летной подготовки, основанной на цифровой авионике, продвинутой симуляции и более тесной связи между наземным и воздушным этапами обучения.

Возможности T-7 должны оказаться особенно важными при обучении пилотов F-35 и будущих F-47, поскольку значительно более высокий уровень автоматизации и огромные объемы данных в F-35 смещают задачи пилота от собственно полета в сторону управления информацией в воздухе. Ожидается, что эта тенденция сохранится по мере дальнейшей модернизации F-35 и ввода в строй истребителя шестого поколения F-47 и бомбардировщика B-21.

Несмотря на небольшие размеры и относительную простоту конструкции T-7, его разработка сопровождалась широким спектром технических и эксплуатационных проблем, что привело к значительным задержкам сроков ввода в эксплуатацию. Серьезные недостатки цифрового проектирования и технологий тестирования, которые ранее считались способными значительно ускорить разработку новых самолетов, стали одной из ключевых причин задержек, что заставило руководство ВВС назвать эти технологии "переоцененными".

T-38 впервые поднялся в воздух менее чем через шесть лет после окончания Корейской войны, в 1959 году, и более 450 таких самолетов, как предполагается, все еще находятся в эксплуатации в ВВС. Самолет был преобразован в легкий истребитель F-5, поступивший в ВВС в 1964 году и остававшийся в производстве до 1987 года для экспорта, при этом на его основе были созданы F-18 и нереализованный F-20 после значительных доработок конструкции.

Отражая достижения в области двигателестроения, один турбовентиляторный двигатель F404 на T-7, аналогичный тому, что используется на истребителе F-18, развивает в три раза большую суммарную тягу, чем два турбореактивных двигателя T-38, что позволяет новому учебному самолету имитировать гораздо более впечатляющие летные характеристики, включая большие углы атаки. Это может сделать самолет особенно полезным при подготовке пилотов к управлению более маневренными самолетами, такими как новый F-15EX. Хотя ВВС США, как ожидается, закупят лишь 350–400 самолетов T-7, компания Boeing, по сообщениям, намерена продать более 2700 машин по всему миру, что более чем вдвое превышает объем производства T-38.