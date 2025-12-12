Мирный план Трампа ставит под сомнение исход СВО — в тексте скрыт главный риск для России

Одесская республика может стать одним из вариантов решения

Так называемый "мирный план Трампа", который вызвал чрезмерно бурное обсуждение в экспертном сообществе, очевидно, никаким внятным планом не является. Его нельзя назвать даже "дорожной картой", скорее, это всего лишь некая "декларация о намерениях", содержащая видение администрацией нынешнего президента США сложившейся военно-политической ситуации на Украине.

Фото: Own work by Konstantin Brizhnichenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесский театр оперы и балета, Одесса, Украина

Например, пункт, устанавливающий численность ВСУ в 600 тысяч человек, нельзя считать чем-то иным, нежели издевательством над главной целью нашей специально военной операции, состоящей в демилитаризации Украины. Понятно, что для России совершенно неприемлемо держать под боком буйнопомешанного и агрессивного соседа с таким огромным, поистине смертоубийственным военным кулаком.

Половинчатые итоги СВО и реакция сторонников "войны до конца"

В то же время вызывает некоторое недоумение декларируемая нашим руководством готовность удовлетвориться половинчатым итогом СВО, а именно юридическим признанием "основными геополитическими игроками" присоединения к РФ Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Подобные излишне миролюбивые заявления уже вызвали шквал негодующих откликов рьяных сторонников войны до победного конца, то есть до выхода нашей армии к польской границе, безоговорочной капитуляции Украины с последующей ликвидацией её государственности. Разумеется, о подобном итоге длящегося уже 4 года ожесточённого конфликта легко рассуждать с ироническими усмешками в адрес "кровавого клоуна", "проворовавшейся киевской клики" и "деморализованной украинской армии" в безопасных московских студиях, или лежа на диване где-нибудь за Уралом.

И совсем по-другому сложившаяся военная обстановка воспринимается в приморских городах Крыма и Кавказа, которые постоянно подвергаются нападениям вражеских беспилотников и бэков. Например, последние массированные атаки Новороссийска продолжались по шесть часов и привели к человеческим жертвам и большому материальному ущербу.

Повседневная реальность атак: опыт Новороссийска

Нарисую типичную картину такой атаки, чтобы читателю было понятно, с чем приходится сталкиваться мирным жителям нашего города.

С наступлением темноты начинают истошно и заунывно выть сирены, из громкоговорителей доносится предупреждение о беспилотной опасности, затем начинают стрелять автоматические пушки и пулемёты, раздаются оглушительные взрывы, в воздух с характерным шипением запускаются ракеты ПВО. Начинаются пожары, окна дрожат, кажется, что даже стены ходят ходуном, вся Цемесская бухта расцвечивается трассами пуль и снарядов.

Как показал реальный боевой опыт, даже хорошо развитая противовоздушная оборона одной из главных военно-морских баз, какой является Новороссийск, не в состоянии со стопроцентной гарантией отразить массированное нападение бпла. Особо чувствительные граждане спускаются в подвалы и подземные автостоянки или проводят ночи в коридорах и ванных. И правильно делают, поскольку такие меры предосторожности спасли не одну человеческую жизнь!

На следующее утро после бессонной ночи и пережитого стресса работоспособность существенно снижается. Например, в школе, где я работаю, большинство ребят несколько уроков спят, положив головы на парты.

Цена победы и угроза нового удара

Я неоднократно писал о том, что победа в войне с Украиной будет достигнута значительным напряжением сил всего нашего народа и немалой кровью.

Казалось бы, надо всячески приветствовать замаячивший на горизонте финал этой жестокой эпопеи, грозящей ввергнуть всё человечество в атомный апокалипсис. Однако меня абсолютно не устраивает такой её результат, при котором возрожденные Западом ВСУ будут способны нанести внезапный и сокрушительный удар по нашей территории.

Очевидно, что одними из первых "под раздачу" опять попадут Севастополь и Новороссийск. Каково будет жить под таким дамокловым мечом?!

Чёрное море как ключевой фактор исхода

На мой взгляд, ни о каком благоприятном исходе СВО не может идти речи, если Украина не будет отрезана от Чёрного моря. Следовательно, Одесская и Николаевская области должны быть обязательно освобождены от киевской власти.

К сожалению, до сих пор неясно, какую судьбу наше руководство в своих планах уготовило Украине, даже приблизительно не объяснив её "затурканному", попавшему в нацистский концлагерь населению, как и в составе какого государства оно будет налаживать новую жизнь после завершения боевых действий.

Сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что всю Украину Россия вернуть в свой состав не сможет, для этого у нас нет ни непреклонной политической воли, ни материальных ресурсов. Да к этому и не стоит стремиться. Судя по последним заявлениям президента Путина, образ победы вскоре будет сформирован окончательно. И он вполне соответствует ожиданиям нашего народа.

Демилитаризация, нейтралитет и проект Одесской республики

Разумеется, мы просто обязаны полностью завершить начатое 4 года назад дело, то есть полностью демилитаризовать и денационализировать Украину. Это означает, что её армия должна быть сокращена не до 600 или 800 тысяч человек, как об этом мечтаю европейские и бандеровские ястребы, а максимум до 80 тысяч.

Лучше бы у Украины вообще никакой армии не было. Вернув себе нейтральный статус, Незалежная (она действительно сохранит независимость) распустит все националистические организации и при содействии России изменит не только свою идеологию, но и территориально-политическое устройство, превратившись в федеративное государство.

При этом желательно, чтобы на её южных рубежах возникла Одесская республика, включающая в себя Одесскую и Николаевскую области. Это будет вполне жизнеспособное образование, в два раза более крупное по площади, чем Молдавия, и с населением, примерно равным населению Словении или даже Хорватии.

Такой ход событий оградит Россию от территориальных претензий с чьей-либо стороны и обеспечит нам соседство с миролюбивым многонациональным государством, которое, вполне вероятно, за счёт притока иностранных (в том числе российских) инвестиций быстро обеспечит себе экономическое восстановлении, а затем и процветание.

Историческая Одесса и её утраченный облик

Изложенный мной план вовсе не выглядит очередной прекраснодушной утопией. Половину жизни я прожил в Одессе и хорошо знаю менталитет жителей Южной Пальмиры.

Настоящие одесситы всегда мечтали о том, чтобы их город обрёл особый статус и не зависел от какого-то центра. Но если в составе Российской империи Одесса процветала, превратившись в мощную культурно-экономическую метрополию, а в советский период истории сумела сохранить свой облик и характер и даже получила звание города-героя, то при киевской власти она впала в стагнацию и стараниями рьяных "украинизаторов" начала стремительно превращаться в уездный Миргород.

Увы, той красавицы Одессы, о которой сложено немало песен и написано множество прекрасных книг, сейчас уже не существует. Переименованы все улицы, как-то связывавшие город с русской культурой, снесены памятники Екатерине Великой, Суворову, Маринеско. И чем только не угодил украинским властям знаменитый подводник, не совсем ясно.

На очереди — снос памятников Пушкину и Воронцову, имеющих огромную художественную ценность. Одесса обветшала, потеряла былой шарм, сотни памятников архитектуры превратились в руины. Из истории города вычёркиваются имена Бабеля, Бунина, Паустовского, Куприна, Горького, Грина, Катаева.

Однако я уверен, что украинским нацистам не удалось окончательно искоренить знаменитый одесский патриотизм. Он проявляется в том, что одесситы (и не без некоторого основания) считают свой город лучшим на земле.

Помню, как в последнее посещение моей малой родины таксист, везший меня из посёлка Котовского к Соборной площади, всю дорогу объяснял мне, что Одесса неизмеримо лучше, чем Париж, в котором он прожил три года. Спорить с ним я не стал, вспомнив прекрасные строчки Пушкина об Одессе из недописанной главы "Евгения Онегина".

Образ будущего, пропаганда и место Одессы в русском мире

Большим недостатком нашей пропаганды, которая, к сожалению, порой демонстрирует отсутствие достаточной гибкости и фантазии, является неспособность предложить злосчастным жителям Украины образ "светлого будущего" без окормляющей людские толпы банды киевских коррупционеров и зловещей, погибельной для их страны националистической идеологии.

Думается, идея создания Одесской республики может увлечь многих жителей Южной Пальмиры, ещё не утративших под влиянием безумных бандеровских лозунгов здравого смысла, подвигнув их к более активному сопротивлению власти, которая стирает историческую память Одессы.

Недавно я с большим вниманием перечитал книгу Александра Дерибаса "Старая Одесса", вышедшую в далёком 1913 году.

Автор, потомок основателя Южной Пальмиры, неоднократно подчёркивает, что Одесса — русский город и русский язык всегда был языком межнационального общения живших в нём великороссов, украинцев, греков, молдаван, итальянцев, французов, болгар, гагаузов, евреев и т. п.

Разумеется, его первые градоначальники: испанец Дерибас, французы Ришелье и Ланжерон, находившиеся на русской службе, — все свои указы издавали на "великом и могучем".

Правда, за два с половиной столетия сформировалось особое "одесское наречие", органично впитавшее в себя многие слова и обороты из других языков (особенно много из еврейского), однако это, несомненно, всего лишь очень оригинальный диалект русского языка.

Поэтому у меня нет сомнения в том, что, в случае победного для России завершения специальной военной операции и образования Одесской республики, она очень быстро втянется в орбиту нашего влияния и станет союзным для нас государством. Иначе все наши человеческие и экономические потери в известной степени окажутся напрасными.