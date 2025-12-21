Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины

Германия нацелилась на третий поход против России. Берлин продавливает конфискацию российских активов, перевооружается, имеет стратегию захода на Украину.

Стратегия Германии — давить всех

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Европейского союза, что европейцы находятся "на пути войны и хотят победить Россию". И самые активные в этом — немцы. Именно канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по словам Орбана, "продавливал" решение по выделению "репарационного кредита" Украине.

Орбан сравнил стратегию немцев с их стратегией в футболе: "Они давят, давят, давят, и, в конце концов, они обычно побеждают" и прямо возложил ответственность за эскалацию на Европейскую Народную партию которая, "по сути, является немецкой партией".

По мнению венгерского политика, шансы на победу миролюбивых сил в Германии сейчас крайне малы, поэтому Венгрия должна "оставаться вне войны, живя бок о бок с Германией, которая пытается в неё вступить".

Германия готовится к третьему походу на Россию

Предостережение Орбана надо воспринимать серьёзно. Мерц не раз говорил, что Германия "возвращается". Бундестаг снял ограничения на заимствования, и правительство выделило триллион евро на радикальное обновление военного сектора и модернизацию инфраструктуры. Значительная часть суммы предназначена для превращения германской армии "в самую мощную в Европе".

Утверждён рекордный венный бюджет на 2026 год, он составил 108.2 млрд евро (увеличение на 20 млрд евро по сравнению 2025 годом), к 2029 году планируется рост до 150 млрд евро.

В декабре 2025 года немецкий парламент одобрил проекты по закупке вооружений и модернизации на сумму около 50 миллиардов евро, включая расширение систем противовоздушной обороны Arrow 3 и Patriot. Запланирована закупка 400 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия более 2000 километров. Согласно последнему отчету SIPRI о торговле оружием, четыре немецкие компании — Rheinmetall, Diehl, ThyssenKrupp Marine Systems и Hensoldt — в прошлом году уже увеличили свои доходы от продажи оружия на 36 процентов

Германия держит в Литве на постоянной основе (впервые с 1945 года) танковую бригаду (примерно 5 000 солдат). Утверждён "Операционный план" (OPLAN DEU), описывающий переброску через Германию до 800 000 солдат НАТО на "восточный фронт", ведутся соответствующие учения. Принят новый закон о призыве, который создаёт правовую основу для обязательного призыва и ставит цель увеличить численность армии до 260 тыс. человек к 2035 году.

В Бундестаге выражается готовность направить на Украину военный контингент "после заключения перемирия". Официальная пропаганда о помощи Украине, моральных принципах и "предотвращении агрессии" не может скрыть третью попытку Германии начать войну с Россией.

Бывшая Украина не должна достаться Германии

Напомним, что в первой мировой войне контроль над богатой сырьём и геостратегически центральной Украиной был одной из заявленных военных целей Берлина наряду с установлением немецкой гегемонии над Центральной Европой. В ходе Второй мировой войны завоевание Украины было главной задачей фашистов в войне против Советского Союза. Опора была на те же силы, что и сегодня — украинский национализм.

Нет сомнений, что Германия будет давить и давить, втягивая Европу в войну. Но у России есть своя стратегия — столкнуть Германию ( ЕС) с США на почве стремления откусить как можно больше от украинского пирога, а самим в это время отодвигать границы зоны контроля как можно дальше на запад. Российское руководство за дипломатическими переговорами расширяет рамки проведения СВО и имеет полное право на то, чтобы полностью возвратить свои исторические территории.

