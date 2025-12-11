Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Китайские J-15B играют в кошки-мышки с F-15J: японское командование в шоке

Схватки между китайскими J-15B и японскими F-15J 6 декабря стали тревожным сигналом для Токио, где результаты назвали "отрезвляющим пробуждением". Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), разбирая причины технологического разрыва между истребителями, в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребитель J-20 ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20 ВВС Китая

Сообщения СМИ Тайваня утверждают, что военное руководство Японии оказалось крайне обеспокоено, вплоть до того, что, по формулировке одного из материалов, было "в ужасе" от результатов двух столкновений между китайскими J-15B и японскими F-15, произошедших 6 декабря. Ссылаясь на высокопоставленные источники Министерства обороны Японии, сообщалось, что после того как J-15B, действующие с авианосца "Ляонин", взяли на прицел F-15J, американские приемники предупреждения об облучении смогли оповестить пилота об угрозе только после того, как захват цели уже был сформирован.

На этом основании было сделано заключение, что в случае столкновения между двумя типами истребителей F-15J оказался бы фактически уничтожен еще до того, как японский пилот успел бы отреагировать.

По данным японских источников, радар F-15J способен отслеживать J-15B на дистанции около 100 километров, тогда как китайские истребители, как оценивается, могут обнаруживать F-15 на дистанциях не менее 170 километров. Поэтому инцидент был охарактеризован как "отрезвляющее пробуждение" для японской военной структуры.

Радар F-15J считается фактически устаревшим и использует механическое сканирование, которое не только крайне неэффективно по меркам XXI века, но и высоко уязвимо к радиоэлектронному подавлению. Это особенно критично при столкновении с китайскими авианосными группами из-за применения самолетов радиоэлектронной борьбы J-15D, которые оптимизированы именно для постановки помех.

Активная фазированная решетка радара J-15B не только значительно крупнее, но и технологически опережает японский самолет на несколько десятилетий, обеспечивая не только лучшую дальность обнаружения, но и более высокий потенциал радиоэлектронной борьбы и меньшую заметность по сравнению с F-15J.

Ситуация с приемником предупреждения на F-15J вызывает аналогии с той, с которой столкнулись пилоты ВВС Индии, когда, по сообщениям, истребители Rafale были обнаружены и уничтожены китайскими J-10C, находящимися на вооружении Пакистана, в мае. Тем не менее разрыв в возможностях в пользу J-15B на Дальнем Востоке значительно больше, поскольку J-10C и Rafale относятся к одному поколению, тогда как J-15B технологически почти на четыре десятилетия опережает F-15J и поступил на вооружение на 43 года позже — в 2024 году.

Японские самолеты служат с 1981 года и тесно основаны на американском F-15C/D, который поступил в войска в конце 1970-х. J-15B заменяет базовый J-15 в авиакрыльях авианосцев "Ляонин" и "Шаньдун", причем более старый J-15, вступивший в строй в начале 2010-х, имел характеристики, гораздо более сопоставимые с F-15.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
