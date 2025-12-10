Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску

99% под контролем РФ: Северск взят – что это значит для Славянска и Краматорска?

Украинские войска оставили Северск, открыв путь к Славянску и Краматорску. Российская армия контролирует большую часть города.

Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ от Северска

Северск в ДНР оставлен ВСУ

Ряд российских Telegram-каналов сообщил, что ВСУ покинули Северск в ДНР, тем самым завершив оборону последней из двух линий, созданных с 2014 года.

О полном освобождении Северска заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий. По данным подразделений казаков, город на 99% контролируется российской армией, продолжается зачистка. Официального подтверждения от Минобороны ещё не поступало.

Западные ОСИНТ-ресурсы сообщают, что российская армия контролирует 75 % города. По данным Telegram-канала Suriyakmaps российские войска захватили ряд позиций к западу от железной дороги до улицы Ямская. Этот же ресурс подтверждает заход в первые дома в восточной части села Закотное к северо-западу от Северска, что формирует большую клешню его обхвата с севера, обрезая пути снабжения от Красного Лимана. Отмечено также продвижение в Свято-Покровском на южном большом обхвате города.

Украинский паблик DeepState заявляет, что проблемой в этом секторе остаётся подача недостоверных докладов и информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск "станет полностью красным", и об этом большинство узнает внезапно.

Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Северск фактически перешёл под контроль российских войск. По её словам, военное командование "скрывает реальную ситуацию и вводит людей в заблуждение". Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке пишет, что фронт в районе Северска деградирует, по его словам, российские силы заняли значительную часть города и продвигаются к западной окраине.

Северск открывает кратчайший путь к Славянску и Краматорску

Многоуровневая оборона Северска была одной из наиболее укрепленных позиций ВСУ в Донбассе. Контроль над Северском даёт ВС РФ контроль над логистическими линиями в Краматорск и Славянск, нарушая снабжение украинских войск в этом районе.

Быстрое продвижение ВС РФ здесь последовало за окружением ВСУ в Красноармейске и Димитрове, ресурсы Киева оказались слишком ограниченными для удержания Северска, поэтому российская армия перешла от окраин к центру всего за одну неделю.

Любой отход украинских войск, если он состоится, будет на запад в сторону Славянска — единственного пути, который ещё сравнительно безопасен. Учитывая предыдущие отказы украинского командования разрешить отступление в "фортецах", ВСУ в Северске могут столкнуться с той же судьбой: полным окружением и капитуляцией.

После освобождения Северска, настанет очередь Красного Лимана. Ранее украинская сторона предполагала, что Славянск и Краматорск будут атакованы со стороны Часова Яра, затем — что будут попытки проникнуть туда через Константиновку, обходя агломерацию с запада. Но теперь стало ясно, что главная проблема для обороны города исходит именно из направлений от Северска и Красного Лимана, так как продвижение ВС РФ идёт стремительно.

Полное освобождение ДНР — вопрос первой половины 2026 года

Перекресток направлений от Часова Яра и Северска является точкой кратчайшего расстояния до Краматорска, и это примерно 20 км. Некоторые эксперты полагают, что бои за Славянск и Краматорск могут начаться в январе или феврале 2026 года. Военный эксперт Юрий Кнутов прогнозирует, что битва за агломерацию может занять от нескольких месяцев до полугода из-за сложного рельефа и укреплений. Завершение освобождения Донецкой Народной Республики станет возможным только после установления контроля над Славянском и Краматорском.

Читайте Telegram-канал автора.