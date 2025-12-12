Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой

Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева

Киевский режим пытается доказать возврат контроля над Купянском. Что там происходит на самом деле?

Фото: Тelrgram-канал Анатолия Радова by Анатолий Радов is licensed under https://t.me/motopatriot78/ Положение в Купянске на 12.12 2025 года

Медийная перемога Киева в Купянске

После того как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 20 ноября объявил о взятии Купянска, этот вопрос стал для Киева политическим. Поставлена задача доказать, что это не так, чтобы Запад убедился, что "врут русские всё".

Контригра у ВСУ была, поскольку можно было перерезать пути снабжения группировке ВС РФ на западном берегу Оскола ударом во фланг от Радьковки и окружить её, что они и попытались сделать. Дополнительные силы были переброшены из-под Волчанска, который после этого быстро был взят ВС РФ.

Сегодня Владимир Зеленский снялся у стелы на въезде в Купянск. Военные паблики считают, что обращение он записывал в районе примерно в трёх километров от города, а стелу пририсовали.

Украинский Telegram-канал DeepState рисует карту, где ВСУ вернули под контроль несколько сёл западнее Купянска и локально заблокировали российские силы внутри самого города на западном берегу Оскола. Но такую же победную карту он рисует и по Северску, а Артёмовск, по его данным, так до сих пор ВСУ и не сдан. Этот ресурс находится под контролем СБУ, он выполняет пропагандистские задачи.

Российские блогеры подтверждают тяжёлые встречные бои

Российские военные блогеры информацию о значительном успехе ВСУ не подтверждают.

"Последние пару недель противник активизировал атаки с юга и северо-запада от Купянска, пытаясь зацепиться за окраины города. На другом берегу Оскола наша группировка давит на Купянск-Узловой", — сообщает Telegram-канал Бориса Рожина. "Наши бойцы продолжают отбивать атаки небольших групп ВСУ, которые пытаются просочиться в жилой сектор со стороны Московки и Радьковки", — пишет военный блогер Анатолий Радов.

Однако он признаёт, что ситуация в некоторых местах тяжёлая. По его карте видна чересполосица позиций ( см. карту выше).

Военный аналитик Юрий Подоляка в своём обзоре за 12 декабря указал, что почти полностью освобождены Куриловка и Петропавловка, "противник пытается удержать запад Купянска, но несет большие потери".

Западные ресурсы: Россия отразила атаки ВСУ и взялась за восточный берег

Западный ОСИНТ-Telegram-канал AMK Mapping 10 декабря сообщил, что часть российскиго гарнизона на юго-западе Купянска снабжается с помощью беспилотников, "хотя это не является новым явлением для этого сектора". Тем не менее, уверяет автор, "украинцы не смогли укрепить свои позиции, и Россия в значительной степени отразила атаки на этот район".

По данным паблика, украинское командование перебросило дополнительные резервы в Купянск, включая наёмников, которые продолжают контратаки, несмотря на тяжелые потери. Однако ВСУ сталкиваются с всё большими трудностями в обеспечении контроля над ключевыми районами, а также со снабжением.

Другой Западный ОСИНТ-канал Suriyakmaps 11 декабря указал, что русские начали бои за окопы к югу от Синьковки, и к востоку от Купянска не только остались в промышленных районах, но и взяли под контроль новые территории, такие как компании "Агропромэнерго", "Нибулон" и "Авток", а также Купянский мясокомбинат, что позволило им войти в первые дома в Кучеровке.

Взятие Кучеровки на юге и Кондрашовки на севере улучшили логистику ВС РФ.

Ситуация для ВС РФ не из приятных, но совершенно непонятен медийный победный восторг на Западе и в украинских СМИ, поскольку в военном плане это локальный успех, и он ничего не решает в общем положении на фронте, где российская армия берёт новые важные территории.

Читайте Telegram-канал автора.