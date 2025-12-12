Киевский режим пытается доказать возврат контроля над Купянском. Что там происходит на самом деле?
После того как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 20 ноября объявил о взятии Купянска, этот вопрос стал для Киева политическим. Поставлена задача доказать, что это не так, чтобы Запад убедился, что "врут русские всё".
Контригра у ВСУ была, поскольку можно было перерезать пути снабжения группировке ВС РФ на западном берегу Оскола ударом во фланг от Радьковки и окружить её, что они и попытались сделать. Дополнительные силы были переброшены из-под Волчанска, который после этого быстро был взят ВС РФ.
Сегодня Владимир Зеленский снялся у стелы на въезде в Купянск. Военные паблики считают, что обращение он записывал в районе примерно в трёх километров от города, а стелу пририсовали.
Украинский Telegram-канал DeepState рисует карту, где ВСУ вернули под контроль несколько сёл западнее Купянска и локально заблокировали российские силы внутри самого города на западном берегу Оскола. Но такую же победную карту он рисует и по Северску, а Артёмовск, по его данным, так до сих пор ВСУ и не сдан. Этот ресурс находится под контролем СБУ, он выполняет пропагандистские задачи.
Российские военные блогеры информацию о значительном успехе ВСУ не подтверждают.
"Последние пару недель противник активизировал атаки с юга и северо-запада от Купянска, пытаясь зацепиться за окраины города. На другом берегу Оскола наша группировка давит на Купянск-Узловой", — сообщает Telegram-канал Бориса Рожина.
"Наши бойцы продолжают отбивать атаки небольших групп ВСУ, которые пытаются просочиться в жилой сектор со стороны Московки и Радьковки", — пишет военный блогер Анатолий Радов.
Однако он признаёт, что ситуация в некоторых местах тяжёлая. По его карте видна чересполосица позиций ( см. карту выше).
Военный аналитик Юрий Подоляка в своём обзоре за 12 декабря указал, что почти полностью освобождены Куриловка и Петропавловка, "противник пытается удержать запад Купянска, но несет большие потери".
Западный ОСИНТ-Telegram-канал AMK Mapping 10 декабря сообщил, что часть российскиго гарнизона на юго-западе Купянска снабжается с помощью беспилотников, "хотя это не является новым явлением для этого сектора". Тем не менее, уверяет автор, "украинцы не смогли укрепить свои позиции, и Россия в значительной степени отразила атаки на этот район".
По данным паблика, украинское командование перебросило дополнительные резервы в Купянск, включая наёмников, которые продолжают контратаки, несмотря на тяжелые потери. Однако ВСУ сталкиваются с всё большими трудностями в обеспечении контроля над ключевыми районами, а также со снабжением.
Другой Западный ОСИНТ-канал Suriyakmaps 11 декабря указал, что русские начали бои за окопы к югу от Синьковки, и к востоку от Купянска не только остались в промышленных районах, но и взяли под контроль новые территории, такие как компании "Агропромэнерго", "Нибулон" и "Авток", а также Купянский мясокомбинат, что позволило им войти в первые дома в Кучеровке.
Взятие Кучеровки на юге и Кондрашовки на севере улучшили логистику ВС РФ.
Ситуация для ВС РФ не из приятных, но совершенно непонятен медийный победный восторг на Западе и в украинских СМИ, поскольку в военном плане это локальный успех, и он ничего не решает в общем положении на фронте, где российская армия берёт новые важные территории.
