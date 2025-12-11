Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Карибский кризис 2.0? Операции против Венесуэлы напоминили пиратские хроники

США захватили гражданский танкер Венесуэлы — MWM
Силовые структуры » Военные новости

Американские военные захватили танкер с венесуэльской нефтью в международных водах, что стало новым витком давления на Каракас, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О масштабах кампании и растущей военной активности США в Карибском регионе авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

ВМС США
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo
ВМС США

Вооруженные силы США 10 декабря высадили свой персонал на гражданский танкер в международных водах, захватив судно, которое перевозило венесуэльскую нефть на экспорт. Кадры показали, как вооруженные сотрудники спускаются на корабль, при этом генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила об операции:

"Сегодня Федеральное бюро расследований, Иммиграционно-таможенная полиция и Береговая охрана США при поддержке Министерства войны исполнили ордер на арест танкера с сырой нефтью, который использовался для перевозки санкционированной нефти из Венесуэлы и Ирана".

Бонди утверждала, что судно стало целью "в связи с его участием в незаконной сети перевозок нефти, поддерживающей иностранные террористические организации". Источники в США широко опровергли утверждения о том, что танкер направлялся в Иран, который сам является крупным экспортером нефти, сообщив, что судно следовало на Кубу.

Нацеливание на венесуэльские транспортные суда далеко не единичный эпизод: западные флоты, и особенно США, неоднократно присваивали гражданские грузы государств-противников, чтобы оказать давление на их экономики.

Показательным примером стало преследование иранских танкеров с конца 2010-х годов: нефть с этих судов была захвачена ВМС США и затем продана без какой-либо компенсации Ирану. Еще одним случаем стал захват северокорейского грузового судна Wise Honest ВМС США и последующая продажа, средства от которой были присвоены Соединенными Штатами. В 2020 году Военно-морской институт США предложил нанять наемников-каперсов, чтобы аналогичным образом атаковать китайские гражданские суда в случае дальнейшего ухудшения отношений.

С 2022 года и российские гражданские суда регулярно досматриваются западными силами в международных водах, что вынудило Москву нарастить военно-морское присутствие для защиты кораблей от атак. Практика преследования гражданских судов остается незаконной, и критики действий США неоднократно называли такие операции пиратством.

Соединенные Штаты и многие их стратегические партнеры по западному миру стремятся максимизировать давление на Венесуэлу с открытой целью свергнуть ее социалистическое правительство. Значительные природные ресурсы страны, ее тесные стратегические связи с Китаем и растущее сотрудничество венесуэльских и китайских компаний в нефтяном секторе рассматриваются как ключевые факторы, стимулирующие эту кампанию. Военное давление на Венесуэлу значительно усилилось с сентября: авианосец ВМС США USS Gerald Ford в конце ноября начал проводить полеты в Карибском море после переброски в регион, при этом сообщалось, что истребители F-18E/F отрабатывают удары по целям в Венесуэле.

ВВС США развернули стратегические бомбардировщики межконтинентальной дальности B-52H Stratofortress и B-1B Lancer для имитации ударов и демонстраций Bomber Attack над Карибским морем, причем самолеты проводили многочисленные демонстративные вылеты с середины октября. Венесуэла ответила собственными демонстрациями силы, сосредоточенными вокруг поставленных Россией зенитных комплексов С-300VM и истребителей Су-30МК2.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
