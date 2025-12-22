Корабли Черноморского флота почти не выходят в море: почему затишье на базах стало опаснее открытых боёв

Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики

Очевидно, что стратегическая инициатива в боевых действиях на суше и в воздухе в Украинской конфликте прочно перешла к российской армии, которая медленно, но верно и неуклонно наступает на запад, тесня и окружая части ВСУ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черноморский флот в Севастополе

Тактическая инициатива на море остаётся у противника

К сожалению, ситуация в войне на море складывается для нас не столь благоприятно. Участившиеся атаки танкеров, перевозящих российскую нефть, в Чёрном и Средиземном морях, повреждение нефтедобывающих платформ на Каспии, попытка диверсии в акватории Новороссийской военно-морской базы свидетельствуют о том, что враг, применяя так называемые "штурмовые средства", а именно беспилотные надводные, подводные и летательные аппараты, продолжает удерживать тактическую инициативу в своих руках.

Последней успешной операцией нашего Черноморского флота, вероятно, следует считать потопление 28 августа украинского разведывательного корабля "Симферополь" в Килийском рукаве Дуная.

Флот под огнём критики и сомнений

К сложившейся ситуации можно относиться по-разному. Я написал несколько статей, в которых пытался защитить честь и достоинство наших военных моряков от града не всегда справедливых нападок со стороны некоторых излишне рьяных и непримиримых критиков, обвиняющих их в нерешительности и желании избежать какого-либо риска.

Однако всё же трудно объяснить очевидную пассивность Черноморского флота, который действительно как будто спрятался в своих базах, где, как показали недавние события, он тоже не находится в абсолютной безопасности.

Диверсия в Цемесской бухте: тревожный сигнал

Особую тревогу специалистов и общественности вызвала неудавшаяся диверсия ВСУ в Цемесской бухте, когда вражеский подводный (или полупогружённый) беспилотник сумел беспрепятственно проникнуть в акваторию нашей военно-морской базы и попытался атаковать наиболее заманчивую цель — подводную лодку "Новороссийск", стоимость постройки которой определяется почти в полмиллиарда долларов.

Признаемся честно: нам очень повезло, что субмарина не была потоплена или серьёзно повреждена. Мало того, враг сумел ещё и получить видеозапись этой акции, завершившейся подрывом причала, что вызвало подозрение о существовании в Новороссийске чуть ли не развитой украинской шпионской сети.

Базы без укрытий и корабли без моря

Я каждый день прогуливаюсь вдоль моря и могу точно сказать, что с набережной даже с помощью театрального бинокля легко разглядеть все боевые корабли у причалов. Никаких укрытий для подводных лодок и небольших боевых единиц в Новороссийске до сих пор не имеется, хотя немцы в период Второй мировой войны массово строили мощные бункеры для своих у-ботов.

К сожалению, уже несколько месяцев я не видел ни одного нашего боевого корабля, выходящего из базы в море. А это значит, что подготовка экипажей ведётся не в полной мере, что неизбежно влечёт за собой снижение боеспособности флота.

Горькие уроки Великой Отечественной

Здесь необходимо обратиться к горькому и жестокому опыту Великой Отечественной войны. Как известно, все масштабные наступательные операции Черноморского флота завершались обидными поражениями.

Так, 26 июля 1941 года у Констанцы подорвался на мине и погиб лидер "Москва", 3 августа 1942 года в ходе набега на Крым вражеской торпедой был тяжело повреждён крейсер "Молотов", у которого была оторвана корма. 1 декабря того же года крейсер "Ворошилов", намереваясь обстрелять Сулину, подорвался на двух минах. Апофеозом наших поражений стала гибель лидера "Харьков" и двух эсминцев, потопленных немецкой авиацией у берегов Крыма 6 октября 1943 года.

Очевидно, что главной причиной всех этих потерь стала вопиюще низкая тактическая грамотность советских адмиралов, не сумевших спланировать и провести хотя бы одну успешную набеговую операцию.

После этих трагических событий по прямому приказу Сталина наши крупные надводные корабли укрылись в портах юго-восточного побережья Чёрного моря и не вышли оттуда даже во время проведения немцами и румынами эвакуации своих войск из Крыма. Кстати, такое решение следует признать оправданным, поскольку экипажи наших крейсеров и линкора полноценную боевую подготовку не вели, а их зенитное вооружение кораблей оказалось слабым и неэффективным.

Десанты без флота и цена отставания

Каждая война преподносит оплаченные кровью и бесчисленными жертвами уроки, которые должны надлежащим образом и своевременно усваиваться, особенно военными и политическими руководителями. Можно утверждать, что уроки боевых действий на море в период Великой Отечественной войны в полной мере не учитывались, а развитие нашего флота в 1941 — 1945 гг. фактически остановилось: не закладывались новые крупные боевые корабли, почти не развивалась военно-морская техника, значительная часть личного состава ушла на сухопутный фронт.

Известно, что наиболее эффективно советский флот действовал при высадке десантов. Правда, далеко не все они завершались успехом, а вот потери неизменно были очень большие. Так вот, за всю войну наша судостроительная промышленность не построила ни одного десантного корабля, то есть нашим бойцами приходилось высаживаться с различных подручных плавучих средств. Правда, удалось построить примерно 250 небольших десантных мототоботов, которые имели скорость всего 6 — 8 узлов.

Для сравнения: американцы построили 40 тысяч таких катеров. И это не считая почти четырёх тысяч танкодесантных кораблей типа LSM, LCI и LCT. Даже немцы сподобились построить 834 десантные баржи и 393 десантных парома типа "Зибель".

Флот буксует, а противник не прост

Не может не вызывать тревогу тот факт, что в ходе СВО наш флот как будто снова затормозился в своём развитии. Кажется, что за четыре года не были приняты откорректированные программы военного судостроения, не разработаны проекты "мобилизационных" кораблей, то есть таких, которые (с учётом боевого опыта) можно строить быстро и в большом количестве. А ведь в составе Черноморского флота всего лишь четыре устаревших противолодочных корвета! Могут ли они отразить угрозу, исходящую от вражеских подводных беспилотников? Вопрос риторический.

Кстати, очевидно, что в планировании диверсионных операций ВСУ участвуют британские специалисты, имеющие огромный опыт и славные боевые традиции. Ни в коем случае нельзя принижать мастерство и доблесть этих высококлассных бойцов морской войны, как это делают некоторые наши комментаторы, пренебрежительно именуя их "мелкобритами".

Напомню, что в годы Второй мировой войны британские морские диверсанты, используя сверхмалые подводные лодки и управляемые боевыми пловцами торпеды, потопили или тяжело повредили 1 линкор ("Тирпиц"), 4 крейсера (3 итальянских и японский), 1 крупный плавучий док и 5 транспортов.

Каспий: стратегическое море без усиления

Нуждается в срочном усилении и Каспийская военная флотилия, поскольку враг перенёс свои боевые действия на Каспийское море, имеющее для нас огромное стратегические значение.

Примерно год назад я написал статью, в которой подробно проанализировал военно-политическую ситуацию, сложившуюся на этом закрытом театре, сетуя на то, что Россия по непонятным причинам устранилась от гонки морских вооружений, которую устроили все страны, имеющие выход на Каспий. Увы, за последнее время Каспийская флотилия никакого усиления не получила! А ведь можно было, учитывая опыт Великой Отечественной войны, предположить, что враг неизбежно попытается причинить нам ущерб в Каспийском море.

В 1941 году основу КВФ, не считая катеров, составляли 5 канонерских лодок специальной постройки и 3 сторожевика. Затем флотилия пополнилась 6 новейшими большими охотниками типа "Артиллерист", а в 1943 году её численность достигла 145 единиц. Этих сил вполне хватило для того, чтобы захватить корабли иранской военной флотилии и при минимальных потерях обеспечить транспортировку нефти, воинских частей и различных грузов по главной коммуникации Баку — Астрахань.

Сейчас же в составе нашей Каспийской флотилии, которая не пополняется уже более 10 лет, всего лишь 25 единиц, из которых только 2 сторожевика ("Дагестан" и "Татарстан") и 3 малых ракетных корабля годятся для наступательных действий. К сожалению, они обладают слабыми средства ПВО и поэтому не в полной мере способны осуществлять конвойные операции.

Возможно, следует перевооружить 3 малых артиллерийских корабля типа "Буян", установив на них вместо бесполезной установки РСЗО "Град" подходящие по габаритам зенитные ракетные комплексы. Правда, на Каспии у нас имеются ещё и 27 единиц морской пограничной охраны, но лишь 4 или 5 небольших сторожевиков представляют определённую боевую ценность. Кстати, ВСУ уже поспешили заявить, что с помощью бпла потопили или повредили один такой корабль.

Уроки войны и цена морального фактора

Очевидно, что боевые действия на море, развернувшиеся в ходе СВО, дают огромную информацию для анализа. Однако усваивать уроки нынешней войны нужно не постфактум, а своевременно реагируя на применение новейших систем вооружения. Мне кажется, что решающим фактором эффективного использования флота в нынешнем конфликте является не количество кораблей, а уровень стратегического и тактического планирования и руководства и, безусловно, адекватная подготовка личного состава. Пока же любая атака наших танкеров или диверсия против боевых кораблей вызывает на Украине небывалый прилив буйного энтузиазма, поднимая боевой дух "захисныков Незалежной". А до тех пор, пока враг не будет сломлен морально, ни о каком победном для нас завершении войны мечтать, к сожалению, не приходится.