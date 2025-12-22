Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим

Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Силовые структуры » ФСБ

На убийство генерала Сарварова в Москве, надо отвечать симметрично. Для этого есть конмпетенции, недостаёт политической воли первого лица.

Подорванный автомобиль генерала Сарварова
Фото: СК РФ by sledcom.ru
Подорванный автомобиль генерала Сарварова

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров был убит утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве в результате взрыва устройства, установленного под днищем автомобиля.

Это уже третий генерал, убитый бандеровцами за последнее время. Ими были начальник войск химзащиты Игорь Кириллов и генерал генштаба Ярослав Москалик. Было предотвращено покушение на секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

Надо отвечать не только наступлением в зоне СВО и ударами по бункерам в Киеве, но и симметрично. Российская разведка ликвидировала предателя Кузьминова (угнал вертолёт, расстреляв свой экипаж) в Испании, то есть ликвидировать украинского бандеровского генерала — это не проблема. Есть и опыт работы, который никуда не делся. Большевики ликвидировали Троцкого, позднее нацистскую верхушку в Ровно, Бандеру и других пособников фашистов. На это была политическая воля руководства, сейчас её нет. А схема — очень простая. Так действуют Израиль и США. Режим Зеленского объявляется террористическим и начинается охота за его лидерами. Конечно, нет и речи о мире с этим режимом или его преемником.

Второй момент. Некоторые военкоры пишут, что генерала убили "на фоне улыбок в Майами", подразумевается, что переговоры надо прекратить. Совершенно неправильная точка зрения. С американцами надо работать именно улыбками и перспективами, чтобы помогать администрации Трампа разрушать "глобальный порядок". Впадать в зависимость от Китая не перспективно, России надо уметь балансировать, выбирая партнёров ситуативно, а не по моральными принципам.

Третье. В сериале "Голубые огни" про работу полиции в Белфасте каждый полицейский перед тем, как утром сесть в автомобиль досматривает днище своей машины и проверяет крышку бензобака. Это надо делать всем офицерам российских спецслужб и армии. Мы имеем дело с жестоким, обученным и коварным противником, пользующимся опытом и технологическими возможностями западных спецслужб.

Четвёртое. В РФ находится до 10 млн украинских беженцев. Сейчас в Шереметьево есть пропускной кордон, ни в коем случае его нельзя отменять. ФСБ, тем не менее, недорабатывает в отношении купирования террористической угрозы. Генерала Киррилова убил гражданин Узбекистана, котрого завербовали украинские спецслужбы. За убийство Кириллова ему были обещаны 100 тыс. долл и выезд в Европу. То есть террористическая работа Украины настолько обширна, что нужна специальная организация типа СМЕРШа для борьбы с ней. Ненависть и терроризм бандеровцев — это надолго, если не навсегда.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
